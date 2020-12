BVB: Trainer-Kandidat Marco Rose hat offenbar Ausstiegsklausel nach der Saison

Marco Rose coacht derzeit noch Borussia Mönchengladbach. Allerdings gilt er als Kandidat beim BVB - und könnte sogar zur neuen Saison übernehmen.

Marco Rose, Trainer von und angeblich heißer Kandidat auf die Nachfolge des entlassenen Lucien Favre beim BVB, könnte offenbar nach der Saison 2020/21 aus seinem Vertrag bei den Fohlen aussteigen. Dies berichtet die Bild.

Roses Vertrag in Gladbach läuft noch bis 2022, durch die starken Leistungen seiner Mannschaft - insbesondere in der mit dem Erreichen des Achtelfinals - hat sich der ehemalige Salzburg-Trainer auch für die Top-Klubs interessant gemacht - unter anderem den BVB.

BVB: Trennung von Favre nach Debakel gegen Stuttgart

Am Sonntag gab der BVB einen Tag nach dem 1:5-Debakel gegen Aufsteiger Stuttgart die Trennung von Favre bekannt, der die Borussia in zweieinhalb Jahren zu zwei Vize-Meisterschaften führte, es jedoch nicht schaffte, Stabilität in die Leistungen der junge Mannschaft zu bekommen.

"Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben", sagte Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung.

BVB: Edin Terzic als Interimstrainer

Bis zum Saisonende wird der bisherige Co-Trainer Edin Terzic die Mannschaft betreuen, assistiert wird er von U17-Trainer Sebastian Geppert und Top-Talente-Coach Otto Addo. Seine erste Trainingseinheit leitete Terzic bereits am Sonntag.

"Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen. Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt", sagte Favre der dpa, der gemeinsam mit seinem anderen Assistenten Manfred Stefes von seinen Aufgaben entbunden wurde.