Champions League ab der Saison 2024/25: Wie ist der Modus nach der Reform? Gruppen, K.o.-Phase, Teilnehmer, Spiele

Die Königsklasse kommt ab der nächsten Saison in einem neuen Gewand daher. Hier gibt es die Informationen zu den Neuerungen.

Jahrelang ging die Champions League in ihrem bewährten Modus über die Bühne: 32 Teilnehmer, acht Vierer-Gruppen in der Vorrunde, anschließend eine K.o.-Runde vom Achtelfinale bis zum Endspiel. 2023/24 war allerdings die letzte Spielzeit in dieser Form, denn zur Saison 2024/25 wird es eine große Reform von Europas Königsklasse geben.

Die UEFA reagierte mit den weitreichenden Neuerungen auf ein mögliches Abspaltungsszenario, das einige Spitzenklubs 2021 mit der Gründung der European Super League konkret werden ließen.

Es gibt nun mehr Teilnehmer, mehr Spiele – und natürlich mehr Geld zu verdienen.

GOAL erläutert, was sich am Modus der Champions League nach der Reform zur Saison 2024/25 ändert.