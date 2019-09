BVB: Sancho für Golden-Boy-Award nominiert, Matthäus mit Ansage an Schwarz-Gelb - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Dortmund-Star Jadon Sancho darf sich Hoffnungen auf den Gewinn des Golden-Boy-Awards machen, von Lothar Matthäus gibt es eine Ansage. Alle BVB-News.

Der Wirbel um den Gefühlsausbruch von Marco Reus flacht zwar allmählich ab, dennoch gibt es nach dem 2:2 in Frankfurt rund um weiterhin viel Gesprächsstoff.

Sky-Experte Lothar Matthäus macht dem BVB zum Beispiel eine Meister-Ansage, während Offensiv-Star Jadon Sancho für den Golden-Boy-Award 2019 nominiert ist.

In diesem Artikel findet Ihr alle relevanten News und Transfergerüchte zum BVB vom Mittwoch.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Jadon Sancho für Golden-Boy-Award 2019 nominiert

Die Kandidaten für den traditionell von der italienischen Sportzeitung Tuttosport verliehenen Golden-Boy-Award für den besten jungen Spieler der Welt stehen offiziell fest. Mit dabei sind unter anderem auch Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Jadon Sancho von Borussia Dortmund.

Hier sind die 40 Kandidaten für den Golden-Boy-Award:

Benoit Badiashile (Monaco), Samuel Chukwueze (Villarreal), Michael Cuisance (Bayern München), Alphonso Davies (Bayern München), Tom Dele-Bashiru (Watford), Matthijs De Ligt (Juventus), Krepin Diatta (Club Brügge), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Denis Dragus ( ), Eljif Elmas (Napoli), Florentino Luis ( ), Phil Foden ( ), Matteo Guendouzi (Arsenal), Erling Haaland (Red Bull Salzburg), Kai Havertz ( ), Alexander Isak ( ), Joao Felix ( ), Dejan Joveljic (Frankfurt), Boubacar Kamara (Marseille), Moise Kean (Everton), Justin Kluivert (Roma), Ibrahima Konate ( ), Alban Lafont (Nantes), Diego Lainez ( ), Kang-in Lee (Valencia), Andriy Lunin (Valladolid), Donyell Malen ( ), Mason Mount (Chelsea), Nehuen Perez (Famalicao), Reiss Nelson (Arsenal), Abdülkadir Ömür ( ), Strahinja Pavlovic ( Belgrade), Rafael Leao (AC Milan), Rodrygo ( ), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) , Luis Sinisterra ( ), Jean-Clair Todibo (Barcelona), Ferran Garcia Torres (Valencia), Vinicius Junior (Real Madrid), Nicolo Zaniolo (Roma)

Lothar Matthäus mit Meister-Ansage an BVB: "Dann muss man anders auftreten"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Borussia Dortmund nach dem bitteren 2:2 bei aktuell nicht wirklich gerüstet für den Titelkampf.

"Der BVB hätte in Frankfurt am Schluss konzentrierter, schlauer und robuster sein müssen", schrieb Matthäus in seiner Sky -Kolumne und führte aus: "Wenn man Meister werden will, muss man anders auftreten." Dortmund müsse "lernen, knappe Resultate konzentriert, etwas cleverer und mit Ruhe und Selbstbewusstsein über die Zeit zu bringen“.

Wie Jürgen Klopp als BVB-Coach mit einer Rocky-Ansprache scheiterte

Jürgen Klopp hat im Anschluss an seine Wahl zum FIFA-Welttrainer eine Anekdote aus seiner Zeit als BVB-Trainer preisgegeben, in der er einst mit einer Teamansprache scheiterte und sich vor gesammelter Mannschaft blamierte.

"Wir müssen ins Jahr 2011 zurückgehen. Mein Team spielte gegen Bayern München - es war eine entscheidende -Partie. Wir hatten gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr in München gewonnen", beginnt Klopp seinen eigens verfassten Artikel in der US-amerikanischen Internet-Plattform The Players' Tribune.

"Ich lasse mich gerne von Filmen inspirieren. Wann immer ich die Jungs motivieren musste, dachte ich an Rocky Balboa. Meiner Meinung nach sollten alle vier Teile der Rocky-Serie in sämtlichen Schulen dieser Welt gezeigt werden. Wenn man diese Filme anschaut und anschließend nicht selbst bis zum Gipfel klettern will, dann muss etwas falsch gelaufen sein", so Klopp über die Bedeutung der Filmreihe, deren erster Teil 1976 veröffentlicht wurde.

BVB - Marcel Reif über Matthias Sammer: "Einer der Chefbaumeister"

Kommentatoren-Legende Marcel Reif hat sich zur aktuellen Situation bei Borussia Dortmund geäußert und dabei Berater Matthias Sammer hervorgehoben.

"Da Matthias Sammer einer der Chefbaumeister ist, weiß man, dass er solche "Mentalitätsspieler" sucht. Der sagt: Wir brauchen Künstler, wir brauchen aber auch die, die für die Stabilität sorgen. Deshalb haben sie Hummels und Witsel geholt", schrieb Reif in einer Kolumne bei Sport1 .