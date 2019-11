Borussia Dortmund bei Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - So wird die Bundesliga heute übertragen

Borussia Dortmund ist heute bei Bayern München zu Gast. Wir verraten Euch, wie Ihr das Bundesliga-Topspiel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Bundesliga, 11. Spieltag. Im Topspiel am Samstagabend trifft der FC Bayern München auf Borussia Dortmund . Die Partie wird in der Allianz Arena ausgetragen. Anstoß ist um 18.30 Uhr .

Spiel zwei nach der Entlassung von Bayern-Trainer Niko Kovac . Findet Bayern München zurück in die Spur? In der muss der FCB dringend punkten, um nicht an Boden im Kampf um die deutsche Meisterschaft zu verlieren. Zuletzt unterlagen die Münchner deutlich mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt ( zum Spielbericht / Highlights ).

Für den BVB läuft es dagegen deutlich besser. Die Dortmunder haben die kleine Ergebniskrise der letzten Wochen überwunden und in der Liga einen souveränen 3:0-Heimsieg ( zum Spielbericht ) gegen den VfL Wolfsburg eingefahren. Auch in der Champions League jubelte : 3:2 besiegte der BVB das Team von Inter Mailand ( zum Spielbericht / Highlights ).

Borussia Dortmund bei Bayern München: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Bundesliga-Topspiel heute Abend live im TV und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER von Goal , die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Teams .

Borussia Dortmund bei Bayern München: Das Bundesliga-Topspiel auf einen Blick

Borussia Dortmund bei Bayern München heute live im TV verfolgen

Wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund heute live im TV? Wir geben Euch in diesem Abschnitt die heißersehnten Antworten.

Sky und DAZN : Nur diese beiden Anbieter zeigen die Bundesliga live und in voller Länge. Sowohl der Bezahlsender als auch der Streamingdienst sind im Besitz der Übertragungsrechte für das deutsche Fußball-Oberhaus.

Wer sich auf ein spannendes Bundesliga-Topspiel im Free-TV gefreut hat, den müssen wir leider enttäuschen. Borussia Dortmund bei Bayern München wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt . ARD , ZDF , RTL , Sport1 , Eurosport und Co.: Keiner der besagten Sender ist im Besitz der TV-Rechte für die Bundesliga.

Die Bundesliga live bei Sky und DAZN - Hier gibt's alle Infos:

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt ...

... alle Freitagsspiele.

... alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

... alle Montagsspiele.

... alle Relegationsspiele.

Die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM bei Sky. Der Bezahlsender zeigt ...

... alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr.

... alle Topspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr.

... alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr.

Sky zeigt / überträgt Borussia Dortmund bei Bayern München heute live im Pay-TV

Wenn Ihr die obigen Zeilen aufmerksam gelesen habt, wisst Ihr es bereits: Heute Abend überträgt Sky das Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund live und in voller Länge im TV. Nur beim Bezahlsender könnt Ihr das Bundesliga-Topspiel aus der Allianz Arena live verfolgen - allerdings ausschließlich im Pay-TV.

Die Nutzung von Sky ist nämlich nicht kostenlos . Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender . Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Nur dann könnt Ihr Borussia Dortmund bei Bayern München live im TV bei Sky erleben.

Borussia Dortmund bei Bayern München heute live im TV bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Start der Vorberichte: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Wolff Fuss

Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten von Sky erhaltet Ihr auf der offiziellen Website des Senders.

Borussia Dortmund bei Bayern München heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Topspiel heute im LIVE-STREAM? Wenn Ihr Borussia Dortmund bei Bayern München unbedingt live im Internet verfolgen wollt, seid Ihr bei Sky ebenfalls genau richtig. Der Bezahlsender überträgt den deutschen Klassiker am Samstagabend im LIVE-STREAM - sogar zwei Optionen stehen für Euch bereit. Wir erklären sie Euch.

Sky Go zeigt / überträgt Borussia Dortmund bei Bayern München heute im LIVE-STREAM

Option Nr.1: Sky überträgt Borussia Dortmund bei Bayern München heute in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Go . Dies ist der Online-Dienst des Bezahlsenders . Dort erlebt Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS, die analog zum TV-Programm laufen - so auch das Bundesliga-Topspiel.

Doch auch die Nutzung von Sky Go setzt ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky voraus. Falls Ihr ein solches bereits abgeschlossen habt, erhaltet Ihr einen kostenlosen Log-In für Sky Go, mit welchem Ihr Euch auf der Online-Plattform anmelden könnt.

Wollt Ihr Borussia Dortmund bei Bayern München heute im LIVE-STREAM mit Sky Go schauen? Dann holt Euch die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt Borussia Dortmund bei Bayern München heute im LIVE-STREAM

Option Nr.2: Ihr habt so richtig Bock auf das Topspiel der Bundesliga heute Abend? Ihr habt aber keine Lust auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket , wenn Ihr FCB vs. BVB heute live und in voller Länge erleben wollt.

Sky Ticket zeigt Borussia Dortmund bei Bayern München heute im LIVE-STREAM. Sky Ticket macht es möglich: Ihr könnt die Inhalte des Bezahlsenders über einen kürzeren Zeitraum nutzen und erspart Euch somit ein langfristiges Sky-Abo zu umgehen.

Um das Bundesliga-Tospiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund im LIVE-STREAM mit Sky Ticket genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket - Hier gibt's alle Infos:

Das Monatsabo: Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Das Tagesabo: Dieses 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Borussia Dortmund bei Bayern München: So seht Ihr die Highlights der Bundesliga

Habt Ihr das Bundesliga-Topspiel verpasst? Doch über das Duell der größten deutschen Klubs wollt Ihr bestens informiert sein? Dann passt mal auf. Wir empfehlen Euch in diesem Fall folgendes:

Die Highlights zu vs. Borussia Dortmund bei DAZN!

Lange warten? Nein, danke. Bei DAZN seht Ihr die Highlights des Bundesliga-Topspiels bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff. Der Streamingdienst lädt für Euch zeitnah eine ausführliche Zusammenfassung zum BVB-Spiel bei Bayern München auf die Plattform.

Damit aber nicht genug: DAZN zeigt nicht nur die Highlights des Bundesliga-Topspiels zwischen Bayern und dem BVB. Der Streamingdienst bringt Euch alle Highlights der 1. und bereits 40 Minuten nach Spielende auf die Bildschirme Eurer Wahl.

Die kostenlose DAZN-App gibt's hier:

Damit aber immer noch nicht genug: Bei DAZN erlebt Ihr die Bundesliga live! Und das ganze sogar komplett kostenlos . Wie ist das möglich? Ganz einfach. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis.

Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Mit diesem erlebt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes , die Bundesliga live sowie alle Highlights kostenlos.

Das Übertragungsangebot von DAZN ist großartig gefüllt. Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball live und in voller Länge. Mit dabei: Die Champions League und Europa League , die EM-Qualifikation und Bundesliga , die Serie A und LaLiga , die Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe. All das bekommt Ihr live und in voller Länge bei DAZN!

Ohnehin ist bei DAZN für jeden Sportfan etwas dabei. NBA, NFL, NHL, Tennis, Darts und vieles mehr: Der Streamingdienst zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere zahlreichen Übersichtsartikel:

Borussia Dortmund bei Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Es ist wieder soweit: Bundesliga-Topspiel, der Klassiker, Bayern München gegen Borussia Dortmund. Doch Ihr könnt das Spitzenspiel weder live im TV bei Sky noch im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket anschauen? Dann aufgepasst. Unsere Empfehlung:

Wollt Ihr keinen Treffer, keine kritische Szene und keine Entscheidung verpassen? Dann seid Ihr im LIVE-TICKER von Goal goldrichtig. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch 90 Minuten lang mit allen Informationen rund um das Spielgeschehen bei Bayern München vs. Borussia Dortmund.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos! Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Borussia Dortmund bei Bayern München: Die Aufstellungen

Thomas Müller, Javi Martinez und Co.: Wer steht beim FC Bayern München im Bundesliga-Topspiel in der Startformation? Wer beginnt in der Anfangself von Borussia Dortmund? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor Spielbeginn - gegen 17.30 Uhr - genau an dieser Stelle.

Borussia Dortmund bei Bayern München: Die Bilanz

FC BAYERN MÜNCHEN 122 Duelle BORUSSIA DORTMUND 59 Siege 33 30 Unentschieden 30 33 Niederlagen 59 233 Tore 152

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund bei Bayern München heute live? Die Bundesliga-Übertragung im Überblick