BVB, News und Gerüchte heute: Haalands Vater rechnete wohl mit Wechsel zum FC Bayern

Der BVB heute am Montag, drei Tage nach der Entlassung von Trainer Marco Rose. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 23. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB News heute - Haalands Vater: "Mein Sohn geht zu 50 Prozent zum FCB"

Pini Zahavi, Berater von Bayern-Star Robert Lewandwoski, verriet im Gespräch mit der Bild pikante Details über die Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung mit dem Polen und einen möglichen Transfer von Erling Haaland: "Der Vater von Erling hat es Robert sogar bestätigt, sagte ihm vor einiger Zeit in einem persönlichen Gespräch: 'Zu 50 Prozent kommt mein Sohn zum FC Bayern.' Die Fußballwelt ist groß, aber es gibt keine Geheimnisse." Haaland wechselte letztendlich zu Manchester City.

Zudem erzählte Zahavi, dass er in einem Meeting mit den Bayern-Bossen Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic und Marco Neppe zu einem möglichen Abgang von Lewandowski als Antwort bekam: "Wir wollen ihn eigentlich nicht verkaufen, aber wenn du uns ein Angebot über 120 Millionen Euro bringst, dann können wir reden. Also ungefähr die Summe, die eine Haaland-Verpflichtung im Sommer gekostet hätte inklusive aller Honorare", so Zahavi.

BVB heute, News: Effenberg hält Rose-Trennung für richtig

Stefan Effenberg hat in seiner Sport1-Kolumne Verständnis für die Entscheidung des BVB gezeigt, sich von Cheftrainer Marco Rose zu trennen. "Es wäre trotzdem fatal gewesen, mit Rose in die Saison zu gehen, wenn man Zweifel hat. Dann ist der jetzige Schritt, so hart er ist und auch wenn ich ihn nicht nachvollziehen kann, doch der richtige", meint Effenberg.

Dennoch wurde auch Effenberg von der Trennung überrascht: "Ich hatte immer gesagt, man müsse beim BVB eher an den Kader ran, ich hatte mich auch immer für Rose ausgesprochen."

BVB, Gerüchte: Kalajdzic favorisiert wohl Dortmund

Sasa Kalajdzic favorisiert wohl einen Wechsel zu Borussia Dortmund. Der Stürmer des VfB Stuttgart sieht nach Informationen der tz beim BVB bessere Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten als beim FC Bayern.

Marco Rose war dem Bericht zufolge von einer Verpflichtung des Österreicher wohl nicht begeistert, doch nach der Trennung vom Cheftrainer ist Kalajdzic beim BVB offenbar wieder ein ernstes Thema.