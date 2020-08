BVB-Talent Giovanni Reyna schwärmt von italienischem Weltmeister

Giovanni Reyna von Borussia Dortmund hat verraten, welche Stars ihn in seiner Zeit in New York City besonders beeindruckten.

Giovanni Reyna von hat von seinen früheren Mitspielern Andrea Pirlo, David Villa und Frank Lampard geschwärmt, mit denen er bei New York City FC zusammenspielte. "Ich habe von allen dreien gelernt. Jeder von ihnen war ein absoluter Weltklasse-Spieler, hat mindestens einmal die gewonnen. Pirlo und Villa waren auch Weltmeister", sagte das Offensiv-Juwel des BVB im Interview mit SPORT BILD (aktuelle Ausgabe).

Besonders angetan hat es dem 17-Jährigen Pirlo: "Seine Übersicht des Spiels war unglaublich. Manchmal sehen seine Bewegungen langsam aus, sind aber das komplette Gegenteil. Er hat das ganze Spielfeld im Blick und erkennt Räume, die kein anderer sieht. Pirlo ist so clever, ein Visionär. Einer der intelligentesten Spieler, die je gespielt haben. Die Pässe, die er gespielt hat, waren für ihn völlig normal – für alle anderen waren sie unglaublich."

Im vergangenen Sommer wechselte der damals 16-jährige US-Amerikaner Reyna von der New York City FC Academy in Dortmunds Nachwuchsabteilung. "Um Profi zu werden, habe ich das Leben mit meiner Familie und meinen Freunden geopfert. Das war in den ersten Monaten sehr hart, weil ich eine sehr enge Bindung zu meinen Eltern und meinen Geschwistern habe. Anfangs haben wir täglich drei- oder viermal über Facetime telefoniert", sagte Reyna.

Giovanni Reyna über Jadon Sancho: "Wow!"

In der Winterpause rückte Reyna zur Profimannschaft auf, für die er seitdem in der 15-mal zum Einsatz kam. Eine große Hilfe bei der Akklimatisierung an den Profifußball ist sein erst 20-jähriger Mitspieler Jadon Sancho. "Er sagt mir, dass ich selbstbewusst sein und auf meine Stärken vertrauen soll. Er spricht mir Mut zu, wenn es mal nicht so läuft. Er hat nach Fehlern nicht an sich gezweifelt, sondern einfach weitergemacht", sagte Reyna. "Jadon ist nicht ohne Grund so gut."

Besonders begeistert ist Reyna von Sanchos Antritt: "Jadons erste Schritte, wenn er ins Dribbling geht, sind unglaublich - wow! Ich versuche in jedem Training, von ihm zu lernen, denn seine Entwicklung hier beim BVB ist ein Ansporn für mich."