BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Haaland über den "Krieger" Hummels, Sancho und Co. könnte Strafe drohen

Haaland hat seine Bewunderung für Hummels zum Ausdruck gebracht, Sancho und Co. könnte in der "Friseur-Affäre" eine Strafe drohen. Alle BVB-News.

Nach der Niederlage gegen den (0:1) am vorletzten Spieltag scheint die Meisterschaft für außer Reichweite zu sein. Für den BVB geht es deshalb nun in erster Linie darum, die Teilnahme an der zu sichern.

Vor dem Aufeinandertreffen mit am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) beherrscht jedoch die "Friseur-Affäre" um Jadon Sancho und einige andere BVB-Spieler die Schlagzeilen. Demnach könnten ihnen für die Missachtung des Hygienekonzepts Strafen seitens der DFL drohen.

Erling Haaland, dessen Einsatz am Wochenende wegen einer Verletzung offen ist, hat zudem über Mats Hummels gesprochen und den 31-Jährigen als einen der Führungsspieler von Borussia Dortmund bezeichnet. Zudem verrät Haaland, was er an seinem Berater Mino Raiola schätzt und warum er John Carew bewundert.

Mehr Teams

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Freitag auf einen Blick.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB - Erling Haaland über sein Vorbild Mats Hummels: "Er ist ein Krieger"

Erling Haaland hat im offiziellen Podcast von Borussia Dortmund seine Bewunderung für Mats Hummels zum Ausdruck gebracht. "Als ich in die Kabine kam, sah ich Hummels, der schon viele verschiedene Titel gewonnen hat, auch die WM", sagte Haaland über den 31-Jährigen und betonte: "Dann weißt du, du willst das auch erreichen, du willst auch diese Siegermentalität, die Mats hat."

Der Innenverteidiger ist für ihn einer der Führungsspieler beim BVB: "Er ist ein Krieger, wenn man das so sagen kann, und bringt mir viel bei", so Haaland. Demnach seien Hummels und er "gute Freunde", die viel über Fußball, aber auch über "andere Sachen" sprechen: "Er ist ein fantastischer Spieler. Ich bin froh, ihn im Team zu haben."

BVB: Harte Strafe für Jadon Sancho und Co. nach Friseurbesuch?

Nachdem diverse BVB-Stars, darunter Jadon Sancho (20), Thorgan Hazard (27) und Manuel Akanji (26), offenbar die Hygieneregeln der DFL missachtet haben, drohen ihnen womöglich Strafen seitens der DFL. Dies geht aus einem Bericht der Bild hervor.

Laut Informationen der Zeitung soll die Liga eine harte Strafe für das Vergehen der Dortmunder in Betracht ziehen. Um eine symbolische Mahnung für alle Vereine der auszusprechen ist nach Bild -Angaben von einer "schmerzhaften Geldstrafe" auszugehen.

Am Mittwoch veröffentlichte das Blatt Bilder von Sancho und Star-Friseur Winnie Nana Karkari - beide tragen darauf keinen Mund-Nasen-Schutz. Neben Sancho, Hazard und Akanji sollen auch Axel Witsel (31), Dan-Axel Zagadou (21) und Raphael Guerreiro (26) vom Star-Friseur in ihren Wohnungen besucht worden sein.

BVB-Stürmer Erling Haaland nennt sein Vorbild und lobt Berater Mino Raiola

Stürmer Erling Haaland hat im offiziellen Podcast von Borussia Dortmund über sein Vorbild John Carew gesprochen. "Er war ein toller Fußballer. Ich wollte immer einen Körper haben wie er, und den habe ich jetzt auch ein bisschen", sagte Haaland über den ehemaligen norwegischen Fußballer: "Er ist noch ein bisschen mehr Maschine als ich, aber hoffentlich werde ich irgendwann die gleiche körperliche Verfassung haben."

Zudem äußerte sich der 19-Jährige zu seiner Beziehung zum berüchtigten Spielerberater Mino Raiola. "Ich mag ehrliche Menschen sehr. Wenn man mir die Wahrheit sagt, ist das das Beste für mich, und ich möchte solche Leute um mich herum haben", weiß Haaland die Ehrlichkeit des 52-Jährigen zu schätzen: "Raiola ist ehrlich zu mir, ein fantastischer Typ und hat mir schon viel geholfen in den letzten zwei Jahren. Er ist ein guter Berater, und ich bin froh, ihn zu haben."

Marcel Schmelzer nach seinem vielleicht letzten BVB-Tor: Geh' und komm' bald wieder

Die Statistiker feuerten am Sonntagabend aus allen Rohren. Marcel Schmelzer hatte ein Tor geschossen! Nicht etwa im Training, sondern in einem echten Pflichtspiel. Wer das breite Grinsen in Schmelzers Gesicht nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 5:1 beim 07 sah, der konnte sich nur mitfreuen - und zugleich sehen, was er dem Urgestein von Borussia Dortmund bedeutete.

Erstmals seit dem 21. September 2013 konnte eine Anzeigetafel mal wieder den Namen Schmelzer einblenden. Kein Dortmunder hat in der Bundesliga jemals länger zwischen zwei Toren gewartet. Nun steht sein Konto im deutschen Oberhaus bei drei und eine Premiere gab's noch dazu: Im 365. Profispiel für den BVB verbuchte Schmelzer zum ersten Mal zwei Torbeteiligungen in einer Partie. Vier Minuten zuvor hatte er Achraf Hakimis 4:1 aufgelegt.

Diese 2444 Tage oder 9359 Spielminuten Wartezeit waren daher gerade in den sozialen Medien Anlass genug, Schmelzers gnadenlose Effektivität hervorzuheben. Alle 11,5 Minuten eine Torbeteiligung, hieß es da zum Beispiel. Hochgerechnet auf 90 Minuten bedeutet das, Schmelzer schießt in dieser Saison 3,21 Tore pro Spiel - Erling Haaland kommt da nur auf läppische 1,18 Buden. Oder, die bissige Variante unter Dortmunder Fans: Seit dem 8. März kommt Schmelzer auf genauso viele Tore wie der .

"Marcel Schmelzer ist schon seit einigen Wochen auf einem guten Weg, man merkt das im Training und auf dem Platz. Seine Leistung war sehr, sehr gut. Ein Tor, ein Assist - ich bin sehr zufrieden mit ihm. Es freut mich sehr für ihn, er macht einen guten Eindruck", lobhudelte auch Trainer Lucien Favre, der für individuelle Lobhudeleien eigentlich nicht bekannt ist.

Man muss kein Prophet sein: Die vielen warmen Worte, die der Linksverteidiger von seinem Coach oder den Beobachtern sowie Fans im Internet erhielt, werden Schmelzer sicherlich sehr erfreut haben. Doch auch wenn Schmelzer von Favre in drei der vier Bundesligapartien seit dem Neustart der Liga eingewechselt wurde, bleibt seine sportliche Situation unter dem Schweizer verheerend.