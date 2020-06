BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Real Madrid denk über Sancho nach, Haaland-Verletzung schlimmer als angenommen?

Real Madrid denkt wohl über Jadon Sancho nach und Erling Haaland fehlt dem BVB wohl weiterhin. Alle News zu Borussia Dortmund.

Nach der Niederlage gegen den geht es für erstmal darum, die Teilnahme an der zu sichern.

Wenn es für den BVB am Wochenende gegen weitergeht, könnte es erneut zu einem Ausfall von Erling Haaland kommen.

Außerdem: Jadon Sancho ist in den Fokus von gerückt und Dzenis Burnic spricht im Interview.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Mittwoch auf einen Blick.

BVB: Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit Jadon Sancho

Der spanische Spitzenklub Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Offensivspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Das berichtet die spanische AS .

Demnach käme eine Verpflichtungs Sanchos für die Königlichen erst im Sommer 2021 in Frage, aufgrund der Coronakrise scheinen große Transfers nach dieser Saison unwahrscheinlich.

Von den Anforderungen würde Sancho in Reals Anforderungsprofil passen, dennoch besteht die Gefahr, dass der Engländer schon in diesem Sommer wechselt und 2021 nicht mehr verfügbar ist.

BVB: Verletzung von Erling Haaland doch schlimmer als angenommen?

Die Verletzung von Erling Haaland aus dem Top-Spiel gegen den FC Bayern ist wohl doch schlimmer als angenommen. Laut der Bild ist der 19-jährige Torjäger wohl weiterhin zum Zuschauen verdammt.

Haaland ist wohl auch am kommenden Wochenende bei der Partie gegen Hertha BSC nicht einsatzbereit, da er weiterhin an einer Innenbanddehnung im rechten Knie laboriert. Ein Mitwirken im Training ist offenbar auch am Mittwoch nicht möglich.

Der Norweger war im Spitzenspiel gegen den FC Bayern mit Schiedsrichter Tobias Stieler zusammengeprallt und musste kurze Zeit später ausgewechselt werden.

Zunächst ging man beim BVB davon aus, dass Haaland nur die Partie gegen den verpassen würde. Beim 6:1-Sieg des BVB am vergangenen Sonntag wurde er von Thorgan Hazard ersetzt.

BVB: Red-Bull-Salzburg-Trainer Jesse Marsch Kandidat für Favre-Nachfolge?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben Lucien Favre zwar eine Jobgarantie bis zum Ende der Saison gegeben, dennoch steht ein Abschied des Schweizers im Sommer im Raum. Als sein möglicher Nachfolger könnte Jesse Marsch zum BVB kommen.

Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor . Demnach sei der der 46-jährige Coach von Red Bull Salzburg neben Niko Kovac ein Kandidat für den Trainerposten bei den Schwarz-Gelben.

BVB-Leihspieler Dzenis Burnic im Interview: "Bei Dembele dachte ich nur: Was geht denn bei dem ab?"

Dzenis Burnic ist aktuell vom BVB an Dresden verliehen. Im Interview spricht er über Tuchel, Dembele, Verratti - und seine erste Profisaison.

Roman Weidenfeller: "Vielleicht fehlt dem BVB die Siegermentalität"

Nach dem Sieg im Top-Spiel gegen den BVB in der vergangenen Woche steht ist dem FC Bayern fünf Spieltage vor Schluss die achte Meisterschaft in Folge kaum noch zu nehmen. Laut Ex-Torhüter Roman Weidenfeller mangelt es Borussia Dortmund im Titelkampf am Killerinstinkt.

"Vielleicht fehlt ein Stück weit die Siegermentalität in den Topspielen", sagte der 39-Jährige bei am Sonntag Sky90. Demnach fehle den Schwarz-Gelben noch ein Stück, um sich mit dem Rekordmeister auf Augenhöhe messen zu können.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den FCB ist die Meisterschaft für die Dortmunder außer Reichweite. Der 6:1-Erfolg gegen Paderborn am Sonntag sei laut Weidenfeller wichtig gewesen, "um den zweiten Tabellenplatz zu festigen." Im Bezug auf Trainer Lucien Favre riet der zweifache Deutsche Meister derweil zu Geduld: "Vielleicht muss man dem Trainer noch ein bisschen Zeit geben, er entwickelt ja die Mannschaft weiter."