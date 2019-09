Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Werder Bremen gastiert im Bundesliga-Topspiel beim BVB (Borussia Dortmund). Wir erklären, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Das Topspiel der Bundesliga am 6. Spieltag: Borussia Dortmund empfängt im Signal-Iduna-Park den SV Werder Bremen. Das Duell steigt am Samstagabend. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Der BVB will Deutscher Meister werden. Doch dafür müssen Siege her. Am vergangenen Wochenende reichte es für nur zu einem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt. BVB-Kapitän Marco Reus platzte nach der Partie am Mikrofon von Sky der Kragen. Mehr Informationen zur aktuellen Situation beim BVB erhaltet Ihr HIER.

hat dagegen ganz andere Sorgen: Die Grün-Weißen sind vom Verletzungspech verfolgt. Zuletzt verletzte sich auch noch Stürmer Niclas Füllkrug schwer am Kreuzband. Den Werderanern fehlte in den vergangenen Spielen fast eine komplette Startelf. Bekommt SVW-Cheftrainer Florian Kohfeldt gegen den BVB eine schlagkräftige Truppe aufs Feld?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen: Wer gewinnt das -Topspiel? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN und die Aufstellungen beider Mannschaften.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute live: Das Bundesliga-Topspiel im Detail

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute live im TV?

Die TV-Rechte der Bundesliga sind verteilt. Seit einigen Jahren ist die Übertragung des deutschen Fußball-Oberhauses fast ausschließlich ins Pay-TV gewandert. ARD, ZDF und Co. zeigen die Bundesliga dagegen nur ganz selten mal live im Free-TV. In dieser Saison übertragen nur Sky und DAZN die Bundesliga live und in voller Länge.

Doch wer zeigt / überträgt das Topspiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Werder Bremen - Sky oder DAZN? Ihr erfahrt die Antwort in den nächsten Zeilen.

Welche Bundesliga-Spiele DAZN seit dieser Saison überträgt, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute live im TV

Wenn Ihr das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend live verfolgen wollt, seid Ihr beim Bezahlsender an der richtigen Adresse. Nur Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen live im TV - allerdings nur im Pay-TV.

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen live im TV bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD & UHD

Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD & UHD Start der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Frank Buschmann

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM?

Könnt Ihr das Bundesliga-Topspiel nur live im TV bei Sky sehen? Oder gibt es noch anderen Möglichkeiten, BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen live zu verfolgen - zum Beispiel im LIVE-STREAM?

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky Eure erste und einzige Anlaufstelle am Samstagabend. Der Bezahlsender überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Dort verpasst Ihr ebenfalls keine Sekunde des Topspiels der Bundesliga.

Doch aufgepasst: Sky Go, der Online-Dienst von Sky, ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr auch hier ein Abonnement. Sofern Ihr im Besitz eines Sky-Abos seid, erhaltet Ihr einen Log-In für Sky Go.

Wollt Ihr den LIVE-STREAM zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen bei Sky Go genießen? Dann ladet Euch hier die kostenlose Sky-Go-App herunter:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf BVB vs. Werder? Ihr habt aber kein Sky-Abonnement und wollt auch kein langfristiges Abo beim Bezahlsender abschließen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket genau an der richtigen Adresse.

Sky Ticket ermöglicht es Euch, die Sky-Dienste über einen kürzeren Zeitraum zu nutzen und ein langfristiges Abo zu umgehen. Denn auch Sky Ticket zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen in voller Länge im LIVE-STREAM.

Um das Bundesliga-Topspiel im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Die Kosten:

Monatsabo: Für die ersten vier Wochen zahlt Ihr 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Für die ersten vier Wochen zahlt Ihr 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Tagesabo: Dieses 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Zeigt / überträgt DAZN heute BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen im LIVE-STREAM?

Das ist nicht der Fall. Zwar überträgt DAZN seit diesem Sommer die Bundesliga live. Doch das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gehört nicht zum Übertragungspaket des Streamingdienstes.

Stattdessen hat sich DAZN die Übertragungsrechte aller Freitagsspiele, der frühen Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und aller Montagsspiele in der Bundesliga gesichert. In unserem Übersichtsartikel erfahrt Ihr, welche Bundesliga-Duelle in den kommenden Wochen konkret bei DAZN laufen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen wird also nicht bei DAZN im LIVE-STREAM übertragen. Dafür hat der Streamingdienst allerdings etwas anderes für Euch parat. Bleibt dran und schon erfahrt Ihr es in den kommenden Zeilen!

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen?

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute 40 Minuten nach Abpfiff

Ihr habt das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen verpasst? Kein Problem. Dann legen wir Euch die Highlights bei DAZN zu BVB vs. SVW wärmstens ans Herz.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie lädt Euch DAZN eine ausführliche Zusammenfassung des Bundesliga-Topspiels auf die Online-Plattform. Dort findet Ihr im Übrigen auch alle anderen Highlights der 1. und sowie zahlreiche LIVE-STREAMS zu europäischem Spitzenfußball. Champions League und Europa League, Serie A, LaLiga, die Ligue 1 und vieles mehr. All das bekommt Ihr bei DAZN - und das sogar vier Wochen lang kostenlos!

Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt sowohl die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen als auch die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes einen Monat lang gratis. Eines ist sicher: Der DAZN-Gratismonat lohnt sich definitiv!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei:

Bock auf DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes hier herunter:

ZDF zeigt / überträgt die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen im Free-TV

Wenn Ihr die Highlights zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen im Free-TV anschauen wollt, müsst Ihr Euch ein wenig gedulden. Das ZDF überträgt eine ausführliche Zusammenfassung der Partie erst im "aktuellen Sportstudio" - Samstagabend, ab 22 Uhr.

Das "aktuelle Sportstudio" des ZDF könnt Ihr sowohl live im Free-TV verfolgen als auch im kostenlosen LIVE-STREAM der ZDF-Mediathek.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute live? Die Aufstellungen

Mit welcher Startaufstellung geht der BVB (Borussia Dortmund) ins Bundesliga-Topspiel am Samstagabend? Welcher Startformation vertraut Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn (gegen 17.30 Uhr) erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Werder Bremen heute live? Die Bundesliga-Übertragung im Überblick