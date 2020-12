BVB: Reyna nennt seinen persönlichen Wendepunkt, "grundsätzliche Abmachung" mit Rose? - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Giovanni Reyna spricht über seinen persönlichen Wendepunkt und ein Ex-City-Spieler setzt sich für einen Haaland-Deal ein. Alle News zum BVB.

Das Debüt von Edin Terzic ist geglückt: Mit 2:1 schlug der BVB ( ) den SV . Nun geht es für die Westfalen am Freitag in die Hauptstadt zum Duell gegen (20.30 Uhr im LIVE-TICKER und auf DAZN).

Unterdessen laufen im Hintergrund die Spekulationen um die Besetzung des Trainerpostens nach der laufenden Saison. Offenbar soll es mit Wunschkandidat Marco Rose eine "grundsätzliche Abmachung" geben.

Außerdem: Giovanni Reyna nennt seinen persönlichen Wendepunkt und Stefan Effenberg legt der Borussia zwei Stürmer ans Herz.

BVB (Borussia Dortmund) am heutigen Donnerstag mit allen News und Gerüchten: Goal liefert alle wichtigen Informationen rund um den Bundesligisten am 17. Dezember 2020.

The sixth-highest scoring player in Borussia Dortmund history, Marco Reus 👏✨ pic.twitter.com/OmSUE8eVa6 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 16, 2020

BVB (Borussia Dortmund): Giovanni Reyna spricht über persönlichen Wendepunkt

BVB-Youngster Giovanni Reyna hat verraten, dass das Achtelfinal-Hinspiel der vergangenen Champions-League-Saison gegen PSG für ihn persönlich richtungsweisend war.

"Als ich da gespielt und einen Assist beigesteuert habe, hat es in meinem Kopf einfach Klick gemacht: 'Wow, wenn ich so weitermache, kann ich wirklich ein Weltklassespieler werden'. Ich denke, dieses Spiel hat allen gezeigt, dass ich nicht nur ein Talent bin, das verblasst. Ich bin hier, um zu bleiben“, schrieb der 18-Jährige in The Players Tribune.

Der US-Amerikaner bereitete seinerzeit zehn Minuten nach seiner Einwechslung den 2:1-Siegtreffer durch Erling Haaland vor, der damit einen Doppelpack schnürte.

"Ich habe ihm einen gut getimten Pass auf den Fuß gespielt, und von da an weiß ich nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Und er traf natürlich. Aus 20 Metern, in die obere Ecke. So habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Man sieht es daran, wie ich gefeiert habe: Ich bin auf Axel Witsel gesprungen und habe Erling umarmt und bin einfach völlig ausgerastet“, erinnerte sich Reyna: "Es war natürlich Erlings Abend, aber es haben sich auch viele Leute für mich gefreut. Ich bekam Umarmungen und Schwitzkasten und Ohrfeigen, Leute, die mir sagten: 'Gut gemacht' und solche Sachen. Es war einfach eine unglaubliche, unglaubliche Nacht. Ich glaube, es war 4 Uhr morgens, als ich zurück in mein Zimmer kam.“

BVB (Borussia Dortmund): Stefan Effenberg empfiehlt Transfer von Mauro Icardi oder Divock Origi

Stefan Effenberg hat Borussia Dortmund die kurzfristige Verpflichtung eines routinierten Angreifers wie Mauro Icardi von Paris Saint-Germain oder Divock Origi vom FC Liverpool empfohlen. "Die Bosse begehen einen Fehler, wenn sie keinen erfahrenen Stürmer dazuholen", schrieb der ehemalige deutsche Nationalspieler in seiner Kolumne bei t-online.

Bei den Dortmundern fehlt aktuell der etatmäßige Angreifer Erling Haaland mit einer Muskelverletzung. Als Alternative für den 20-Jährigen steht in der Sturmmitte bei den Schwarz-Gelben nur der 16-Jährige Youssoufa Moukoko bereit. "Sie haben es auch schon im Sommer versäumt, auf dieser Position aktiv zu werden", bemängelte Effenberg.

Er selbst brachte mit Icardi von PSG und Liverpools Origi zwei Namen beim BVB ins Spiel: "Die kommen dort in dieser Saison bisher nicht zum Zug, saßen schon mehrfach nur auf der Tribüne, haben aber ihre Fähigkeiten längst unter Beweis gestellt und würden womöglich sofort helfen", erklärte er und legte den Dortmundern ein Leihgeschäft bis Saisonende nahe.

Der Handlungsbedarf beim BVB ist für Effenberg jedenfalls offensichtlich: "Ich hoffe, dass die Spiele zuletzt den Verantwortlichen die Augen geöffnet haben, dass sie dringend nachjustieren müssen", sagte er.

Icardi und Origi erfüllten dabei seiner Ansicht nach die Voraussetzungen für einen gelungenen Transfer: "Sie brauchen zwei, drei positive Drecksäcke, die sofort weiterhelfen", meinte Effenberg.

BVB (Borussia Dortmund) - Ex-Profi Trevor Sinclair: " sollte alles daran setzen, Erling Haaland zu holen"

Trevor Sinclair, ehemaliger Profi von Manchester City, hat seinem Ex-Klub geraten, sich um die Verpflichtung von BVB-Stürmer Erling Haaland zu bemühen.

"Ich würde alles daran setzen, Haaland zu verpflichten", betonte der 47-Jährige, der zwischen 2003 und 2007 für die Skyblues auflief, im Gespräch mit talkSPORT: "Wenn sie ihn hätte, würden sie definitiv um den Titel mitspielen."

Mit Blick auf den verletzungsanfälligen Sergio Agüero sieht Sinclair erst Recht Handlungsbedarf. "Wenn man die Statistiken von Agüero betrachtet und die Spiele, die er verpasst, denke ich, dass man definitiv einen neuen Stürmer kaufen muss", ergänzte der Engländer.

Medienberichten zufolge soll City Haaland als Agüero-Ersatz ins Visier genommen haben. Der Argentinier steht nur noch bis Saisonende beim Team von Pep Guardiola unter Vertrag. Gespräche über eine mögliche Ausdehnung des Arbeitspapiers fanden bislang offenbar nicht statt.

BVB (Borussia Dortmund): "Grundsätzliche Abmachung" mit Gladbach-Coach Marco Rose?

Bis zum Saisonende wird Edin Terzic an der Seitenlinie von Borussia Dortmund stehen - mindestens. Auch ein Engagement darüber hinaus scheint im Erfolgsfall nicht ausgeschlossen, wahrscheinlicher ist jedoch eine große Lösung mit einem gestandenen Trainer wie Gladbachs Marco Rose oder RB-Coach Julian Nagelsmann.

Als Favorit gilt Rose, der nach kicker-Informationen bereits "eine grundsätzliche Abmachung" mit dem BVB für die kommende Saison getroffen habe. Die zu zahlende Ablösesumme sei kein Hinderungsgrund - auch wenn die Dortmunder deutlich mehr als jene etwa drei Millionen Euro zahlen müssten, die Gladbach 2019 für Rose an Red Bull Salzburg überwies. Eine finale Entscheidung sei allerdings noch nicht getroffen.

Bei der Vorstellung von Terzic hatte Zorc klargestellt, dass bis zum Saisonende erst einmal "ein langer Weg mit mindestens 26 Spielen" warte, "im Hier und Heute" müsse die Wende geschafft werden. Alles weitere bezüglich der Zukunft des ehemaligen Co-Trainers "werden wir noch besprechen".

