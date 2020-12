BVB: Marsch äußert sich zu BVB-Gerüchten, Rose hat wohl Ausstiegsklausel - alle News zu Borussia Dortmund heute

Jesse Marsch spricht über die Gerüchte rund um die Nachfolge von Lucien Favre. Marco Rose besitzt wohl eine Ausstiegsklausel. Alle BVB-News heute.

Nachdem Lucien Favre im Anschluss an die Heimniederlage gegen den (1:5) von entlassen worden war, übernimmt nun der bisherige Co-Trainer Edin Terzic das Amt des Cheftrainers beim BVB.

Wer dann ab Sommer die Geschicke bei Schwarzgelb leitet, ist noch völlig offen. Der derzeitige Salzburg-Coach Jesse Marsch gilt als ein möglicher Kandidat - am Sonntag äußerte sich der US-Amerikaner zum angeblichen BVB-Interesse.

Gleichermaßen wird auch Gladbachs Trainer Marco Rose beim BVB gehandelt. Wie sich nun herausstellt, besitzt der 44-Jährige offenbar eine Ausstiegsklausel und könnte seinen aktuellen Klub offenbar vorzeitig verlassen.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Montag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Interesse? Jesse Marsch macht sich keine Gedanken

Trainer Jesse Marsch von RB Salzburg macht sich nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre keine Gedanken über ein mögliches Interesse von Borussia Dortmund. "Wir haben schon über dieses Thema im letzten Jahr gesprochen. Und dann vielleicht wieder im Sommer. Jetzt ist meine Arbeit hier in Salzburg", sagte Marsch bei Sky. "Ich habe keine Zeit zu überlegen, was mit anderen Vereinen passiert."

Favre war am Sonntag nach dem 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart entlassen worden. "Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben", sagte Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung.

"Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen. Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt", sagte Favre der dpa .

Bis Sommer kümmert sich der bisherige Co-Trainer Edin Terzic um die Dortmunder Mannschaft.

BVB: Trainer-Kandidat Marco Rose hat offenbar Ausstiegsklausel nach der Saison

Marco Rose, Trainer von und angeblich ebenfalls heißer Kandidat auf die Nachfolge des entlassenen Lucien Favre beim BVB, könnte offenbar nach der Saison 2020/21 aus seinem Vertrag bei den Fohlen aussteigen. Dies berichtet die Bild.

Roses Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2022, durch die starken Leistungen seiner Mannschaft - insbesondere in der mit dem Erreichen des Achtelfinals - hat sich der ehemalige Salzburg-Trainer auch für die Top-Klubs interessant gemacht - unter anderem den BVB.

BVB: Trainer Lucien Favre nach Heimniederlage gegen Stuttgart entlassen

-Vizemeister Borussia Dortmund hat sich von seinem Cheftrainer Lucien Favre getrennt. Das bestätigte der Klub am Sonntagnachmittag.

Bis zum Saisonende wird nun Edin Terzic die Dortmunder Profis trainieren. Der 38-Jährige fungierte seit 2018 als Favres Co-Trainer. Zuvor arbeitete er als Assistent von Slaven Bilic bei Istanbul sowie und betreute außerdem diverse Nachwuchsmannschaften des BVB.

