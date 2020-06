BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Zorc äußert sich in "Friseur-Affäre" um Sancho, Haaland kämpft um Rückkehr gegen Hertha BSC

Zorc hat sich in der "Friseur-Affäre" um Jadon Sancho geäußert und Erling Haaland kämpft um seine Rückkehr am Samstag. Alle News zu Borussia Dortmund.

Nachdem der im Titelrennen der auf sieben Punkte davongezogen ist, geht es für erstmal darum, die Teilnahme an der zu sichern. Am Samstag ist der BVB bei gefordert und droht im Top-Spiel (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) auf Erling Haaland verzichten zu müssen.

Im Fokus der Öffentlichkeit steht seit einigen Tagen auch Jadon Sancho: Den Bericht über einen unerlaubten -Ausflug und interne Folgen hat Michael Zorc entschieden zurückgewiesen. Auch in der "Friseur-Affäre" um mehrere BVB-Spieler fand der Sportdirektor deutliche Worte.

Außerdem: Ex-BVB-Spieler Julian Weigl hat über die Hintergründe seines geplatzten Transfers zu gesprochen.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Donnerstag auf einen Blick.

Ex-BVB-Spieler Julian Weigl spricht über geplatzten PSG-Transfer

Julian Weigl hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung über seinen geplatzten Transfer zu Paris Saint-Germain gesprochen. Damals hatte der 24-Jährige die Chance, unter seinem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel zu spielen, Borussia Dortmund stellte sich jedoch gegen einen Abschied des Mittelfeldspielers, obwohl er das Angebot "gern annehmen wollte und um das ich auch gekämpft habe".

"Da war die Aussicht, zu PSG zu gehen, zu einem Trainer, von dem du weißt, was er von dir verlangt, und bei dem du große Chancen hast, dich weiterzuentwickeln, schon verlockend", so Weigl, der allerdings betonte: "Streiken oder Terror machen? Kam für mich nicht infrage."

Zu den Gründen, warum der BVB den Transfer verweigert habe, sagte der Ex-Nationalspieler: "Der BVB hat die Tür komplett verschlossen. Ich habe den Verein schon auch verstanden. Wir hatten große Chancen, deutscher Meister zu werden, es waren viele Innenverteidiger verletzt."

BVB: Erling Haaland kämpft um die Rückkehr - Marco Reus trainiert individuell

Bundesligist Borussia Dortmund muss am Samstag im Heimspiel gegen Hertha BSC (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) womöglich noch auf Stürmer Erling Haaland verzichten.

"Er hat am Donnerstag angefangen zu trainieren, 40 Minuten mit der Mannschaft. Er wird auch am Freitag da sein. Wir werden sehen", sagte Trainer Lucien Favre über den jungen Norweger. Haaland hatte zuletzt beim (6:1) wegen Kniebeschwerden gefehlt.

Mit einer Rückkehr von Kapitän Marco Reus (Reha nach Muskelverletzung) ist weiterhin nicht zu rechnen. "Er hat seit vier Monaten kein Training gemacht", sagte Favre. "Er kommt langsam, ist viel gelaufen, er trainiert aber noch individuell."

BVB: Bericht über Jadon Sancho falsch - Klare Worte in "Friseur-Affäre"

Borussia Dortmund weist einen Bericht über einen unerlaubten England-Ausflug seines Jungstars Jadon Sancho und interne Folgen entschieden zurück. "Unseres Wissens ist Jadon seit Wochen hier in Dortmund. Ich habe gelesen, wir hätten ihn in Quarantäne gesteckt und eine Verletzung vorgeschoben. Das ist komplett falsch und inhaltlich nicht richtig", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag.

Laut eines Berichts der Bild -Zeitung soll der 20-Jährige für mehrere Tage in seine Heimat geflogen sein, was einen klaren Verstoß gegen die Hygieneregeln der Deutschen Fußball Liga (DFL) bedeuten würde. Dem Bericht zufolge hat sich Sancho anschließend in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, der Verein habe den Ausfall mit Wadenproblemen erklärt. Einen Termin des angeblichen Ausflugs nannte Bild nicht.

Sancho ist mit 17 Toren und 17 Vorlagen der überragende Spieler der BVB-Saison. Am Wochenende erzielte er drei Tore beim SC Paderborn (6:1) und präsentierte beim Jubel ein T-Shirt mit der Aufschrift "Justice for George Floyd". Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verzichtete auf eine Bestrafung.

Sancho spielt auch eine Rolle bei einem anderen Problemfall. Vor dem Paderborn-Spiel hatte er sich wie andere BVB-Profis (Axel Witsel, Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro, Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji) einen Friseur nach Hause kommen lassen. Dieser veröffentlichte Fotos davon bei Instagram , auf denen weder die Spieler noch er selbst eine Maske tragen.

"Wir haben mit dem Friseur und unseren Spielern gesprochen. Alle versichern, dass während des Haareschneidens die Hygienemaßnahmen eingehalten wurden, es wurde sogar ein Gesichtsschild getragen und Handschuhe. Nur für das Foto wurde es abgenommen", betonte Zorc: "Das ist auch nicht richtig, das haben wir noch mal klargemacht."

Die DFL wollte das Thema auf SID -Anfrage am Donnerstag nicht kommentieren. "Wir sind im Dialog, um den Sachverhalt genau aufzuklären", sagte Zorc.