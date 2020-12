BVB: Entwarnung bei Mats Hummels, Terzic nach Sieg in Bremen erleichtert - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB gewann am Dienstag bei Werder Bremen: Edin Terzic ist sichtlich zufrieden und auch die Verletzung von Mats Hummels ist nur halb so schlimm.

Der BVB ( ) hat das erste Spiel seit dem Aus von Lucien Favre erfolgreich bestritten und sich am Dienstagabend beim SV mit 2:1 (1:1) durchgesetzt. Raphael Guerreiro und Marco Reus erzielten die Treffer für die Dortmunder.

Interimstrainer Edin Terzic zeigte sich ob des Sieges sehr zufrieden. Außerdem äußert sich Max Eberl zu de Spekulationen rund um Marco Rose und Stefan Effenberg kritisiert den BVB hinsichtlich der Transferpolitik.

BVB (Borussia Dortmund) heute mit allen News und Gerüchten: Goal liefert alle wichtigen Informationen rund um den Bundesligisten am 16. Dezember 2020.

BVB: Lucien Favre erhält offenbar eine Million Euro Abfindung

Dortmunds Ex-Trainer Lucien Favre erhält nach seiner Trennung vom BVB offenbar eine Abfindung in Höhe von einer Million Euro. Dies vermeldet die Sport Bild. Der Vertrag des Schweizers wäre nach Ende der Saison ausgelaufen.

Wie das Sportmagazin zudem berichtet, wurde Favre von Sportdirektor Michael Zorc noch am Samstagabend über die bevorstehende Trennung informiert, die einen Tag später offiziell gemacht wurde. Ersetzt wurde er vom bisherigen Co-Trainer Edin Terzic, der von Talente-Coach Otto Addo und U17-Trainer Sebastian Geppert unterstützt wird.

BVB-Gerüchte um Marco Rose - Max Eberl: Fünf Millionen Euro wären für ihn nicht genug

Für Sportdirektor Max Eberl von wäre eine Ablöse von fünf Millionen Euro für den umworbenen Trainer Marco Rose nicht genug. "Nein", antwortete Eberl (47) auf die entsprechende Frage in der Sport Bild: "Die wichtigsten Mitarbeiter müssen auch entsprechend verdienen. Ähnlich ist es bei den Ablösesummen."

Rose (44) wird von einigen Medien als Top-Kandidat für den Trainerposten bei Borussia Dortmund ab der kommenden Saison gehandelt. "Wenn ein Trainer umworben wird", sagte Eberl allgemein gehalten, "muss auch eine vernünftige Ablöse gezahlt werden."

Rose selbst wollte die Spekulationen nicht kommentieren. "Ich nehme die Aufgeregtheit nicht wahr, weil ich mich damit nicht beschäftige", hatte er im Sky-Interview vor dem Spiel bei (3:3) am Dienstag gesagt.

Eberl empfindet zudem Spekulationen über mögliche Spieler-Abgänge wie die von Florian Neuhaus oder Denis Zakaria als "respektlos". Zum einen, "weil es genau in eine Zeit fällt, in der wir alle auch zu Recht mehr Demut fordern". Zum anderen, "weil wir kein Niemand mehr sind!" (SID)

Quelle: Eurosport

BVB: Stefan Effenberg kritisiert "fatale" Transferpolitik

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg (52) hat die Einkaufspolitik des Bundesligisten Borussia Dortmund kritisiert. Nachdem Sportdirektor Michael Zorc erklärt hatte, keinen weiteren Stürmer verpflichten zu wollen, um Toptalent Youssoufa Moukoko keinen Spieler "vor die Nase zu setzen", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online: "Ein 16-Jähriger als Backup für einen 20-Jährigen (Erling Haaland, d.Red.)? Das ist fatal und geht gar nicht. Die Bosse begehen einen Fehler, wenn sie keinen erfahrenen Stürmer dazu holen."

Effenberg schweben als Verstärkung für die Schwarz-Gelben Leute wie der vereinslose Mario Mandzukic oder Liverpools Divock Origi und Mauro Icardi von Paris vor. Diese hätten bei ihren Klubs schon mehrfach auf der Tribüne gesessen, würden dem BVB aber "sofort helfen", so der langjährige Kapitän von Bayern München.

Er sei weiterhin davon überzeugt, "dass Dortmund einen hervorragenden Kader hat – aber: Ich hoffe, dass die Spiele zuletzt den Verantwortlichen die Augen geöffnet haben, dass sie dringend nachjustieren müssen", betonte er: "Sie brauchen zwei, drei positive Drecksäcke, die sofort weiterhelfen." (SID)

BVB: Edin Terzic wäre 2019 wohl fast bei gelandet

Der neue BVB-Trainer Edin Terzic trat im Jahr 2018 zusammen mit Lucien Favre sein Amt bei Borussia Dortmund an, ein Jahr später wäre er jedoch fast bei einem Konkurrenten des BVB gelandet.

Denn wie die Sport Bild berichtet, hatte Terzic Anfang 2019 ein Angebot von Fortuna Düsseldorf vorliegen. Dort sollte er in die Fußstapfen von Trainerlegende Friedhelm Funkel treten und die Fortunen übernehmen.

Seinerzeit stand eine Trennung zwischen F95 und der Trainerikone Funkel kurz bevor. Terzic allerdings lehnte das Düsseldorfer Jobangebot ab und bekannte sich damit zum BVB. Vor Terzics Co-Trainerposten in Dortmund war er ebenfalls als Nachwuchscoach beim BVB und als Co-Trainer bei und aktiv.

Quelle: imago images / Kirchner-Media

BVB: Entwarnung bei Abwehrboss Mats Hummels

Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels droht keine längere Pause: "So wie es aussieht, hatte Mats lediglich muskuläre Probleme und Krämpfe im Oberschenkel", sagte BVB-Interimstrainer Edin Terzic nach dem 2:1 (1:1)-Sieg der Westfalen im Weserstadion gegen Werder Bremen.

In der 85. Minute war der Weltmeister von 2014 ausgewechselt und durch Dan-Axel Zagadou ersetzt worden. Die Dortmunder müssen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei antreten. Abgeschlossen wird das Kalenderjahr mit einem weiteren Auswärtsspiel im am 22. Dezember (20.00 Uhr/Sport1) beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Für Terzic war der kämpferische Einsatz von Hummels beispielgebend für das ganze Team: "Mats hat sich nicht geschont und alles reingeworfen. Die Mannschaft hat sicherlich nicht den allerbesten Fußball gespielt, aber sie wird sich die Leichtigkeit zurückholen." (SID)

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick