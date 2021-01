Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund)? Hier läuft der Rückrundenauftakt im TV und LIVE-STREAM

Der Rückrundenauftakt wird live und sogar kostenlos im TV gezeigt! Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell zwischen Gladbach und BVB sehen könnt.

Die startet in die Rückrunde der Saison 2020/2021! empfängt dabei . Angestoßen wird am Freitagabend um 20.30 Uhr im Gladbacher Borussia-Park.

Nur drei Tage beträgt diesmal die Pause für beide Teams zwischen Hinrunde und Rückrunde. Sowohl der BVB (1:2 gegen Bayer Leverkusen) als auch Gladbach (1:0 gegen Werder Bremen) mussten vergangenen Dienstag ran.

Mit dabei sein soll am Freitagabend auch der mutmaßliche Partygast Breel Embolo. Gladbachs Kapitän Yann Sommer wollte zuvor jedoch noch mit ihm "hart ins Gericht gehen".

Mehr Teams

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund wird live im TV und LIVE-STREAM gezeigt! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zu den Übertragungen.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund live? Das Duell im Überblick

Begegnung Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Datum Freitag, 22. Januar 2021 | 20.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund live im TV?

Der Rückrundenauftakt wird traditionell im Free-TV übertragen - das ist auch diesmal wieder der Fall! Goal präsentiert alle Infos dazu und bietet Euch zudem eine Alternative.

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund im Free-TV?

Fans müssen am Freitagabend keinen Cent ausgeben, um Gladbach gegen Dortmund live im Fernsehen zu schauen. Das Duell läuft nämlich kostenlos im ZDF.

Los geht's mit der Übertragung um 20.15 Uhr. Dann empfangen Euch Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker. Während des Spiels begleitet Euch Kommentator Oliver Schmidt am Mikrofon.

ZDF zeigt Gladbach gegen Dortmund live im Free-TV - die Übertragung im Überblick:

Sender: ZDF

ZDF Übertragung ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Oliver Schmidt

Oliver Schmidt Moderatorin: Katrin Müller-Hohenstein

Katrin Müller-Hohenstein Experte: Per Mertesacker

Bundesliga: DAZN zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund am Smart-TV

Das ZDF ist nicht der einzige Anbieter, der den Rückrundenauftakt im Programm hat. Auch der Streaming-Dienst DAZN ist in Gladbach vertreten und überträgt das Duell im LIVE-STREAM.

Am Smart-TV ist der Stream für alle DAZN-Abonnenten empfangbar. Wer noch kein Konto besitzt, findet hier alle Informationen zur kostenlosen Anmeldung. Der erste Monat bei DAZN ist nämlich umsonst.

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM?

Sowohl das ZDF als auch DAZN zeigen den Auftakt zum 18. Spieltag live - so viel steht fest. Beide Anbieter übertragen das Duell zudem in LIVE-STREAMS. Goal erklärt Euch, wie Ihr sie abrufen könnt.

DAZN zeigt Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM von DAZN zu Gladbach gegen den BVB ist am Smart-TV verfügbar, das wurde oben bereits erklärt. Mit der DAZN-App ist das Spiel zudem am Handy und Smartphone empfangbar. Auch am PC oder Laptop könnt Ihr Euch am Browser unter www.DAZN.com reinklicken.

Dort seht Ihr ab 20.15 Uhr die Übertragung aus Mönchengladbach. Moderator Daniel Herzog, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl führen Euch durch den Abend.

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, ist allerdings ein Abo notwendig. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen, anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Im Jahresabo kommt Ihr umgerechnet sogar etwas billiger weg. Hier kostet DAZN einmalig 119,99 Euro.

ZDF überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund kostenlos im LIVE-STREAM

Im Free-TV ist das Freitagsspiel kostenlos zu sehen, nachdem der öffentlich-rechtliche Sender ZDF die Übertragungsrechte besitzt. Der Sender zeigt sein Programm jedoch nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet.

Dort könnt Ihr die ZDF-Übertragung als LIVE-STREAM unter zdf.de/live-tv schauen. Auch mithilfe der ZDF-Mediathek-App ist das Spiel im LIVE-STREAM auf mobilen Geräten empfangbar.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund?

DAZN zeigt in dieser Saison alle Freitagsspiele live und in voller Länge und lädt schon kurz nach Abpfiff die Highlights hoch. Die besten Szenen von Gladbach gegen Dortmund könnt Ihr dort ab 23 Uhr sehen.

Die Highlights aller anderen Bundesligaspiele sind ebenfalls auf DAZN zu finden. Der Streaming-Dienst stellt 40 Minuten nach Schlusspfiff jedes Spiels die besten Szenen als kurzes Video auf die Plattform. Hier gibt's alle Informationen zur Anmeldung.

Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund live? Die Übertragungen im Überblick