BVB: Erste Bilder von neuem Auswärtstrikot von Borussia Dortmund geleakt

Borussia Dortmund wird auch in der kommenden Saison auswärts in schwarzen Trikots auflaufen. Das verraten erste Bilder des geleakten Dresses.

Noch vor dem offiziellen Release sind Bilder des neuen Auswärtstrikots von Borussia Dortmund aufgetaucht. So wird der BVB in der kommenden Saison in der Ferne mit einem schwarz-grauen Zackenmuster, wie es Bilder des Portals Footyheadlines zeigen..

Farbakzente setzt neben dem Vereinswappen und dem Emblem des Ausrüsters Puma auch das weiße Logo des Hauptsponsors 1&1. Abgerundet wird das Leibchen von einem v-förmigen Kragen. Hinzu kommen eine anthrazitfarbene Hose sowie schwarze Stutzen.

Als Inspiration für das Auswärtstrikot dient das erste Dress des BVB aus dem Jahr 1909, als der Klub noch nicht in den ikonischen gelben Trikots auflief. Es erinnert zudem an das schwarze Jubiläumstrikot der Westfalen, das in der vergangenen Saison nach kurzer Zeit ausverkauft war.