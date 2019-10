BVB: Erleichterung nach Sieg bei Slavia Prag, Interesse an englischem Top-Talent? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB gewinnt bei Slavia Prag dank Hakimi und ist danach erleichtert, ein Talent aus England soll im Fokus stehen. Alle News zu Borussia Dortmund.

Das war ganz wichtig! Trotz durchwachsener Leistung holte am 2. Spieltag der den Pflichtsieg bei und gewann dank eines Doppelpacks von Achraf Hakimi mit 2:0 in .

Die Erleichterung war danach groß, für Hakimi gab es Lob - und ein Talent aus soll derweil im Fokus des BVB stehen.

Borussia Dortmund am Donnerstag: In diesem Artikel findet Ihr sämtliche News und Transfergerüchte rund um den BVB.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Pizza-Party in Prag: BVB hofft auf mehr Ruhe

Die Pizza Margherita im Pappkarton wurde kalt. Marco Reus und Julian Brandt belohnten sich im BVB-Bus bereits für einen Sieg gegen das Krisengerede, da musste Achraf Hakimi via Dolmetscher noch seine plötzliche Wandlung zum Torjäger erklären. Wann er letztmals zwei Tore geschossen habe? "Als ich sehr klein war, glaube ich", sagte der Marokkaner. Und er grinste.

Ohne seinen pfeilschnellen und gleichsam bescheidenen Matchwinner, der in Prag den Aushilfsstürmer gegeben hatte, wäre bei Borussia Dortmund womöglich nun richtig Stunk. Denn auch das 2:0 (1:0) beim tschechischen Meister und Pokalsieger SK Slavia hatte altbekannte Schwächen offenbart.

Über mangelhafte Chancenverwertung, die bisweilen wacklige Abwehr oder die Angewohnheit, nach Führungen stets wundersam nachzulassen, wollte allerdings niemand reden. "Lassen Sie es uns doch einfach mal positiv nehmen", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl genervt. "Wir haben bei einer Mannschaft gewonnen, die sehr wenige Gegentore kassiert, die auswärts am Rande einer Niederlage hatte."

BVB an England-Juwel Jude Bellingham interessiert?

Borussia Dortmund ist neben vielen weiteren Topklubs wie unter anderem auch dem FC Bayern angeblich an Mittelfeld-Talent Jude Bellingham vom englischen Zweitligisten Birmingham City interessiert. Das berichten die Sun und der Mirror.

Laut letzterem Blatt soll der BVB sogar schon ein konkretes Angebot für den 16-jährigen Engländer bei Birmingham hinterlegt haben. Bellingham, aktueller englischer U17-Nationalspieler und Jahrgang 2003, feierte Anfang August sein Debüt für die Profis und hat in bisher vier Zweitliga-Einsätzen bereits zwei Tore erzielt.

Birmingham soll aktuell allerdings ohnehin nicht bereit sein, sein Juwel zu verkaufen.

BVB: Lucien Favre mit nüchternem Lob für Achraf Hakimi

BVB gewinnt in Prag: "Sind natürlich erleichtert"

Marco Reus: "Von der ersten bis zur 90. Minute haben wir gut dagegen gehalten und die Zweikämpfe angenommen. Wir sind sehr zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das 2:0 hat sehr viel Vertrauen zurückgegeben."

Michael Zorc (Sportdirektor) : "Hakimi hat heute auf der rechten Außenbahn ein überragendes Spiel gemacht und für uns die Partie entschieden. Er hat die Räume genutzt, der Plan des Trainers ist voll aufgegangen. Er ist extrem wichtig für uns."

... über den Sieg: "Wir sind natürlich erleichtert, weil wir die letzten drei Spiele nicht gewonnen haben. Heute haben wir gut dagegengehalten."

Sebastian Kehl (Lizenzspielerchef) : "Er (Hakimi, d. Red.) hat das hervorragend gemacht, war an allen Torszenen beteiligt. Wir wissen um seine Qualität. Er war für uns heute der Mann des Spiel."

Spielbericht: BVB gewinnt mit 2:0 bei Slavia Prag

Drecksarbeit vor Schönheit: Borussia Dortmund hat auf der Suche nach der verlorenen Klasse neue Tugenden entdeckt. Dank eines Doppelpacks des überragenden Achraf Hakimi (35./89.) gelang dem BVB in der Champions League ein 2:0 (1:0)-Arbeitssieg bei Slavia Prag, der den Westfalen eine Atempause verschafft und vor weiterem Krisengerede bewahrt. Nach dem Bonuspunkt gegen Barcelona (0:0) hat das Team von Trainer Lucien Favre nun eine glänzende Ausgangsposition.

In der Goldenen Stadt überzeugten die Dortmunder zwar nur selten, stellten sich im 250. Europapokalspiel der Vereinsgeschichte aber wie von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gefordert dem Kampf. Besonders in der ersten halben Stunde hatte der BVB gegen den tschechischen Meister und Tabellenführer arge Probleme und Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Der überragende Hakimi machte den Unterschied.

Die zahlreichen schwarz-gelben Fans, die tagsüber vor der Marienkirche und auf der Karlsbrücke gefeiert hatten, sahen einen forschen Beginn ihrer Elf. Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Schlagersänger Karel Gott, der 1996 mit Norbert Dickel auch die Hymne "Schwarzgelb - wie Biene Maja" aufgenommen hatte, nahm der BVB zunächst das Heft in die Hand. Die Stadion-Regie hatte das Anschauungsmaterial geliefert: Auf der Leinwand wurden vor Anpfiff Bayern Münchens sieben Tore aus dem Spiel bei Tottenham gezeigt.