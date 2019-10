BVB: Paco Alcacer fehlt auch gegen Freiburg, Favre lobt Brandt - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Paco Alcacer wird dem BVB auch beim Bundesligaspiel in Freiburg fehlen, von Favre gibt es Lob für Julian Brandt. Alle News zu Borussia Dortmund.

hat mit einem 2:0-Sieg gegen in der nach drei sieglosen Pflichtspielen in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Als nächstes wartet am Wochenende der Auswärtstrip zum stark gestarteten auf die Mannschaft von Trainer Lucien Favre. Fehlen wird dabei wie schon in Prag Stürmer Paco Alcacer, während dessen Vertreter Julian Brandt Lob von Favre erhält.

Borussia Dortmund am Samstag: In diesem Artikel findet Ihr sämtliche News und Transfergerüchte rund um den BVB.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Vizemeister Borussia Dortmund gibt am Samstagnachmittag seine Visitenkarte beim SC Freiburg ab, der gut in die Saison gestartet ist. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion.

BVB: Paco Alcacer fehlt auch gegen SC Freiburg

Bundesligist Borussia Dortmund muss im Spiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) erneut auf Stürmer Paco Alcacer und Verteidiger Nico Schulz verzichten. Alcacer verpasste bereits das Champions-League-Spiel bei Slavia Prag (2:0) am Mittwoch wegen einer Achillessehnenreizung, Schulz hatte sich im EM-Qualifikationsspiel Anfang September eine Fußverletzung zugezogen.

Sowohl Julian Brandt als auch Mario Götze kommen als Ersatz für Alcacer in Frage, Trainer Lucien Favre wollte sich am Freitag nicht festlegen. Brandt hatte in Prag ein gutes Spiel gemacht, Götze am vergangenen Samstag gegen von Beginn an überzeugt.

BVB: Lucien Favre lobt "falsche Neun" Julian Brandt

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hat sich lobend über Julian Brandt geäußert, der beim 2:0-Sieg gegen Slavia Prag am Mittwoch für den verletzten Paco Alcacer als Sturmspitze gespielt hatte.

"Julian hat zwei Vorlagen gegeben und auch eine große Chance für Jadon Sancho aufgelegt. Er hat das in Prag sehr gut gemacht“, sagte Favre auf der Pressekonferenz am Freitag.

BVB-Chef Michael Zorc hat auf den Twitter-Ausraster des ehemaligen Dortmund-Profis Pierre-Emerick Aubameyang reagiert - und Kritik an der Wortwahl des Gabuners geübt.

"Ich finde, Auba hat sich dort im Ton vergriffen", sagte Zorc auf einer Pressekonferenz und schob nach: "Aki Watzke hat nichts Böses gesagt und auch nichts Böses gemeint."

