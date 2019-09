BVB: Jadon Sancho trifft für England, Julian Brandt hofft auf weniger Gegentore - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der Ex-Leverkusener hofft auf weniger Gegentreffer in den nächsten Spielen und Jadon Sancho glänzt auch für England. Alle BVB-News am Mittwoch.

muss nach der Länderspielpause sofort wieder auf Hochtouren kommen, schließlich stehen das -Topspiel gegen und dann der Champions-League-Auftakt gegen den an.

Gut drauf ist weiterhin Jadon Sancho, der auch bei der englischen Nationalelf fleißig Scorerpunkte sammelt. Auch Leonardi Balerdi kommt mit Rückenwind von seiner Auswahl zurück, er debütierte für Argentiniens Albiceleste.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Mittwoch - egal, ob News oder Transfergerücht.

BVB-Star Jadon Sancho trifft für in der EM-Qualifikation

BVB Julian Brandt fordert mehr Stabilität

Julian Brandt hat im Gespräch mit der Sport Bild die defensive Anfälligkeit des BVB kritisiert: "Wir kriegen zu viele Tore. In jedem Bundesliga-Spiel lagen wir 0:1 zurück. Das geht zu einfach, wir müssen besser verteidigen."

Tatsächlich geriet der Meister-Kandidat in jedem der bisher drei Bundesligaspiele in Rückstand: Gegen Augsburg in der ersten Minute, in Köln nach knapp einer halben Stunde und bei in der 22. Minute.

Von allen Teams in der oberen Tabellenhälfte kassierte Dortmund bisher die meisten Gegentreffer (5).

BVB-Verteidiger Leonardo Balerdi debütiert für die Albiceleste

, am 9. Oktober in Dortmund nächster Länderspiel-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, gegen auch ohne seinen Superstar Lionel Messi beim 4:0 (4:0) keine Blöße. Beim Länderspieldebüt von Borussia Dortmunds Bundesliga-Legionär Leonardo Balerdi, der sieben Minuten vor Spielende auf das Feld kam, überragte Lautaro Martinez vom italienischen Topklub mit drei Treffern.

Der 22-Jährige stellte durch einen Doppelpack binnen fünf Minuten (17./22.) die Weichen für die Gauchos bereits frühzeitig auf Sieg. Nach einem verwandelten Handelfmeter von Leandro Paredes stellte Martinez noch vor der Pause durch seinen dritten Treffer (39.) bereits den Endstand her.

BVB: Axel Witsel steht vor seinem Comeback

Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag hoffen. Der Belgier absolvierte am Dienstag nach seinem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich wieder Teile des Mannschaftstrainings. Ohne Witsel hatte der BVB bei Aufsteiger Union Berlin seine erste Saisonniederlage kassiert (1:3).

Thorgan Hazard (Rippenverletzung) trainierte am Dienstag ebenfalls teilweise mit. Ob der Offensivspieler schon eine Option für die Begegnung gegen Leverkusen ist, ist offen.

BVB: Watzke in Vorstand der ECA gewählt

Der deutsche Fußball ist künftig mit drei Vertretern in den neu zusammengesetzten Gremien der Europäischen Klubvereinigung ECA vertreten. Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) wurde bei der Generalversammlung am Dienstag in Genf bis zum Jahr 2023 in das von 13 auf 24 Plätze erweiterte Board gewählt. Dem Vorstand gehört bereits Michael Gerlinger (Bayern München) an. Fernando Carro (Bayer Leverkusen) wurde von der ECA für das "UEFA Klub-Wettbewerbe Komitee" (CCC) nominiert. ECA-Boss bleibt der Italiener Andrea Agnelli ( ).

Vor der Wahl hatte sich BVB-Geschäftsführer Watzke mit Carro (Vorsitzender der Geschäftsführung bei Bayer) darauf geeinigt, dass nur er als deutscher Vertreter für das Board kandidieren wird. Carro löst dafür Gerlinger im CCC ab. "Ich freue mich sehr über die Wahl und das Vertrauen, das in mich gesetzt wird. Es ist mir ein großes Anliegen, mich für einen möglichst ausbalancierten Fußball einzusetzen und mich aktiv in den Diskurs einzubringen", äußerte Watzke, der vor drei Wochen seine Kandidatur für das Präsidium der Deutschen Fußball (DFL) zurückgezogen hatte.

Mit Blick auf die angestrebte Europacup-Reform ab dem Jahr 2024 beharrt die ECA auf ihren Forderungen. "Alle sind sich einig, dass Änderungen nötig sind. Es soll ein offener und transparenter Prozess werden", sagte Agnelli: "Wir wollen mehr europäische Spiele und wir wollen einen fairen Zugang. Die Stimme der Klubs soll gehört werden. Denn die Klubs tragen das finanzielle Risiko."

