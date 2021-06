Italien bei der EM 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Highlights

Nach dem Verpassen der WM 2018 hat sich Italien für die EM 2021 viel vorgenommen. Alle Infos zur Squadra Azzurra beim Turnier gibt es hier.

Wiedergutmachung steht für Italien bei der EM 2021 auf dem Programm. Nachdem die WM 2018 ohne die Squadra Azzurra hat stattfinden müssen, weil das Team in den Quali-Play-offs an Schweden scheiterte, hat die Truppe von Trainer Roberto Mancini nun etwas geradezurücken.

In Rom geht es für die Mannschaft zunächst in der Vorrundengruppe gegen die Türkei, die Schweiz und Wales. Drei machbare Gegner oder drei mögliche Stolpersteine? Viel wird bei der Suche nach der Antwort auf diese Frage vom Start ins Turnier abhängen: Gleich im ersten Duell des paneuropäischen Wettbewerbs geht es für die Squadra Azzurra im Olimpico von Rom gegen die Türkei.

Auf jeden Fall wird Italien mit viel Selbstbewusstsein in die Partie gehen, denn die Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit lassen aufhorchen: Mit zehn Siegen in zehn Spielen gelang die Quali für das Turnier, insgesamt ist das Team seit 27 Partien ungeschlagen. Und aus italienischer Sicht sollen nun noch sieben weitere Duelle ohne Niederlage hinzukommen - und man wäre Europameister.

Italien will bei der EM 2021 Wiedergutmachung - und um den Titel mitspielen. Goal hat alle Infos zur Squadra Azzurra.

Italien bei der EM 2021: Der Kader der Squadra Azzurra

Das EM-Turnier steht noch im Zeichen der Corona-Pandemie: Es musste nicht nur um ein Jahr nach hinten verschoben werden, sondern die Auswirkungen sind immer noch zu spüren. So sind die Stadien in vielen der zwölf Ausrichter-Städten nicht vollständig gefüllt - und die Trainer dürfen im Gegensatz zu anderen Turnieren einen größeren Kader von 26 Spielern nominieren, um mehr Flexibilität im Falle von möglichen Corona-Ausfällen zu haben.

Für den Spieltagskader gilt das aber nicht, denn dieser besteht weiterhin aus 23 Spielern, sodass drei Akteure bei jedem Spiel von der Tribüne aus zuschauen müssen.

Bei der Nominierung seines Kaders verzichtete Italien-Trainer Mancini auf große Überraschungen: Er setzt auf Routine, auf entscheidenden Positionen kommen ältere Spieler wie Giorgio Chiellini (36), Leonardo Bonucci (34), Alessandro Florenzi (30), Marco Verratti (28) oder Ciro Immobile (31) für Einsätze in Frage.

Im Angriff ist Ersatzmann Giacomo Raspadori von Sassuolo, der erst in der Vorbereitung sein Länderspiel-Debüt feierte, eine kleine Überraschung, da er den Vorzug vor Moise Kean von PSG erhielt. Kurz vor dem Turnierstart musste Mancini zwei Rückschläge verkraften: Stefano Sensi und Lorenzo Pellegrini fielen verletzungsbedingt aus und wurden durch Matteo Pessina und Gaetano Castrovili ersetzt.

Italiens Kader und die Rückennummern für die EM 2021 in der Übersicht

Rückennummer Name Position Verein 21 Gianluigi Donnarumma Tor AC Mailand 26 Alex Meret Tor Napoli 1 Salvatore Sirigu Tor FC Turin 15 Francesco Acerbi Abwehr Lazio 23 Alessandro Bastoni Abwehr Inter Mailand 19 Leonardo Bonucci Abwehr Juventus 3 Giorgio Chiellini Abwehr Juventus 2 Giovanni Di Lorenzo Abwehr Napoli 13 Emerson Abwehr Chelsea 24 Alessandro Florenzi Abwehr PSG 4 Leonardo Spinazzola Abwehr Roma 25 Rafael Toloi Abwehr Atalanta 18 Nicolo Barella Mittelfeld Inter Mailand 8 Jorginho Mittelfeld Chelsea 16 Bryan Cristante Mittelfeld Roma 5 Manuel Locatelli Mittelfeld Sassuolo 7 Gaetano Castrovili Mittelfeld AC Florenz 12 Matteo Pessina Mittelfeld Atalanta 6 Marco Verratti Mittelfeld PSG 9 Andrea Belotti Angriff FC Turin 11 Domenico Berardi Angriff Sassuolo 20 Federico Bernardeschi Angriff Juventus 14 Federico Chiesa Angriff Juventus 17 Ciro Immobile Angriff Lazio 10 Lorenzo Insigne Angriff Napoli 22 Giacomo Raspadori Angriff Sassuolo

Italien bei der EM 2021: Der Spielplan der Squadra Azzurra in der Gruppe A

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 11. Juni | 21 Uhr Türkei vs. Italien offen ARD und MagentaTV 16. Juni | 21 Uhr Italien vs. Schweiz offen ARD und MagentaTV 20. Juni | 18 Uhr Italien vs. Wales offen ZDF und MagentaTV

Italien bei der EM 2021: Der Tabellenstand in Gruppe A

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Italien 0 0 0 0 0 0 0 1 Türkei 0 0 0 0 0 0 0 1 Wales 0 0 0 0 0 0 0 1 Schweiz 0 0 0 0 0 0 0

Zunächst geht es für alle Mannschaften darum die Gruppenphase zu überstehen. 16 der 24 Teams erreichen das Achtelfinale: aus jeder Gruppe der Erste und der Zweite sowie die vier besten Gruppendritten. Bei Punktgleichheit kommt es zunächst auf den direkten Vergleich an (auch wenn mehr als zwei Mannschaften punktgleich sind), anschließend werden in dieser Reihenfolge die Tordifferenz, die höhere Anzahl an Siegen, die Fairplay-Wertung und die Rangliste der Qualifikationsspiele betrachtet, um eine Entscheidung zu treffen, wie sich die Teams in der Tabelle ordnen.

Kommt es am dritten und letzten Gruppenspieltag zum Duell zweier Mannschaften, die am Ende des Spiels punktgleich sind und kann mit dem direkten Vergleich und der Tordifferenz kein Vorteil für eine der Mannschaft ermittelt werden, findet als Ausnahmefall sofort ein Elfmeterschießen statt, das über den Platz in der Tabelle entscheidet..

Italien bei der EM 2021: Die Highlights bei DAZN

Die Highlights der italienischen Spiele und aller anderen Partien der Europameisterschaft gibt es schon eine Stunde nach dem Schlusspfiff auf Abruf bei DAZN. Zahlen müsst Ihr dafür gar nichts, denn dank des Gratismonats könnt ihr alles Wichtige von der EM beim Streamingdienst völlig kostenlos sehen: DAZN bietet Euch einen Gratis-Probemonat, mit dem Ihr das komplette Programm austesten könnt!

Bei DAZN gibt es dabei viel mehr als nur die Fußball-EM: Ihr bekommt unter anderem nationalem und internationalen Spitzenfußball geliefert. Ab der kommenden Saison zeigt DAZN fast alle Partien aus der Champions League live und exklusiv, außerdem alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Zudem überträgt DAZN US-Sport wie die NFL, NBA, NHL oder MLB, Rugby, Darts, Tennis, UFC und noch vieles mehr.

Zum Gratismonat von DAZN

Italien bei der EM 2021: Das Team-Porträt

Erfahrung und Abwehrstärke - das waren die beiden Säulen, auf die sich eine italienische Nationalmannschaft in der Vergangenheit meist verlassen konnte. Unter Coach Roberto Mancini wird zwar nicht von diesen Prinzipien komplett abgerückt, aber das Ganze ist etwas aufgeweicht worden. Die Jugend bekommt in der Squadra Azzurra nun ihre Chance. Und der Angriff ist nicht mehr nur für seine minimalistische Produktion bekannt.

Mancini vertraut in der Abwehr auf Alessandro Bastoni (22 Jahre) und im Mittelfeld auf Nicolo Barella (24). Auch Manuel Locatelli (23) ist in der Zentrale eine echte Alternative für die EM, bei der die jungen, aber talentierten Spieler auf der größtmöglichen Bühne geprüft werden.

In der Offensive ist Ciro Immobile der zentrale Mann. Der Lazio-Stürmer ist ein verlässlicher Torschütze, um den herum meist Lorenzo Insigne von Napoli wirbelt. Mit 37 Toren in zehn Quali-Spielen produzierten die Italiener, gegen schwächere Gegner als bei der EM, Treffer am Fließband und zeigten sich regelrecht 'unitalienisch'.

In der Serie A ist in dieser Saison die Vorherrschaft von Serienmeister Juventus Turin zu Ende gegangen, denn die Bianconeri wurden von Inter an der Spitze abgelöst. Das merkt man auch am EM-Kader: Nur vier Juve-Kicker sind mit dabei, nur einer mehr als vom kleinen Sassuolo.

Mit Rafael Toloi (Atalanta), Emerson und Jorginho (beide Chelsea) sind drei eingebürgerte Brasilianer im Mancini-Kader.