Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesliga-Übertragung am Samstag

Der BVB (Borussia Dortmund) spielt gegen Hertha BSC. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM.

Der BVB ( ) hat am Samstagabend in der zu Gast. Der Anpfiff zum Top-Spiel des 30. Spieltags erfolgt um 18.30 Uhr.

Borussia Dortmund muss sich die deutsche Meisterschaft wohl abschminken. Die Mannschaft von Lucien Favre siegte zwar am vergangenen Wochenende klar mit 6:1 in Paderborn, seit dem 0:1 zuvor gegen den ist der Rekordmeister aber auf sieben Punkte davon gezogen.

Die Berliner Hertha ist dagegen nach der Coronapause in bester Form. Siege standen gegen die TSG Hoffenheim, und den FC Augsburg zu Buche, zudem holte man in Leipzig ein starkes 2:2-Unentschieden.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga am Samstag. Außerdem: Wie Ihr die Highlights sehen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC: Ort, Datum, Uhrzeit zur Bundesliga

Partie BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC Datum 06. Juni 2020 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Randnotiz Keine Zuschauer (Geisterspiel)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live im TV?

Borussia Dortmund steht gegen Hertha BSC und Trainer Bruno Labbadia vor einer schweren Aufgabe. Doch läuft das Spiel in Dortmund am Samstag auch live im TV?

Hier erfahrt Ihr alles. In diesem Artikel bekommt Ihr Bescheid, wo der Kracher in voller Länge im Einzelspiel oder auch in der Konferenz übertragen wird.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live im TV

Bundesliga am Samstag im deutschen Fernsehen sehen? Das geht in aller Regel mit dem Pay-TV-Sender Sky, der die Spiele in voller Länge und in der Konferenz auf Sky zeigt / überträgt.

Gute Nachrichten deswegen für alle Fans von BVB (Borussia Dortmund) und Hertha BSC! Das Spiel BVB vs. Hertha wird am Samstag live im TV bei Sky gezeigt / übertragen.

Die vollen 90 Minuten werden aber ausschließlich im Pay-TV zu sehen sein, eine andere Option gibt es an diesem Samstag schlichtweg nicht. Hier seht Ihr, welche Duelle am Samstag sonst so auf dem Plan stehen

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live im Pay-TV – alle Infos zum Einzelspiel

Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Sky Sport 1 (HD) Übertragungsbeginn : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß zum Spie : 18.30 Uhr

Eine Konferenzschaltung macht am Samstagabend keinen Sinn, weil BVB gegen Hertha BSC das einzige Duell ist, welches um 18.30 Uhr angepfiffen wird.

Einzige Voraussetzung für das ganze Spiel live im TV ist ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement. Hier könnt Ihr Euch bei Sky registrieren.

Zeigt / überträgt das Free-TV BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live?

Die Bundesliga am Samstag live und kostenlos im deutschen Fernsehen sehen, ist das möglich? Diese Frage brennt zahlreiche Fußball-Fans unter den Nägeln. Die Antwort darauf ist weniger erfreulich.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC wird leider nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass die vollen 90 Minuten der jeweiligen Bundesligapartie nicht als TV-Rechte zur Verfügung stehen.

Weder die ARD , noch das ZDF , RTL oder der zuletzt zuständige Sender Sky Sport News HD überträgt das Bundesligaspiel im Fernsehen. Generell ist es so, dass die Bundesliga nur noch im Bezahlfernsehen zu sehen ist.

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky haben die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM im Angebot, im Free-TV kommen die Spiele nicht mehr. Die vollen 90 Minuten von BVB vs. Hertha kommen bei Sky im TV. Doch ist das Spiel auch im LIVE-STREAM zu sehen?

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM?

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC am Samstag im TV, soviel steht fest. Im Internet gibt es auch ein paar Optionen, wie Ihr die vollen 90 Minuten anschauen könnt. Wir stellen Euch diese vor!

Überträgt DAZN BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM?

Der Ismaninger Streamingsender DAZN hat auch in der Saison 2019/20 Rechte an der Bundesliga-Übertragung im LIVE-STREAM.

Doch zeigt der Kanal auch BVB vs. Hertha BSC live? Nein, leider nicht. Der Sender hat nur die Rechte an bestimmten Spielen der Bundesliga.

Es gibt darauf eine eindeutige Antwort, welche aber nicht erfreulich für alle DAZN-Kunden ist. Das Spiel BVB vs. Hertha BSC im Signal Iduna Park läuft am Samstag um 18.30 Uhr nicht live im Stream von DAZN.

DAZN zeigt / überträgt nur folgende Spiele der Bundesliga live im Stream:

Alle Montagsspiele

Alle Sonntagsspiele um 13.30 Uhr

Alle Freitagsspiele

Eine Möglichkeit, wie Euch DAZN dennoch weiterhelfen kann, sind die Highlights, welche bereits kurze Zeit nach dem Schlusspfiff kostenlos dort angeschaut werden können. Alle Infos findet Ihr im Abschnitt weiter unten im Artikel.

Sky Go zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM

DAZN ist nicht im LIVE-STREAM mit dabei, Sky Go hingegen schon. Der Streamingdienst des TV-Senders Sky zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC am Samstag in voller Länge im LIVE-STREAM.

Sky Go überträgt das TV-Bild aus dem Signal Iduna Park live im Stream und bietet Euch somit die Möglichkeit, die ganze Begegnung auf einem mobilen Gerät zu sehen. Sei es Laptop, Smartphone, Tablet oder iPad – Ihr könnt entscheiden, wo Ihr BVB vs. Hertha live sehen wollt.

Für Sky Go braucht Ihr ein Abonnement bei Sky und könnt BVB gegen Hertha mit einem Code und einem PIN bei Sky Go anschauen. Heißt aber auch: Ihr müsst ein kostenpflichtiges Abo haben, um die vollen 90 Minuten zu sehen.

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live im Stream

Ihr wollt kein langfristiges Abonnement bezahlen, um das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live zu sehen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket an der richtigen Adresse.

Sky Ticket zeigt die Begegnung in voller Länge live im Stream und das auch noch mit einem kurzfristigen Abo.

Das ebenfalls von Sky angebotene Programm ermöglicht es Euch, Bundesliga live im Stream zu schauen, ohne auch nur ein langfristiges Abonnement abschließen zu müssen. Alle Infos zu den Preisen bekommt Ihr auf der Homepage von Sky Ticket.

Wer zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live? Die Highlights sehen

BVB gegen Hertha BSC wollt Ihr nicht live im TV oder LIVE-STREAM anschauen oder schafft es einfach zeitlich nicht? Dann könnt Ihr mit dem Gratismonat bei DAZN die besten Szenen in den Highlights anschauen.

Der Streamingdienst DAZN lädt Euch bereits 40 Minuten nach dem Abpfiff eine interessante Zusammenfassung auf die Plattform. Gegen 21 Uhr könnt Ihr die Highlights des Bundesliga-Top-Spiels zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Hertha BSC bei DAZN genießen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC im LIVE-TICKER verfolgen

Alternative zur LIVE-Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC gesucht? Dann solltet Ihr den LIVE-TICKER von Goal bemühen und dort live mit dabei sein, wenn die Bundesliga läuft.

Den Ticker gibt es kostenlos. Er schildert ab 18.00 Uhr nach einer ausführlichen Vorberichterstattung die wichtigsten Ereignisse der Partie BVB vs. Hertha. Klickt Euch mal rein!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag

Platzierung Klub Spiele Siege Remis Niederlagen Tordifferenz Punkte 1. FC Bayern München 29 21 4 4 +58 67 2. BVB (Borussia Dortmund) 29 18 6 5 +45 60 3. 29 16 10 3 +43 58 4. 29 17 5 7 +22 56 5. Bayer 04 Leverkusen 29 17 5 7 +18 56 6. 29 11 9 9 +5 42 7. TSG 29 12 6 11 -8 42 8. 29 10 8 11 -3 38 9. Hertha BSC 29 10 8 11 -7 38

Wer überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC? Die Highlights des Hinspiels

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC? Der Direktvergleich