BVB, News und Gerüchte heute: Brandt hielt Rose-Trennung für einen Scherz, Januzaj zu Barcelona?

Der BVB heute am Montag, ein Tag nach der Verkündung von Edin Terzic als neuen Cheftrainer. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 24. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB News heute - BVB-Flop Januzaj auf dem Weg zu Barca?

Der FC Barcelona hat bei einem möglichen Scheitern des Transfers von Raphinha den ehemaligen Borussia-Dortmund-Spieler Adnan Januzaj im Blick. Wie die Sport berichtet, verfolgen die Barca-Verantwortlichen den Belgier schon länger und sehen den Mann von Real Sociedad, der am Saisonende nach seinem ausgelaufenen Vertrag vereinslos ist, als ernsthafte Alternative für den Flügel.

Getty images

Der 27-Jährige wurde im Sommer 2015 von Manchester United an Borussia Dortmund ausgeliehen, fand bei den Schwarz-Gelben jedoch nie wirklich den Anschluss. Das Leih-Intermezzo endete nach einem halben Jahr.

BVB heute, News: Brandt hielt Rose-Trennung für einen Scherz

Nationalspieler Julian Brandt von Vizemeister Borussia Dortmund hat die Trennung von Trainer Marco Rose nicht kommen sehen. "Ich war zehn Minuten in Schockstarre, weil ich überhaupt nichts davon wusste und es auch nicht annähernd im Raum stand. Ein Kumpel hat mir einen Screenshot geschickt und ich dachte, das wäre vom Postillon", sagte der 26-Jährige im Podcast kicker meets DAZN. "Am Ende ist die Schnelllebigkeit des Fußballs so und es ist nicht mein Job, das zu bewerten. Aber ich war schon überrascht", führte der Offensivspieler weiter aus. "Ich hatte schon das Gefühl, dass es eine langfristige Geschichte ist und dass man ihm die Zeit gibt, etwas aufzubauen."

imago images

Der BVB hatte am Freitag überraschend die Trennung von Rose bekannt gegeben. Brandt hofft unter dem neuen und alten Trainer Edin Terzic, seine Entwicklung der vergangenen Saison weiter zu führen. Unter Rose kämpfte sich Brandt zurück in die Nationalmannschaft, verpasste in der Bundesliga nur drei Spiele und erzielte dabei neun Tore und verbuchte acht Assists. "Das war in Ordnung und eine gute Basis für die nächste Saison, mehr aber auch nicht", sagte Brandt selbstkritisch (SID).

BVB, Gerüchte: Ex-BVB-Stürmer Frei wird Trainer beim FC Basel

Der frühere BVB-Stürmer Alex Frei kehrt als Trainer zum Schweizer Vizemeister FC Basel zurück. Wie der Klub am Montag bekannt gab, unterschrieb der Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft einen Zweijahresvertrag. Frei, der zwischen 2006 und 2009 in 83 Pflichtspielen für Borussia Dortmund aufgelaufen war, hatte seine Spielerkarriere in Basel begonnen und arbeitete auch als Trainer im Nachwuchsbereich des FCB.

Herzlich willkommen zurück, Alex! Wir freuen uns sehr, Alex Frei heute als neuen Cheftrainer zu präsentieren 🔴🔵🥳#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulivehttps://t.co/08OmozBm0F — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 23, 2022

Bereits in der Saison 2018/19 war der heute 42-Jährige in zwei Pflichtspielen als Interimstrainer für Basel eingesprungen. Frei kommt vom FC Winterthur, mit dem er erst vor wenigen Tagen den Aufstieg in die Super League perfekt gemacht hatte (SID).