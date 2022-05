BVB, News und Gerüchte heute: Bedient sich der FC Barcelona in Dortmund? Hlozek wohl vor Wechsel nach Leverkusen

Ein BVB-Youngster weckt Begehrlichkeiten bei Barca, Kandidat Hlozek geht wohl zu Bayer und die BVB-Frauen steigen auf. Alle Dortmund-News.

BVB, Gerüchte heute: Barca hat offenbar Auge auf Dortmund-Talent geworfen

Tyler Meiser, U15-Kapitän von Borussia Dortmund, hat wohl die Aufmerksamkeit des FC Barcelona erregt. Der 15-Jährige soll laut Sport Bild auf der Liste der Katalanen stehen.

Demnach hat Meiser sich beim East Mallorca Cup im April so stark in den Fokus von Barca gespielt, dass die Verantwortlichen eine konkrete Anfrage bei seiner Agentur YOUnited-Management hinterlegt haben.

Aktuell soll beim Youngster aber kein Interesse bestehen. Gegenüber der Sport Bild sagte Meisers Mutter, man fühle sich "als Familie beim BVB sehr gut aufgehoben".

BVB heute, Gerüchte: Hlozek offenbar unmittelbar vor Leverkusen-Wechsel

Stürmer Adam Hlozek steht offenbar kurz vor einem Transfer zu Bayer Leverkusen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besteht bereits eine Einigung zwischen Spieler und Verein.

Der junge Tscheche von Sparta Prag wurde bereits mit dem FC Bayern, vor allem aber mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Beim BVB hätte er Erling Haaland beerben können, den es zu Manchester City zieht.

Allerdings wurden die Gerüchte um Hlozek angesichts von Spekulationen um einen BVB-Transfer von Hugo Ekitike, Sebastien Haller oder Sasa Kalajdzic zunehmend weniger, auch bei Bayern schien Hloezk zuletzt nicht mehr im Gespräch zu sein.

In Leverkusen soll der 19-Jährige offenbar nicht seinen Landsmann Patrik Schick, sondern Lucas Alario ersetzen, der den Verein verlassen könnte. Sport1 spricht von einer Ablösesumme von rund 22 Millionen Euro.

Dortmund News: BVB-Frauen steigen erstmals auf

Die Fußballerinnen von Borussia Dortmund haben den ersten Aufstieg ihrer jungen Vereinsgeschichte gefeiert. Zum Abschluss ihrer Premierensaison gewannen die Kreisligameisterinnen auch das Aufstiegsspiel am Mittwochabend gegen den TV Brechten II mit 4:0 (3:0) und spielen in der kommenden Saison in der Bezirksliga.

"Es wäre wünschenswert, dass es so weitergeht. Denn wie jeder weiß, haben wir uns unseren Weg selber vorgezeichnet: Wir möchten gerne in der Bundesliga spielen", sagte Abteilungsleiterin Svenja Schlenker dem SID.

Die Eliteklasse ist für die Dortmunderinnen noch fünf Aufstiege entfernt. Die Kreisliga-Saison hatte das Team von Trainer Thomas Sulewski mit 18 Siegen aus 18 Spielen und einem Torverhältnis von 143:3 dominiert.

Unter den rund 1000 Zuschauern waren auch der BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer sowie die Ex-Profis Teddy de Beer und Patrick Owomoyela. Via Social Media gratulierte unter anderem auch BVB-Profi Jude Bellingham im schwarzen Aufstiegsshirt.

(Quelle: SID)