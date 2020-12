BVB: United und City angeblich scharf auf Haaland, Malen äußert sich zu Gerüchten - alle News zu Borussia Dortmund heute

United und City haben wohl ein Auge auf Erling Haaland geworfen und Donyell Malen äußert sich zu den Dortmund-Gerüchten. Die News zum BVB am Samstag.

Nachdem in der der Gruppensieg perfekt gemacht wurde, gilt bei die volle Konzentration nun wieder der . Am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) soll gegen Aufsteiger unbedingt wieder ein Sieg her.

Erling Haaland wird dann weiterhin fehlen, der Stürmerstar arbeitet derzeit in an seinem Comeback. Währenddessen sollen beide Klubs aus Manchester ein Auge auf den 20-jährigen Norweger geworfen haben.

Indes gibt es von Jude Bellingham großes Lob für Jadon Sancho und PSV-Stürmer Donyell Malen äußert sich zu den Spekulationen um einen Wechsel zum BVB.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Samstag.

BVB: und City werfen offenbar Auge auf Erling Haaland

Sowohl Manchester United als auch Stadtrivale City haben offenbar ein Auge auf Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund geworfen. Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtet, zeigen die beiden Klubs Interesse an einem Transfer des Norwegers im kommenden Sommer.

Demnach sollen die Citizens Haaland als Nachfolger des vereinsinternen Rekordtorjägers Sergio Agüero ins Auge gefasst haben. Der 32-Jährige steht beim Team von Pep Guardiola nur noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag und es fanden wohl noch keine Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung statt.

United sucht hingegen weiterhin insbesondere nach einem Flügelstürmer für die rechte Außenbahn, wobei Dortmunds Jadon Sancho der Wunschkandidat bleibt. Dennoch beobachten die Red Devils auch Sanchos Teamkollegen Haaland, mit dem man bereits vor dessen Wechsel von Salzburg nach Dortmund in Verhandlungen gestanden hatte.

Da die Ausstiegsklausel des 20-Jährigen in Höhe von 65 Millionen Euro wohl erst im Jahr 2022 aktiviert wird, hat der BVB im kommenden Sommer keine große Not, Haaland zu verkaufen. Neben den beiden Klubs aus Manchester steht derweil auch mit einem Angebot bereit, sollte man in Westfalen dennoch über einen Verkauf des Torjägers nachdenken.

BVB - Donyell Malen dementiert Transfergerüchte: "Da ist nichts dran"

Donyell Malen vom niederländischen Erstligisten hat sich zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund geäußert. Zuletzt hatte die SportBild den Angreifer als Wunschkandidat des BVB ins Gespräch gebracht, sollte Jadon Sancho den Klub verlassen.

Malen erteilte den Spekulationen nun jedoch eine Abfuhr. "Das interessiert mich nicht wirklich", sagte der 21-Jährige im Interview mit Fox Sports: "Es ist zwar immer schön, so etwas zu lesen, doch soweit ich weiß, ist da nichts dran."

Im Jahr 2017 wechselte Malen von der U23 des zur PSV, bei der er noch bis 2024 unter Vertrag steht. In der laufenden Spielzeit kommt er beim Klub von Mario Götze auf 13 Tore und drei Vorlagen in 19 Spielen.

Borussia Dortmund: Jude Bellingham schwärmt von Jadon Sancho

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat großes Lob für seinen englischen Landsmann Jadon Sancho geäußert.

Sancho habe sich bei seiner Ankunft in Dortmund letzten Sommer bestens um ihn gekümmert und sei "ein großes Vorbild", betonte Bellingham bei FourFourTwo. "Einiges von dem, was ich bei ihm gesehen habe, ist unheimlich – und ich bin erst seit ein paar Monaten hier."

