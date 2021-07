Ein Transfer Manuel Locatellis wäre eine teure Angelegenheit und Michael Zorc ist bei Mats Hummels' Knieblessur entspannt. Die BVB-News.

Borussia Dortmund heute am Samstag: Alles, was es rund um den BVB an Neuigkeiten gibt, findet Ihr hier.

BVB, Transfers: Manuel Locatelli kostet 40 Millionen Euro

Europameister Manuel Locatelli, der seit Monaten mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, kostet 40 Millionen Euro Ablöse. So hoch ist nach Informationen von Goal und SPOX die Forderung seines Klubs Sassuolo Calcio für einen Transfer zur kommenden Spielzeit.

Auch Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin zeigt starkes Interesse an dem Mittelfeldspieler und hat laut Goal und SPOX bereits eine erste Offerte abgegeben. Die Bianconeri strebten eine Leihe für zwei Jahre mit anschließender Kaufpflicht in Höhe von 30 Millionen Euro an. Dieses Angebot lehnte Sassuolo allerdings ab.

Locatelli, dessen Vertrag noch bis 2023 datiert ist, peilt einen Wechsel in diesem Sommer an. Er möchte in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Ein Umstand, der auf jeden Fall gegen einen Wechsel zum ebenfalls interessierten FC Arsenal spricht.

In der abgelaufenen Spielzeit stand der 23-Jährige in 34 Serie-A-Partien für Sassuolo auf dem Platz und war dabei an sieben Toren beteiligt. Zuletzt spielte er sich bei der EM ins Rampenlicht, bei der er in fünf Spielen zwei Treffer zum Titelgewinn der Italiener beitrug.

BVB, News: Testspiel gegen den MSV Duisburg fällt aus

Beim diesjährigen Schauinsland-Reisen-Cup der Traditionen trifft Borussia Dortmund auf den Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum und den Drittligisten MSV Duisburg - so der eigentliche Plan. Die Besonderheit: Alle Partien waren für den heutigen Samstag, den 17. Juli, geplant, sie sollten nur jeweils 45 Minuten dauern. Das für den Auftakt um 15 Uhr geplante Duell zwischen dem BVB und Duisburg ist allerdings gestrichen worden.

ℹ️ Gastgeber @MSVDuisburg muss die Teilnahme am schauinsland-reisen Cup der Traditionen kurzfristig absagen. Der #BVB testet am Samstag in Duisburg somit über 90 Minuten gegen den @VfLBochum1848eV, Anpfiff ist um 15 Uhr.



Den betroffenen MSV-Spielern eine schnelle Genesung! 🙏 https://t.co/vsoAeTqgl5 — Borussia Dortmund (@BVB) July 16, 2021

Der Grund: Am Freitag wurde bekannt, dass es beim MSV drei positive Corona-Fälle gab, sodass die Mannschaft unter Quarantäne gestellt wurde. Das Test-Turnier gegen den BVB und die Bochumer muss deshalb ohne die Zebras stattfinden.

Kurzfristig einigten sich Dortmund und Bochum darauf, das verbleibende der drei Turnierspiele über 90 statt über 45 Minuten zu bestreiten.

BVB, News: Michael Zorc kommentiert Untersuchungen von Mats Hummels

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich zu den Untersuchungen von Mats Hummels geäußert. "Bis zu seiner Rückkehr sind es ja noch einige Tage", sagte der Zorc am Donnerstag gegenüber dem kicker. Man müsse daher nicht in Alarmismus verfallen, fügte er schmunzelnd hinzu. Eine genaue Prognose, wie lange der Innenverteidiger ausfallen würde, wollte er nicht abgeben.

Nach Bild-Informationen hat sich bei Hummels erneut die Patellasehne entzündet, die ihn bereits vor und während der Europameisterschaft behinderte. Nun ließ er eine Computer-Tomographie in München durchführen, die Verletzung soll konservativ behandelt werden.

Nach seinem Urlaub soll Hummels im Laufe des Dortmunder Trainingslagers in Bad Ragaz in der Schweiz zur Mannschaft stoßen. Dieses findet zwischen dem 23. und 31. Juli statt. Das erste Pflichtspiel der Saison steht am 7. August im DFB-Pokal in Wiesbaden an.