BVB-Chef Michael Zorc hat auf den Twitter-Ausraster des ehemaligen Dortmund-Profis Pierre-Emerick Aubameyang reagiert - und Kritik an der Wortwahl des Gabuners geübt.

"Ich finde, Auba hat sich dort im Ton vergriffen", sagte Zorc auf einer Pressekonferenz und schob nach: "Aki Watzke hat nichts Böses gesagt und auch nichts Böses gemeint."

Aubameyang hatte am Donnerstag in den Sozialen Medien scharf gegen Watzke geschossen, den 58-Jährigen unter anderem als Clown tituliert.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽