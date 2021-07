Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat einen Nachfolger für Jadon Sancho angekündigt. Marco Rose gibt ein Update zu Mats Hummels. Die BVB-News.

Borussia Dortmund heute am Sonntag: Alles, was es rund um den BVB an Neuigkeiten gibt, findet Ihr hier.

Und in separaten Artikeln könnt Ihr die Neuigkeiten der letzten Tage noch einmal nachlesen:

BVB, News - Michael Zorc: Sancho-Nachfolger kommt "auf jeden Fall"

Auch Sportdirektor Michael Zorc meldete sich am Samstag am Rande des Spiels gegen den VfL Bochum zu Wort. Angesprochen auf den potenziellen Nachfolger von Jadon Sancho, der zu Manchester United wechseln wird, sagte Zorc bei Sky überraschend deutlich: "Es ist natürlich schon so, dass wir auf den Fall in dieser Transferperiode noch einen Spieler verpflichten werden."

Namen nannte Zorc zwar nicht, doch nach übereinstimmenden Medienberichten soll sich der BVB bereits mit dem niederländischen EM-Fahrer Donyell Malen einig sein. Einzig die Einigung mit der PSV Eindhoven bezüglich der Ablösesumme stehe noch aus.

BVB-Coach Rose gibt Update zu Mats Hummels

Nachdem es zuletzt zahlreiche Gerüchte um den Gesundheitszustand von Mats Hummels gegeben hatte, hat sich nun auch BVB-Coach Marco Rose dazu geäußert.

Ob sich Hummels' Patellasehne im Knie aber wie von der Bild berichtet erneut entzündet hat, ließ Rose offen, schließlich werde "viel drumherum erzählt".

Dennoch erklärte er bei Sky: "Er ist auf einem guten Weg. Er hat jetzt ein bisschen Zeit, um sich zu regenerieren und wird in der Zeit auch behandelt."

Rose bestätigte zudem, dass der Innenverteidiger auch mit der Mannschaft am 23. Juli ins Trainingslager nach Bad Ragaz reisen werde.

Haaland traurig über Sancho-Abschied

Bislang hatte Stürmerstar Erling Haaland nur per traurigem Emoji auf Instagram auf den bevorstehenden Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United reagiert. Nun jedoch gab der Norweger eine ausführlichere Erklärung ab. Im Gespräch mit Stadium Astro sagte er, dass er "natürlich traurig" sei, "dass er geht".

Weiter sagte Dortmunds Top-Torjäger: "Sancho und ich haben uns sehr gut verstanden und er ist ein Topspieler." Enttäuscht sei Haaland jedoch nicht: "Es ist wie es ist. Und so ist Fußball", sagte Haaland und ergänzte: "Man weiß nie, was passiert."

Wie der BVB Sancho ersetzen wolle, wisse Haaland jedoch auch noch nicht: "Ich denke, dass es eine Menge anderer guter Spieler gibt mit denen ich gut klarkomme. Und es kann noch besser werden. Wir müssen sehen, mit wem ich am besten zusammenpasse."

BVB-News: Erste Bilder vom neuen Auswärtstrikot aufgetaucht

Noch vor dem offiziellen Release sind Bilder des neuen Auswärtstrikots von Borussia Dortmund aufgetaucht. So wird der BVB in der kommenden Saison in der Ferne mit einem schwarz-grauen Zackenmuster auflaufen, wie es Bilder des Portals Footyheadlines zeigen.

Farbakzente setzt neben dem Vereinswappen und dem Emblem des Ausrüsters Puma auch das weiße Logo des Hauptsponsors 1&1. Abgerundet wird das Leibchen von einem v-förmigen Kragen. Hinzu kommen eine anthrazitfarbene Hose sowie schwarze Stutzen.

BVB verliert zweites Testspiel gegen Bochum

Bundesligist Borussia Dortmund hat das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung verloren. Das Team um Neu-Trainer Marco Rose unterlag am Samstag in Duisburg Erstliga-Rückkehrer VfL Bochum mit 1:3 (0:0). Der Aufsteiger setzte damit ein erstes Ausrufezeichen in der Saisonvorbereitung.

Soma Novothny (66.) und Silvere Ganvoula (69.) brachten den Aufsteiger aus Bochum mit einem Doppelschlag in Führung. Herbert Bockhorn legte wenig später per direkt verwandeltem Freistoß nach (78.). Die Dortmunder, bei denen Neuzugang Gregor Kobel im Tor seine BVB-Premiere feierte, kamen durch U23-Spieler Marco Pasalic nur noch zum Anschlusstreffer (83.).

In der BVB-Startelf fanden sich prominente Namen wie Marco Reus, Julian Brandt, Giovanni Reyna oder Mo Dahoud. Starstürmer Erling Haaland stand wenige Tage nach seiner Rückkehr ins Training nicht im Kader. Mit Beginn der zweiten Hälfte brachte Rose elf Spieler aus der U23.

Am Dienstag hatte die Borussia beim Rose-Debüt mit 2:0 (2:0) gegen Regionalligist FC Gießen gewonnen. Der VfL absolvierte insgesamt bereits vier Testspiele, von denen er drei gewann.

Ursprünglich war am Samstag ein Dreierturnier mit dem MSV Duisburg und den beiden Bundesligamannschaften geplant gewesen, der Kader des Drittligisten ist nach drei positiven Coronafällen allerdings bis auf Weiteres unter Quarantäne gestellt worden.