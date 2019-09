BVB: Streich stärkt Reus in der Mentalitätsdebatte, Sancho unzufrieden mit seinem Aussehen in FIFA 20 - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Freiburg-Coach Christian Streich stärkt BVB-Kapitän Marco Reus. Jadon Sancho erneuert seine Kritik an FIFA 20. Alle BVB-News am Samstag.

Der 6. -Spieltag steht an und trifft heute Abend im Top-Spiel auf (18.30 Uhr im LIVE-TICKER). Alle Informationen zur Übertragung der Partie sind in diesem Artikel zu finden.

Im Vorfeld der Begegnung springt Christian Streich BVB-Kapitän Marco Reus zur Seite. Der Freiburg-Trainer hat vollstes Verständnis für die getätigten Aussagen des Nationalspielers im Anschluss an das 2:2 bei am vergangenen Wochenende.

Derweil erneuert Shootingstar Jadon Sancho seine Kritik an EA Sports. Der Engländer ist nicht nur unzufrieden mit seinem Passwert bei FIFA 20, sondern auch mit seinem äußerlichen Erscheinungsbild.

Borussia Dortmund am Samstag: In diesem Artikel findet Ihr sämtliche News und Transfergerüchte rund um den BVB.

BVB-Shootingstar Jadon Sancho: "Ich schaue immer sofort auf mein Rating in FIFA"

Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat seine Kritik am Videospiel-Hersteller EA Sports unterstrichen. Nicht nur sein Passwert stört den 19-Jährigen, auch seine Frisur bei FIFA 20 gefällt dem Engländer nicht.

"Ich schaue immer sofort auf mein Rating in FIFA. Dieses Jahr hätte meine Wertung besser sein müssen - besonders mein Passwert", erneuerte Sancho im Interview mit kicker eSport seine Kritik an EA Sports. Sancho hatte sich bereits via Twitter beim Videospiel-Hersteller beschwert. Sein Wert sei ihm "natürlich (…) sehr wichtig".

Christian Streich stärkt BVB-Kapitän Marco Reus nach Wutanfall: "Stimme ihm zu 100 Prozent zu"

Christian Streich hat für die deutlichen Worte von Borussia Dortmunds Marco Reus in der Mentalitätsdebatte volles Verständnis. "Ich verstehe Marco total. Als Spieler bekommst du das immer zu hören mit der Mentalität. Das ist eine problematische Sache", sagte der Trainer des auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Breisgauer bei (So., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Die Beurteilung, was Mentalität auf dem Fußballplatz bedeute, würde häufig von Äußerlichkeiten abhängen, erklärte Streich. "Wenn ein Spieler ein dreckiges Gesicht hat nach dem Spiel, vielleicht einen Schnitt von einem Stollen, sodass es anständig blutet, und wenn er dann noch entsprechend schaut, sagt man: 'Das ist aber ein Mentalitätsspieler'", so der 54-Jährige.

BVB: Hummels-Einsatz gegen Bremen unwahrscheinlich

Bundesligist Borussia Dortmund muss im Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) höchstwahrscheinlich auf Abwehrchef Mats Hummels verzichten.

"Es wird eng mit dem Einsatz", sagte Hummels im BVB-Feiertagsmagazin: "Es könnte aus Vorsichtsgründen auf eine Pause hinauslaufen. Tendenziell ist es eine knappe Kiste."

Jadon Sancho nennt schlechteste FIFA-Spieler bei BVB und

Jadon Sancho hat im Rahmen der Veröffentlichung von FIFA 20 die schlechtesten Konsolenzocker bei Borussia Dortmund und der englischen Nationalmannschaft genannt.

"Bei England würde ich zwei Spieler nennen: Raheem Sterling und Trent Alexander-Arnold, sie sind sehr schlechte Spieler", sagte der 19-Jährige gegenüber SPORTbible.

Beim BVB fordert Sancho seine Mitspieler ebenfalls regelmäßig für ein Spiel der Fußballsimulation heraus, auch dort sieht er zwei Spieler ganz hinten in der Rangliste. "Ich würde Achraf Hakimi und Paco Alcacer wählen. Ich bin natürlich der Beste."