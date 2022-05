BVB, News und Gerüchte heute: Gladbach-Fans mit Hohn für Rose, Dortmund-Kandidat Kamara verlässt Marseille

Der BVB heute am Sonntag, zwei Tage nach der Entlassung von Trainer Marco Rose. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 22. Mai.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB News heute: Gladbach-Fans verhöhnen Marco Rose

Der bei Borussia Dortmund am Freitag entlassene Marco Rose musste sich von einigen Fans seines Ex-Klubs Borussia Mönchengladbach Spott anhören.

Das Gladbacher Fan-Projekt veröffentlichte auf seiner Homepage einen Artikel zur Entlassung Roses in Dortmund mit der Überschrift "Hochmut kommt vor dem Fall". Darin heißt es: "Normalerweise interessieren uns andere Vereine nur zweitrangig, erst recht, wenn sie sich auf der Sympathieskala ganz nah am Geißbockclub aufhalten. Was zählt, ist das Wohl der einzig wahren Borussia vom Niederrhein. Aber wenn man vor ein paar Minuten die Meldung von diesem komischen Club aus Lüdenscheid getickert bekommen hat, gibt es wohl keinen Borussen, dem nicht ein Lächeln auf die Lippen gezaubert wurde: Der BVB und Marco Rose trennen sich mit sofortiger Wirkung."

Getty

Rose hatte Gladbach im Sommer 2021 nach nur zwei Jahren im Klub verlassen, um in Dortmund den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Das Fan-Projekt der Fohlen schreibt dazu: "Ein Jahr, nachdem unsere Borussia für den 'großartigen' Marco Rose in seinen Augen mindestens eine Nummer zu klein war, als er seinen Worten eines gemeinsamen Aufbaus, quasi einer Ära Rose beim VfL, mal so absolut gar keine Taten folgen ließ, ein Jahr also, nachdem er uns schmachvoll und schändlich im Stich ließ, ist sein neues Lebensprojekt auch gescheitert. Von seiner letztjährigen Hybris und dem Wunsch nach dem Titelgewinn mit dem BVB ist nicht viel übriggeblieben, außer einem vormals frommen Wunsch und einem weiteren Ex-Arbeitgeber."

Dortmund verkündete am Freitag überraschend die Trennung von Rose nach nur einem Jahr Zusammenarbeit.

BVB heute, News: Dortmund-Kandidat Kamara verlässt Marseille

Mittelfeldspieler Boubacar Kamara, der auch bei Borussia Dortmund gehandelt wird, verlässt Olympique Marseille. Das bestätigte der 22-Jährige beim TV-Sender Telefoot. "Ich habe meine Entscheidung getroffen, und die lautet, nicht zu verlängern und OM am Ende dieser Saison zu verlassen. Ich denke, dass dies die beste Entscheidung für meine weitere Karriere ist", so Kamara.

Getty

Kamaras Vertrag bei dem Klub, zu dem er einst schon als Fünfjähriger kam, läuft Ende Juni aus. Der Franzose ist damit ablösefrei, neben dem BVB soll auch Atletico Madrid interessiert sein.