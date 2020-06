BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Weidenfeller stellt Mentalitätsfrage, ter Stegen könnte sich Götze in LaLiga vorstellen

Weidenfeller hat dem BVB fehlende Siegermentalität attestiert und ter Stegen könnte sich Götze in Spanien vorstellen. Alle News zu Borussia Dortmund.

Nach der 0:1-Niederlage im Top-Spiel gegen den FC Bayern konnte gegen den wieder überzeugen. Mit 6:1 fertigten der BVB den Aufsteiger ab und solidarisierte sich dabei auch mit der "Black Live Matter"-Bewegung in den USA.

Nach dem Sieg gegen den SCP sprach Roman Weidenfeller über die Gründe für das wahrscheinlich erneute Scheitern des BVB im Titelrennen. Laut dem ehemaligen Torhüter fehle dem Klub in großen Spielen die "Siegermentalität".

Derweil äußerte sich Marc-Andre ter Stegen über den Abgang von Mario Götze bei den Schwarz-Gelben und erklärte, dass der 27-Jährige gut nach passen würde. Außerdem erinnerte sich Ex-BVB-Spieler Markus Brzenska im Interview mit Goal und SPOX unter anderem an den Umbruch unter Jürgen Klopp.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Montag auf einen Blick.

Roman Weidenfeller: "Vielleicht fehlt dem BVB die Siegermentalität"

Nach dem Sieg im Top-Spiel gegen den BVB in der vergangenen Woche steht ist dem FC Bayern fünf Spieltage vor Schluss die achte Meisterschaft in Folge kaum noch zu nehmen. Laut Ex-Torhüter Roman Weidenfeller mangelt es Borussia Dortmund im Titelkampf am Killerinstinkt.

"Vielleicht fehlt ein Stück weit die Siegermentalität in den Topspielen", sagte der 39-Jährige bei am Sonntag Sky90. Demnach fehle den Schwarz-Gelben noch ein Stück, um sich mit dem Rekordmeister auf Augenhöhe messen zu können.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den FCB ist die Meisterschaft für die Dortmunder außer Reichweite. Der 6:1-Erfolg gegen Paderborn am Sonntag sei laut Weidenfeller wichtig gewesen, "um den zweiten Tabellenplatz zu festigen." Im Bezug auf Trainer Lucien Favre riet der zweifache Deutsche Meister derweil zu Geduld: "Vielleicht muss man dem Trainer noch ein bisschen Zeit geben, er entwickelt ja die Mannschaft weiter."

BVB - Marc-Andre ter Stegen im "kicker meets DAZN"-Podcast: "Götze würde auf jeden Fall in die spanische Liga passen"

Mario Götze wird seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht verlängern und den Klub zum Saisonende verlassen. Laut Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen wäre dabei ein passendes Ziel für den Weltmeister von 2014.

"Mario ist ein Spieler, der mit dem Ball umgehen kann und das Spiel vorantreibt. Er würde auf jeden Fall in die spanische Liga passen. Ob es sein Ziel ist, den Fußball zu spielen - keine Ahnung", sagte ter Stegen im Podcast "kicker meets DAZN".

Der Nationaltorwart führte aus: "Wenn wir miteinander sprechen, sprechen wir nie über Fußball. Für mich ist es nur wichtig, dass er die richtige Entscheidung trifft und glücklich ist. Er würde zu sehr vielen Vereinen passen und kann bei vielen Vereinen den Unterschied machen."

Ex-BVB-Profi Markus Brzenska im Interview: "Haben sofort gemerkt, dass Klopp ein besonderer Trainer ist"

Markus Brzenska ist ein echter Dortmunder Junge: Über die Jugend und die Amateure schaffte der Innenverteidiger 2003 den Sprung zu den Profis. Heute ist der mittlerweile 36-Jährige Co-Trainer bei Drittligist Viktoria Köln und kämpft mit den Rheinländern um den Klassenerhalt.

Im ausführlichen Interview mit Goal und SPOX erinnert sich Brzenska an einen besonderen Willkommensgruß im ersten Profitraining, sein kurzes sowie unglückliches -Debüt und erklärt, weshalb er fast im Büro gelandet wäre.

Außerdem spricht er über den eindrucksvollen Umbruch unter Jürgen Klopp und verrät, warum Energie Cottbus ihn damals lieber hätte behalten sollen.