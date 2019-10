Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und im LIVE-STREAM?

Borussia Dortmund gastiert am Samstagnachmittag beim SC Freiburg. Goal verrät alles zur Bundesligapartie: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights.

Vizemeister gibt am Samstagnachmittag seine Visitenkarte beim ab, der gut in die Saison gestartet ist. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion.

Die Breisgauer von Trainer Christian Streich sind bislang die Überraschung der noch jungen Saison. Mit vier Siegen aus sechs Spielen liegt der SCF derzeit sogar sensationell auf Platz drei und damit nur einen Punkt hinter dem großen . Gleichermaßen trennen die Streich-Truppe auch zwei Zähler vom heutigen Gegner, dem BVB.

Die Borussen haben in den letzten Wochen ordentlich federn lassen, zuletzt kam man gegen nicht über ein 2:2 hinaus. Da auf fremdem Geläuf die letzten beiden Duelle (2:2 in Frankfurt und 1:3 bei ) verloren gingen, hat das Team von Lucien Favre keinen gelungenen Saisonstart hingelegt. In Freiburg will der BVB wieder siegen, auch damit der FC Bayern an der Tabellenspitze nicht davonzieht.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert alle Infos zur Übertragung der und verrät außerdem, wie die beiden Teams aufgestellt sind.

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) auf einen Blick

Duell SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag, 5. Oktober 2019, 15.30 Uhr Ort Schwarzwald-Stadion, Freiburg Zuschauer 24.000 Plätze

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund), so lautet eines der Spiele am Samstagnachmittag in der Bundesliga. Goal liefert in diesem Absatz alle Informationen dazu, wo die vollen 90 Minuten live im deutschen Fernsehen übertragen werden.

Sky zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV

Seit Jahren hat der Unterföhringer TV-Sender Sky die Rechte an den Spielen der Bundesliga am Samstag. Deswegen wird auch SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) am Samstag live von Sky im TV gezeigt / übertragen.

Allerdings gibt es eine Voraussetzung, damit Ihr die ganze Begegnung live im Fernsehen bei Sky sehen könnt. Ihr müsst ein Abonnement bei Sky abschließen, damit die vollen 90 Minuten auf Eurem TV-Gerät laufen.

Da um 15.30 Uhr der Anpfiff ertönt, muss das Abonnement bereits vor dem Anpfiff im Schwarzwald-Stadion abgeschlossen worden sein. Habt Ihr eine Registrierung, dann könnt Ihr Euch ganz einfach bei Sky anmelden, den entsprechenden Kanal auswählen und dann die Bundesliga live im Fernsehen genießen. Auf Sky Sport 3 (HD) ist Kommentator Michael Born live mit von der Partie.

Rein in den Oktober - am besten mit dem Schwung aus dem September Bei welchen Spielen seid ihr am Start? #SCF pic.twitter.com/zujuzGogPn — SC Freiburg (@scfreiburg) October 1, 2019

Zeigt / überträgt das Free-TV SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Sky ist am Samstag Eure einzige Möglichkeit, sofern Ihr live dabei sein wollt, wenn SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) auf dem Plan steht. Das bedeutet, dass die vollen 90 Minuten nicht im deutschen Free-TV angesehen werden können.

Weder die ARD oder das ZDF noch andere bekannte deutsche Sportkanäle (Sport1, Eurosport) besitzen die Rechte an der TV-Übertragung. Die Bundesliga wird nur an wenigen Ausnahmetagen live im Free-TV übertragen.

Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr, wie Ihr alternativ zur TV-Übertragung von Sky auch live im Stream mit von der Partie sein könnt.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) wird heute alternativ zur TV-Übertragung auch in einem LIVE-STREAM gezeigt. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wie das geht.

Sky Go zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Die Bundesliga heute live im Stream anschauen - das geht! Sky Go zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) in voller Länge, da die Rechte für die Begegnung ja eben auch bei Sky liegen. Das sind gute Nachrichten für alle Kunden, die bereits bei Sky registriert sind. Mit einem Login für Sky Go kann dort das Spiel live gesehen werden.

Zudem könnt Ihr entscheiden, wo Ihr Freiburg vs. BVB genau anschaut. Das technische Gerät bleibt Euch überlassen - ob Handy, Tablet oder Laptop/Computer, Ihr entscheidet. Hier gibt's die Sky Go App zum Download:

Sky Ticket zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM

Sky Ticket zeigt / überträgt Freiburg gegen Dortmund heute live im Stream und ist damit eine Alternative zu Sky Go. Bei Sky Ticket braucht Ihr kein langfristiges Abonnement, sondern könnt jederzeit kündigen. Ihr könnt wählen zwischen:

Monatsabo: Dieses Abonnement kostet im ersten Monat 9,99 Euro , danach 29,99 Euro monatlich - und lässt sich jederzeit monatlich kündigen.

Dieses Abonnement kostet , danach und lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Tagesabo: Das Sky-Tagesticket kostet einmalig 9,99 Euro und gilt 24 Stunden.

Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Zeigt / überträgt DAZN SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

DAZN hat seit dieser Saison ebenfalls Live-Bilder aus der Bundesliga parat. Der Streamingdienst aus Ismaning zeigt / überträgt die Bundesliga bei ausgewählten Spielen ebenfalls live.

SC Freiburg vs. BVB gibt es am Samstag nicht live auf DAZN zu sehen. Dafür seht Ihr aber die Highlights schon kurz nach Abpfiff auf der Plattform des Streamingdienstes. Alle Infos dazu gibt es im folgenden Abschnitt.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von SC Freiburg vs. BVB?

Ihr habt die vollen 90 Minuten von SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live in TV und LIVE-STREAM verpasst? Dann haben wir eine Möglichkeit für Euch, wie Ihr alle Tore und Highlights dennoch sehen könnt.

DAZN zeigt / überträgt die besten Szenen von SCF vs. BVB heute Abend rund 40 Minuten nach Abpfiff auf der eigenen Plattform. Der große Vorteil für Euch ist, dass Ihr die Highlights mit dem Gratismonat kostenlos anschauen könnt.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights von SC Freiburg vs. BVB 40 Minuten nach Abpfiff

DAZN ist der Kanal, der die besten Szenen der Bundesligaspiele bereits wenige Minuten nach dem Schlusspfiff auf seiner Plattform hochlädt.

Doch die Bundesliga-Highlights sind noch längst nicht alles. DAZN zeigt die Bundesliga live! Insgesamt 45 Spiele umfasst das Rechtepaket, welches sich DAZN für das deutsche Fußball-Oberhaus gesichert hat. Welche Bundesliga-Partien der Streamingdienst konkret im Programm hat, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

DAZN zeigt die Bundesliga live: Der Preis

monatliche Kosten: 11,99 Euro. Kündigen: jederzeit monatlich möglich.

einmalige Kosten: 119,99 Euro. Vorteil: DAZN ein Jahr lang nutzen, 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo sparen.

Die DAZN-App für Eure mobilen Geräte erhaltet Ihr hier:

Alternativ seht Ihr die Highlights von Freiburg vs. Borussia Dortmund auch Samstagabend in der ARD-Sportschau oder spät am Abend im Aktuellen Sportstudio beim ZDF.

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Goal liefert gegen 14.30 Uhr alle Informationen zu den Mannschaftsaufstellungen von Freiburg und Borussia Dortmund.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und im LIVE-STREAM?

SC Freiburg vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Opta-Fakten