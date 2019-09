BVB: Scouts beobachten Sandro Tonali, Hans-Joachim Watzke verteidigt Marco Reus - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund nimmt ein italienisches Top-Talent unter die Lupe und Hans-Joachim Watzke verteidigt Kapitän Marco Reus. Alle BVB-News.

Für geht es am Wochenende gegen , dennoch bestimmt die Diskussion um Kapitän Marco Reus nach dessen Interview am vergangenen Sonntag weiter die Schlagzeilen.

Der BVB gilt international mittlerweile als gute Station für junge Talente. Nun beobachten Scouts der Schwarz-Gelben offenbar ein Top-Talent Italiens.

Sky-Experte Lothar Matthäus macht dem BVB zudem eine Meister-Ansage, während Offensiv-Star Jadon Sancho für den Golden-Boy-Award 2019 nominiert ist.

In diesem Artikel findet Ihr alle relevanten News und Transfergerüchte zum BVB vom Donnerstag.

BVB-Scouts beobachten wohl -Talent Sandro Tonali

Borussia Dortmund hat laut calciomercato ein Auge auf das italienische Talent Sandro Tonali geworfen. Dem Portal zufolge haben Scouts des BVB den 19-Jährigen von Brescia Calcio beim Spiel gegen am Dienstag (1:2) beobachtet.

Tonali gilt in Italien als Nachfolger des einstigen Mittelfeldstrategen Andrea Pirlo. Sein Vertrag in Brescia läuft noch bis 2021.

Zu den weiteren Interessenten gehören Juventus Turin, , PSG und . Als Ablöse stehen 50 Millionen Euro im Raum.

BVB-Boss Watzke verteidigt Kapitän Marco Reus

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat in der Mentalitätsdebatte Partei für seinen Kapitän Marco Reus ergriffen und den Nationalspieler verteidigt.

"Die Diskussion um die Kapitänsbinde für Marco Reus führt in Dortmund niemand", stellte er im kicker klar.

Nach dem Remis in Frankfurt platzte Reus bei der Frage nach einem Mentalitätsproblem in der Mannschaft vor laufenden TV-Kameras der Kragen, anschließend wurde über seine Eignung als Mannschaftskapitän diskutiert.

Jerks-Stars hoffen auf Gastauftritt von BVB-Verteidiger Mats Hummels

Abwehrspieler Mats Hummels von Borussia Dortmund ist Fan der TV-Serie "Jerks". Wie die Bild nun erfahren haben will, soll der Ex-Weltmeister bald vielleicht sogar einen Gastauftritt in dem Format bekommen.

"Ich bin für Sensationsbesetzungen. Und Hummels hätte ich gerne", wird Fahri Yardim, Schauspieler der Serie, dort zitiert. "Ich bin zwar vom Wodka schon ein bisschen angeorgelt. Aber definitiv: Mats Hummels wäre ein Traum!"

BVB: Bremens Maxi Eggestein nimmt Marco Reus in Schutz

Werder Bremens Maxi Eggestein hat vor dem Duell mit Borussia Dortmund BVB-Spielführer Marco Reus bezüglich der Mentalitätsdebatte in Schutz genommen.

"Ich kann seinen Ärger nachvollziehen. Mentalität - das ist immer so leicht dahergesagt. Dabei sind die Probleme immer tiefergehend", sagte er. "Er kommt vom Platz, ist geladen wegen des Ergebnisses und will am liebsten in der Kabine Druck ablassen. Aber dann muss er erst noch Interviews geben. Da ist es einfach aus ihm herausgeplatzt."

BVB: Jadon Sancho für Golden-Boy-Award 2019 nominiert

Die Kandidaten für den traditionell von der italienischen Sportzeitung Tuttosport verliehenen Golden-Boy-Award für den besten jungen Spieler der Welt stehen offiziell fest. Mit dabei sind unter anderem auch Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Jadon Sancho von Borussia Dortmund.

Hier sind die 40 Kandidaten für den Golden-Boy-Award:

Lothar Matthäus mit Meister-Ansage an BVB: "Dann muss man anders auftreten"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Borussia Dortmund nach dem bitteren 2:2 bei aktuell nicht wirklich gerüstet für den Titelkampf.

"Der BVB hätte in Frankfurt am Schluss konzentrierter, schlauer und robuster sein müssen", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne und führte aus: "Wenn man Meister werden will, muss man anders auftreten." Dortmund müsse "lernen, knappe Resultate konzentriert, etwas cleverer und mit Ruhe und Selbstbewusstsein über die Zeit zu bringen“.