BVB-News heute: Acht Stars könnten zum Verkauf stehen, Depay will wohl nicht kommen - alles zu Borussia Dortmund

BVB: Acht Spieler könnten im Sommer zum Verkauf stehen

Nach den am Montag verkündeten Verlusten in Höhe von 26,3 Millionen Euro in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020/21 sollen beim BVB nun wohl Spielerverkäufe nicht ausgeschlossen sein. Laut WAZ sollen bis zu acht Namen auf einer Verkaufsliste stehen.

Die Qualifikation zur Champions League ist in der laufenden Bundesliga-Saison in Gefahr, derzeit steht der BVB nur auf dem sechsten Platz. Damit drohen Borussia Dortmund Einbußen von rund 75 Millionen Euro in der kommenden Spielzeit. Grund genug, sich Sorgen zu machen.



Daher soll es nun eine Verkaufsliste bei der Borussia geben, auf der sich neben dem ohnehin seit längerer Zeit gehandelten Jadon Sancho noch weitere namhafte Profis befinden sollen.

Laut WAZ handelt es sich dabei um erfahrene Kräfte wie Axel Witsel, Manuel Akanji und Mahmoud Dahoud. Darüber hinaus sollen aber auch Youngster wie Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Raphael Guerreiro und vor allem Erling Haaland auf der Liste stehen.

Das Regionalblatt betont allerdings, dass diese Liste nur im absoluten "Notfall" abgearbeitet werden solle.

BVB für Memphis Depay wohl zu klein

Memphis Depay soll bei Borussia Dortmund ein Kandidat sein, den voraussichtlich im Sommer abwandernden Jadon Sancho zu ersetzen. Laut Sky plant der 26-Jährige von Olympique Lyon aber mit einem noch größeren Verein.

So strebe Depay einen Wechsel zu einem Top-8-Klub an und nicht zu einem Top-15-Klub wie dem BVB. Zwar sei Dortmund nicht gänzlich chancenlos, genieße beim Holländer und seinem Berater aktuell aber keineswegs Priorität.

Depay, dessen Vertrag in Lyon Ende Juni ausläuft, wurde bereits mehrfach mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Und die Katalanen würden bekanntlich sehr wohl in die Kategorie Top-8 fallen.

Dortmund: Lazio-Torhüter Strakosha signalisiert Interesse an Wechsel zum BVB

Torhüter Thomas Strakosha vom italienischen Hauptstadtklub Lazio Rom zeigt Interesse an einem Wechsel zum BVB in die Bundesliga .

"Dortmund ist ein großer Verein. Sie haben ein sehr junges Team und es ist auch noch sehr talentiert. Ich denke, dass sie sich auch in der Zukunft gut entwickeln werden. Es wäre schon interessant, dort zu spielen. Ich würde also lügen, wenn ich nicht interessiert wäre", sagte der Albaner bei Sky und ergänzte: "Aber mal ehrlich: Wer wäre bei einer Anfrage eines solchen Vereins nicht interessiert?"

Der Vertrag des 25-jährigen Nationalspielers bei Lazio läuft 2022 aus. Der in Griechenland geborene Schlussmann betonte, "für neue Aufgaben immer offen", grundsätzlich in Rom aber glücklich zu sein.

"Schauen wir mal, was im Sommer passiert. Ich bin in erster Linie aber sehr glücklich, bei Lazio zu sein. Sie haben mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ich denke, dass auch der Verein recht glücklich mit mir ist. Ich fühle mich wirklich sehr wohl dort", so Strakosha, der sich in Italien zu einem der Top-Torhüter der Serie A mauserte.

BVB vermeldet 26,3 Millionen Euro Verlust

Wegen der Folgen der Corona-Pandemie hat der Bundesligist Borussia Dortmund in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2020/21 am Montag einen Verlust von 26,3 Millionen Euro vermeldet . Der börsennotierte Klub hatte im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch ein kleines Plus von drei Millionen Euro erwirtschaftet. Der Gesamtumsatz fiel im gleichen Zeitraum von 236,6 auf 177,4 Millionen Euro.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke freute sich jedoch über den Trend im zweiten Quartal, in dem ein Plus von 9,6 Millionen Euro erwirtschaftet wurde. "Wir hatten ursprünglich erwartet, dass wir im zweiten Quartal nur eine schwarze Null schaffen würden, nun haben wir fast zehn Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet", sagte Watzke.

Das habe mehrere Gründe, so der Klub-Boss: "Das konsequente Kostenmanagement, die Unterstützung durch Sponsoren – sowie der Gehaltsverzicht der Mannschaft. Es haben alle Mitarbeiter mitgezogen, ich bin auch der Mannschaft sehr dankbar."

BVB: Joachim Löw lobt Marco Reus

Bundestrainer Joachim Löw hat die Entwicklung von Marco Reus nach dessen Muskelverletzung gelobt . Der 31-jährige Offensivspieler von Borussia Dortmund hatte große Teile der vergangenen Saison verpasst.

"Bei Marco, der schon viele Rückschläge wegstecken musste, hat man nach seiner langen Verletzung anfangs schon gesehen, dass er bisschen Probleme mit dem Tempo hatte", sagte Löw der Bild . "Aber er hat das Zeug, wiederzukommen, er wirkt wieder spritziger und hat gute Momente. Wir werden seine Entwicklung weiter genau beobachten und hoffen, dass er den positiven Trend weiter fortsetzen kann."

In dieser Bundesligasaison steht Reus nach 19 Spielen bei drei Toren und vier Assists, am Wochenende verlor er mit dem BVB 1:2 beim SC Freiburg. Sein letztes Länderspiel machte er im Oktober 2019 gegen Estland. Aktuell kämpft er um einen Kaderplatz für die im Sommer anstehende Europameisterschaft. In Frage für eine Nominierung kommen auch Reus' Teamkollegen Emre Can (27), Julian Brandt (24) und Nico Schulz (27).

