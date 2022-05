BVB, News und Gerüchte heute: Nächster Dortmund-Transfer offenbar vor Abschluss, neue Rose-Details enthüllt

Der BVB heute am Mittwoch. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 25. Mai.

BVB News heute - Lotka offenbar vor Wechsel nach Dortmund

Torhüter Marcel Lotka von Hertha BSC wird sich laut Transfermarkt nun also doch Borussia Dortmund anschließen. Am 1. März hatten beide Vereine den Wechsel von Lotka offiziell verkündet, jedoch erklärte Sportchef Fredi Bobic überraschenderweise zwei Monate später, dass die Hauptstädter von einer Vertragsklausel zur Verlängerung um ein Jahr Gebrauch machen würden. Scheinbar konnte sich der BVB nun aber doch durchsetzen.

Getty Images

Beim BVB vervollständigt Lotka das Torwartteam, dürfte jedoch vorerst in der zweiten Mannschaft für die 3. Liga vorgesehen sein. Zuletzt konnte der 20-Jährige allerdings im Herthaner Tor überzeugen, weshalb es gut möglich scheint, dass er sich in einen Konkurrenzkampf mit Alexander Meyer und Luca Unbehaun um die Nummer zwei hinter Gregor Kobel begibt. Bei den Westfalen erhält Lotka einen Vertrag bis 2024.

BVB heute, Gerüchte: Neue Details zur Rose-Trennung enthüllt

Die Sport Bild hat neue Gründe für die Trennung des BVB von Marco Rose enthüllt. Demnach soll es in dem zweistündigen Treffen mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, dem (Ex-) Sportdirektor Michael Zorc, Sebastian Kehl, Klub-Berater Matthias Sammer und Marco Rose grundsätzlich nicht primär um die Zukunft des Trainers gegangen sein. Dem Vernehmen nach sollte es stattdessen um eine Analyse der vergangenen Saison gehen, wobei die fehlende Mentalität oder die Verletzungsanfälligkeit thematisiert werden sollten.

(C)Getty Images

Die BVB-Bosse erhofften sich dabei angeblich Lösungsansätze von Marco Rose, dieser soll jedoch wenig präsentiert haben. Im Gegenteil: Dem Bericht zufolge kam Rose vielmehr auf die positiven Fakten, beispielsweise die 85 erzielten Treffer, zu sprechen. Beim Thema Verletzungsanfälligkeit soll der 45-Jährige auf die Kaderzusammenstellung hingewiesen haben.

Der "Eindruck von Uneinsichtigkeit" soll bei den BVB-Verantwortlichen entstanden sein, zusätzlich soll Rose zu wenig seine eigene Arbeit hinterfragt haben und vielmehr von der Chefetage gefordert haben. Am Ende des Treffens kam dann wohl die Frage auf, ob man noch an die Zusammenarbeit mit Rose glaubt - diese wurde verneint.

BVB, Gerüchte: Ex-BVB-Profi trainiert Ghana bei WM in Katar

Die Ghana Football Association (GFA) hat Ex-BVB-Verteidiger Otto Addo bis Dezember 2022 als Trainer der Nationalmannschaft Ghanas vorgestellt. Auf der offiziellen Webseite des Verbands wird ausgeführt, dass der in Deutschland ausgebildete Trainer, der Ghana bereits half, die Endrunde der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu erreichen, von George Boateng und Mas-Ud Didi Dramani unterstützt wird.

"Der ghanaische Fußballverband hat Otto Addo, Chris Hughton, George Boateng und Mas-Ud Didi Dramani bis Ende Dezember 2022 zu den Trainern der A-Nationalmannschaft ernannt“, heißt es in einem Teil der Erklärung. Weiter heißt es in dem Statement: "Das Quartett, das Ghanas Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar vorangetrieben hat, wird sich weiterhin um Ghanas Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die Afcon-Qualifikation 2023 und die Weltmeisterschaft selbst kümmern."

Der 46-jährige Addo, der einst als Verteidiger für den BVB auflief, wurde Anfang Februar zum Trainer Ghanas ernannt und ersetzte Milovan Rajevac, der nach Ghanas schwacher Leistung bei der 33. Ausgabe des Afrika Cups in Kamerun entlassen wurde.