BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Korb von Gaetano Castrovilli, Jadon Sancho stand vor Wechsel zu Real Madrid

Der BVB und Tottenham bekamen einen Korb von Gaetano Castrovilli und Jadon Sancho sorgt für Schlagzeilen. Alle BVB-News.

Borussia Dortmund trifft am 30. Spieltag der Bundesliga auf Hertha BSC. Für den ersten Verfolger von Tabellenführer Bayern München geht es angesichts des Sieben-Punkte-Rückstands auf den Platz an der Sonne vornehmliche darum, den zweiten Rang zu verteidigen.

Für Schlagzeilen sorgten im Vorfeld einige Spieler der Borussia, die mit einem Friseurbesuch die Hygieneregeln der DFL verletzten. Zwei von ihnen, Jadon Sancho und Manuel Akanji, wurden dafür zur Kasse gebeten.

Neuigkeiten gibt es auch von der Transferfront, wo ein italienischer Shootingstar den Dortmundern abgesagt haben soll.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Samstag auf einen Blick.

BVB: Jadon Sancho stand 2017 vor einem Transfer zu

Borussia Dortmunds Superstar Jadon Sancho stand im Jahr 2017 offenbar kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Dies berichtet AS -Journalist Sergio Santos in seiner Video-Kolumne 'La Futboleria'. "Ein Zeichen dafür, wie sehr Real Madrid Sancho wollte, war, dass es Jose Angel Sanchez (Generaldirektor; d. Red.) war, der das Angebot für seine Verpflichtung persönlich begutachtete", so Santos.

"Es ging so weit, dass Sanchos Vater nach Madrid kommen wollte, um die Einrichtungen des Klubs kennenzulernen – aber der Deal wurde vor eine besondere Hürde gestellt: Sancho wollte von Anfang Teil der ersten Mannschaft sein." Zwar habe Real laut Santos gewusst, "dass er das Potenzial hatte, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren, aber weder Zinedine Zidane noch Juni Calafat (Klub-Talentscout; d. Red.) wollten, dass dies auch im Vertrag schriftlich fixiert wird."

Doch genau das habe Sancho verlangt. "Er war hartnäckig. Hätte Madrid akzeptiert, was er verlangte, beständen gute Chancen, dass Sancho jetzt ein Spieler von Real Madrid wäre." Stattdessen wechselte Sancho schließlich für knapp acht Millionen Euro von zum BVB, wo er auf Anhieb die Nummer "7" von Ousmane Dembele kam und dessen Nachfolger wurde.

Bericht: Gaetano Castrovilli lehnte Wechsel zum BVB ab

Mittelfeldspieler Gaetano Castrovilli von der Fiorentina hat angeblich Angebote von Borussia Dortmund und abgelehnt. Tuttomercatoweb schreibt, beide Klubs hätten vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie Offerten in Höhe von 45 Millionen Euro für den Senkrechtstarter gemacht, aber Castrovilli wolle aktuell nicht verlassen.

Das bedeutet, dass die ebenfalls interessierten Serie-A-Klubs Napoli, Inter und Juventus im Transferpoker deutlich bessere Karten in der Hand halten.

Dass Castrovilli so begehrt ist, kommt nicht überraschend. Er spielt bei der Viola eine starke Saison. In 23 Ligaspielen erzielte er drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Im November 2019 debütierte er unter Antonio Conte gegen Bosnien-Herzegowina in der italienischen Nationalmannschaft.

Castrovilli wechselte Anfang 2017 aus Bari in die Toskana. Sechs Monate später nahm die Fiorentina ihn für 1,2 Millionen Euro. Es folgte eine zweijährige Ausleihe zum Serie-B-Klub US Cremonese, ehe er nun in Florenz durchstartete.

Der Rechtsfuß kann im zentralen und offensiven Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden und auch als Linksaußen eingesetzt werden. Sein Vertrag läuft nach einer Verlängerung im vergangenen Herbst noch bis 2024.

Der BVB (Borussia Dortmund) hat am Samstagabend in der Hertha BSC zu Gast. Der Anpfiff zum Top-Spiel des 30. Spieltags erfolgt um 18.30 Uhr.

BVB-Star Jadon Sancho nennt Strafe durch die DFL "absoluten Witz"

Die Friseur-Affäre hat für Jadon Sancho und Manuel Akanji von Borussia Dortmund finanzielle Folgen. Die beiden BVB-Profis wurden von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Freitag wegen Verstoßes gegen des Hygienekonzept mit einer Geldstrafe in ungenannter Höhe belegt. Sancho zeigte schon am Nachmittag großes Unverständnis: "Absoluter Witz DFL!", schrieb der Engländer nur kurze Zeit nach Bekanntwerden der Strafe auf seinem Twitterprofil.

"Die Spieler (...) hatten bei häuslichen Friseurterminen offenkundig gegen allgemeine Hygiene- und Infektionsschutzstandards sowie insbesondere gegen das medizinisch-organisatorische Konzept der DFL-Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb verstoßen", teilte die DFL unter Bezugnahme auf entsprechende Instagram-Fotos mit.

BVB - Erling Haaland über sein Vorbild Mats Hummels: "Er ist ein Krieger"

Erling Haaland hat im offiziellen Podcast von Borussia Dortmund seine Bewunderung für Mats Hummels zum Ausdruck gebracht. "Als ich in die Kabine kam, sah ich Hummels, der schon viele verschiedene Titel gewonnen hat, auch die WM", sagte Haaland über den 31-Jährigen und betonte: "Dann weißt du, du willst das auch erreichen, du willst auch diese Siegermentalität, die Mats hat."

Der Innenverteidiger ist für ihn einer der Führungsspieler beim BVB: "Er ist ein Krieger, wenn man das so sagen kann, und bringt mir viel bei", so Haaland. Demnach seien Hummels und er "gute Freunde", die viel über Fußball, aber auch über "andere Sachen" sprechen: "Er ist ein fantastischer Spieler. Ich bin froh, ihn im Team zu haben."