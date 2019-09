BVB-Star Jadon Sancho beschwert sich über FIFA-20-Rating – so reagiert EA Sports

Jadon Sancho ist mit seinem Pass-Wert bei FIFA 20 nicht einverstanden. Der Spielehersteller EA hat bei Twitter prompt auf die Kritik reagiert.

Borussia Dortmunds Flügelflitzer Jadon Sancho hat sich über sein Rating beim Videospiel FIFA 20 beschwert. Speziell sein Passrating von 77 stieß dem englischen Nationalspieler bitter auf, wie er auf Twitter kundtat.

Wenige Minuten später antwortete der Spielehersteller EA dem BVB-Star: "Warum passen, wenn man einen Dribblingwert von 90 hat?" Sancho allerdings hätte gern auch einen Pass-Wert von 90, wie er erklärte.

Ganz von ungefähr kommt die Kritik des 19-Jährigen nicht, schließlich überzeugte Sancho in den vergangenen Monaten vor allem als Vorlagengeber. In der vergangenen Bundesligasaison legte er seinen Teamkollegen zwölf Tore auf, in der laufenden Spielzeit bereits drei.