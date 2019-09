BVB: Zorc spricht über Sancho-Zukunft, Hummels auch für Prag fraglich - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Michael Zorc äußert sich zur Zukunft von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund, Mats Hummels ist auch für die CL fraglich. Alle BVB-News am Montag.

leckt nach einer neuerlichen Enttäuschung beim 2:2 gegen nun zu Wochenbeginn seine Wunden. Der Fokus soll allerdings schnell auf das Champions-League-Spiel bei am Mittwoch gerichtet werden.

Mats Hummels, der gegen Bremen angeschlagen ausfiel, könnte auch in Prag fehlen. Indes äußert sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc zur Zukunft von Jadon Sancho.

Borussia Dortmund am Montag: In diesem Artikel findet Ihr sämtliche News und Transfergerüchte rund um den BVB.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB - Michael Zorc über Zukunft von Jadon Sancho: "Man muss kein Prophet sein ..."

Sportdirektor Michael Zorc von Vizemeister Borussia Dortmund gibt sich bezüglich der Zukunft des Offensivstars Jadon Sancho bei den Schwarz-Gelben keinen Illusionen hin. "Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass Jadon sicherlich keine fünf Jahre mehr hier spielen wird", sagte der 57-Jährige dem kicker.

Über einen Verkauf des 19 Jahre alten englischen Nationalspielers nach der Saison sei zwar "noch keine Entscheidung gefallen", allerdings räumte Zorc ein: "Natürlich sind die absoluten Großklubs nicht blind." Bereits im Sommer war Sancho international heiß begehrt.

BVB: Roman Bürki verrät Ritual vor Spielen

Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki nimmt vor jedem Spiel Stift und Papier in die Hand. Auf einen kleinen Zettel schreibt sich der Schweizer dann die Notiz: "Mach es dir einfach". Das verriet Bürki dem DFL Magazin .

Anlass für das Ritual war Bürkis Verletzung vor Beginn der laufenden Saison. Mit der Notiz will er sich nun vor jeder Partie daran erinnern, sich zunächst auf die einfachen Dinge zu konzentrieren, um zu seinem Spiel zu finden.

BVB: Fehlt Mats Hummels auch gegen Slavia Prag?

Bundesligist Borussia Dortmund bangt im zweiten Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (18.55 Uhr) bei Slavia Prag um den Einsatz des 2014er-Weltmeisters Mats Hummels.

Der Ex-Münchner fehlte auch am Sonntag im Training, am Samstag beim 2:2 gegen Werder Bremen hatte Hummels nicht mitwirken können.

BVB erleidet nächsten Rückschlag: Fehler in der Matrix

"Da kam gerade eine schwarze Katze vorbei und danach noch eine, die genauso aussah", sagt ein gewisser Neo im ersten Teil der weltbekannten und Oscar-prämierten Matrix-Triologie. Als Antwort darauf erhält er einen schockierten Blick seiner Begleiterin Trinity. "Genauso? War es dieselbe Katze?", fragt sie ihn. Noch versteht Neo nicht, warum das so schlimm sein soll. Erst als ihm gesagt wird, dass sogenannte Deja-vus Fehler in der Matrix seien, dämmert es ihm, dass Gefahr droht.

Eine Gefahr, die auch Borussia Dortmund droht. Binnen einer Woche hat der BVB mehr als nur eine schwarze Katzen gesehen. Katzen, die er aus der vergangenen Saison und insbesondere aus der Rückrunde kennt. Katzen, die Unheil bedeuten, die ungebetene Gäste sind. Sozusagen Fehler in der BVB-Matrix, die eigentlich der Vergangenheit angehören sollten.

Nach dem 2:2 am vergangenen Sonntag gegen verspielte der BVB auch am Samstagabend gegen Werder Bremen trotz augenscheinlicher Dominanz und "unnötigerweise" (Reus) eine Führung und nur 2:2. Eine schwarze Katze, die den Schwarz-Gelben bereits in der vergangenen Saison auf Schritt und Tritt folgte und unterm Strich die Meisterschaft kostete. Eine Katze, die zur Mentalitätsdebatte und vor sechs Tagen von Kapitän Marco Reus zur "Mentalitätsscheiße" verklärt wurde.

Woran es liege, dass der BVB immer wieder Führungen verspiele, wurde Reus gefragt. "Wenn wir das wüssten, dann würden wir es nicht zulassen", sagte er nach dem Spiel in der Mixed Zone.

HIER geht es zum gesamten Hintergrundbericht!