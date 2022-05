BVB, News und Gerüchte heute: Ex-Bayern-Coach Peter Hermann soll kommen, Hitz hat neuen Klub

Der BVB heute am Samstag, am Tag nach der Entlassung von Trainer Marco Rose. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 21. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB heute, Gerücht: Peter Hermann soll neuer Co-Trainer werden

Bei Borussia Dortmund zeichnet sich eine Lösung bei der Nachfolgeregelung für Trainer Marco Rose ab, der am Freitag entlassen wurde. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten ist Edin Terzic der heißeste Kandidat auf den Posten, laut Sky soll ihm mit Peter Hermann ein äußerst erfahrener Coach als Co-Trainer zur Seite gestellt werden.

Hermann war lange Jahre er Mann an der Seite von Jupp Heynckes. Das Duo führte 2013 beispielsweise den FC Bayern München zum Triple - inklusive des Finalsiegs in der Champions League gegen Borussia Dortmund.

In der vergangenen Saison saß Hermann noch beim FC Schalke 04 als Co auf der Bank. Das hindert dem Bericht zufolge die Dortmunder aber nicht daran, mit dem 70-Jährigen Gespräche über ein Engagement zu führen.

BVB heute, News: Hitz wechselt zum FC Basel

Marwin Hitz hat einen neuen Verein gefunden. Der Schweizer hat beim FC Basel in seinem Heimatland einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Hitz verlässt die Dortmunder damit nach vier Jahren ablösefrei. Beim BVB und zuvor beim FC Augsburg und VfL Wolfsburg machte der Keeper insgesamt 181 Bundesliga-Spiele.

Danke nochmal für Deinen Einsatz, Marwin! Viel Erfolg für die Zukunft! 🍀 https://t.co/58F4SsL4BJ — Borussia Dortmund (@BVB) May 20, 2022

Neben Hitz hat mit Roman Bürki (St. Louis City) ein weiterer Torhüter die Borussia verlassen. Als Ersatz wird laut Sky Alexander Meyer aus Regensburg gehandelt.

getty

BVB heute, News: BVB-Profis bedanken sich bei Marco Rose

Nach der Trennung von Trainer Marco Rose haben einige Dortmunder Profis via Social Media das Wort ergriffen und sich beim entlassenen Übungsleiter bedankt.

So schrieb Marius Wolf: "Danke Coach! Immer geradeaus, klar und ehrlich seit Tag 1. Viel für den Verein gegeben, egal, wie schwierig die Umstände waren." Mats Hummels bedankte sich für das Engagement Roses: "Danke für alles, Coach, ab der ersten Sekunde bis zum Ende immer mit voller Leidenschaft und so viel Einsatz da gewesen. Was wirklich nicht immer leicht war."

Und Julian Brandt schrieb: "Viel Erfolg und nur das Beste für Dich weiterhin, Coach. Danke für alles."