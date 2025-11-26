"Was für ein beschissener Abend": Das ist dem FC Barcelona in der Champions League seit 22 Spielen nicht passiert

"Ich kann versprechen: Wir werden ein anderes Barcelona sehen", sagte Flick und versuchte am Ende einer verkorksten Dienstreise an die Londoner Stamford Bridge schnell wieder Optimismus zu versprühen. Die Momentaufnahme mit nur sieben Punkten aus fünf Spielen in der Champions League und einem wachsenden Abstand zur Spitze ist für den Branchenriesen aber alles andere als schmeichelhaft.

Von einem "harten Realitätsschock" schrieb die spanische Zeitung Sport. Der englische Tabellenzweite Chelsea sei "in Sachen Tempo und Präzision weit überlegen" gewesen. Laut der Marca hat Barca nun "keinen Spielraum mehr für Fehler".