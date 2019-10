BVB: Kohfeldt weiter als Favre-Nachfolger im Gespräch, Balerdi drängt in den Profikader - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Florian Kohfeldt gilt in Dortmund als langfristiger Nachfolger für Trainer Favre. Außerdem: Leo Balerdi ist in guter Form. Alle BVB-News am Dienstag.

hat in den letzten Bundesligaspielen ein ums andere Mal federn lassen. Der BVB muss nun erst wieder in der ran, am Mittwoch gastiert man beim tschechischen Vertreter .

Ein hinter vorgehaltener Hand diskutiertes Thema in Dortmund ist Florian Kohfeldt, der für manche als idealer Favre-Nachfolger bei Borussia Dortmund gilt. Allerdings hat der SV Werder diesbezüglich auch noch ein Wörtchen mitzureden.

Gleichzeitig ist weiter die Zukunft von Youngster Jadon Sancho ein Thema. Goal erklärt, warum es auch 2020 beim Flügelflitzer schwer haben wird. Zudem äußerte sich auch Michael Zorc zu Sanchos Zukunft.

Außerdem: Die U23 des BVB siegt gegen Oberhausen und Leo Balerdi präsentiert sich in starker Form, Mateu Morey dagegen schwächelt.

BVB: Manchester United wird Probleme haben, Jadon Sancho 2020 zu verpflichten

Manchester United muss sich in dieser Saison für die Champions League qualifizieren, wenn der Klub eine ernsthafte Chance haben will, im kommenden Sommer Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu verpflichten.

Im abgelaufenen Sommer hatten sich die Red Devils dazu entschieden, sich nicht konkreter um den englischen Nationalspieler zu bemühen und stattdessen mit Aaron Wan-Bissaka und Harry Maguire die Abwehr zu verstärken und außerdem Daniel James von Swansea City zu holen.

Die drei Neuzugänge haben bei United durchaus eingeschlagen, aber Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat bereits verkündet, dass auch im Winter etwas auf dem Transfermarkt passieren soll: Der Plan von Man United ist es, einen Stürmer zu holen. Als Top-Favorit gilt dabei Mario Mandzukic von , der für rund zehn Millionen Euro zu haben sein dürfte. Auch Spurs-Spielmacher Christian Eriksen steht nach wie vor auf der Wunschliste des Vereins, wäre aber für die Zentrale und nicht für die Baustellen in der Offensive eingeplant.

BVB: Bremen-Coach Florian Kohfeldt wohl weiter ein Thema in Dortmund

Trainer Florian Kohfeldt vom SV ist weiter das Tuschelthema schlechthin bei Borussia Dortmund. Wie die Deichstube berichtet, ist der Cheftrainer der Grün-Weißen ein Kandidat auf die Nachfolge von Lucien Favre.

Dem Bericht zufolge soll es zwischen beiden Parteien sogar schon Kontakt gegeben haben, da Marc Kosicke der Berater des 36-jährigen Bremen-Trainers ist und durch seinen engen Kontakt zu Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp einen guten Draht zu den Borussen pflegt.

Ob der BVB Kohfeldt jedoch von einem Engagement im Signal Iduna Park überzeugen kann, ist ungewiss. Bei seiner Vertragsverlängerung in diesem Sommer sagte er entschlossen: "Ich werde meinen Vertrag bis 2023 erfüllen, wenn Werder Bremen das so will."

BVB: Leonardo Balerdi drängt in den Profikader - Morey hängt hinterher

BVB-Neuzugang Leonardo Balerdi steht derzeit für die zweite Mannschaft des Bundesligisten in der Regionalliga auf dem Platz, überzeugt dort jedoch mit seinen Leistungen.

Deswegen könnte der junge Argentinier schon in naher Zukunft das erste Mal für die Profis in der auflaufen, auch wenn er für die Regionalliga-Mannschaft sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld überzeugt: "Wir haben hier eine tolle Mannschaft, wir werden von Spiel zu Spiel besser", sagte er.

Etwas schwächer präsentiert sich derweil ein anderer Neuzugang - Mateu Morey. Der vom nach Dortmund gewechselte Spanier kam ebenfalls für die zweite Garde des BVB zum Einsatz, wirkte jedoch zuletzt gegen Rot-Weiß Oberhausen wie ein Fremdkörper auf dem Platz.

"Ich hatte ein Jahr Pause, jetzt nochmal zwei Monate. Das ist eine komplizierte Situation. Ich werde hart arbeiten und versuchen, so schnell wie möglich in die erste Mannschaft zu kommen. Es wird schwer, aber ich gebe alles", sagte der 19-Jährige den Ruhr Nachrichten nach der Begegnung am Montag, bei der er nach 50 Minuten ausgewechselt wurde.

BVB: Zweite Mannschaft von Borussia Dortmund siegt gegen Oberhausen

Die Regionalliga-Mannschaft von Borussia Dortmund hat vor 770 Zuschauern einen 2:0-Heimsieg gegen RW Oberhausen eingefahren.

"Ich freue mich über diesen Sieg gegen eine starke Oberhausener Mannschaft. Die Jungs machen das hervorragend. Wir haben in den letzten sechs Spielen starke 2,2 Punkte im Schnitt geholt", resümierte Trainer Mike Tullberg die Begegnung im Stadion Rote Erde.

Beim Heimerfolg von Schwarz-Gelb kamen unter anderem Mateu Morey und Leonardo Balerdi zum Einsatz.

BVB - Michael Zorc über Zukunft von Jadon Sancho: "Man muss kein Prophet sein ..."

Sportdirektor Michael Zorc von Vizemeister Borussia Dortmund gibt sich bezüglich der Zukunft des Offensivstars Jadon Sancho bei den Schwarz-Gelben keinen Illusionen hin. "Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass Jadon sicherlich keine fünf Jahre mehr hier spielen wird", sagte der 57-Jährige dem kicker.

Über einen Verkauf des 19 Jahre alten englischen Nationalspielers nach der Saison sei zwar "noch keine Entscheidung gefallen", allerdings räumte Zorc ein: "Natürlich sind die absoluten Großklubs nicht blind." Bereits im Sommer war Sancho international heiß begehrt.