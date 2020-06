BVB: FIFA reagiert auf mögliche Bestrafung von Jadon Sancho - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Sancho hat mit seiner Botschaft zum Tod von George Floyd für Aufsehen gesorgt. Nun mischt sich die FIFA ein. Außerdem stellte er einen Rekord auf.

Nach seinen Treffern für den BVB beim 6:1-Sieg über den zeigte Jadon Sancho ein T-Shirt mit der Aufschrift "Justice for George Floyd", weshalb der DFB-Ermittlungen eingeleitet hat. Nun hat sich auch die FIFA zum Vorfall geäußert.

Außerdem stellte der umworbene Engländer durch seine Treffer und Vorlagen einen -Rekord auf.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Dienstag auf einen Blick.

Mehr Teams

Mehr zu aus den vergangenen Tagen:

BVB: FIFA reagiert auf mögliche Bestrafung von Jadon Sancho

Die FIFA hat zu einer möglichen Bestrafung der BVB-Spieler Jadon Sancho und Achraf Hakimi durch den DFB Stellung genommen. Die beiden sorgten am vergangenen Wochenende gemeinsam mit weiteren Bundesligaspielern mit Botschaften zum Tod von George Floyd durch Polizeigewalt für Aufsehen.

"Die FIFA hat großes Verständnis für die Tiefe der Gefühle und Bedenken, die von vielen Fußballern im Lichte der tragischen Umstände von George Floyd ausgedrückt wurden", teilte der Weltverband der Associated Press mit. Zwar liege die Anwendung der Regeln in der Verantwortung der Veranstalter, dennoch sollten diese "gesunden Menschenverstand" walten lassen und den "Kontext, der die Ereignisse umgibt" berücksichtigen. Die FIFA selbst verbietet politische oder religiöse Botschaften seit einigen Jahren und reagiert auf Botschaften auf der Kleidung der Spieler zumeist empfindlich.

Nach dem Tod Floyds, eines schwarzen US-Bürgers, hatten Sancho und Hakimi mit Botschaften auf dem T-Shirt ("Justice for George") reagiert. Dass solche Äußerungen laut Regelwerk verboten sind, stellte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, in der Folge klar und kündigte eine Prüfung der Sachverhalte dar.

Auch DFB-Vizepräsident Rainer Koch bestätigte, dass die "Einhaltung der Satzung und Ordnungen des DFB" geprüft werden müsse , um sicherzustellen, "ob das Spiel und das Spielfeld der richtige Ort für diese Handlungen sind". Unter anderem Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert zeigte hierfür kein Verständnis: "Wenn der Kontrollausschuss dagegen ermittelt, dann muss man sich fragen, ob wir noch die gleichen Werte haben."

Außerdem erklärte Gladbach-Trainer Marco Rose, dass er das Verhalten seines Spielers Marcus Thuram "komplett unterstütze", der mit einem Kniefall an Floyd erinnerte. Bayern-Vorstand Oliver Kahn sagte bei Sky 90 : "Ich würde mir wünschen, dass die Spieler mehr solche Verantwortung übernehmen. Denn wir alle wissen, was für eine Wirkung sie haben."

BVB: Jadon Sancho stellt Bundesliga-Rekord auf

Offensivstar Jadon Sancho hat durch seinen Dreierpack im Duell mit dem SC Paderborn einen Rekord in der Bundesliga aufgestellt. In der laufenden Spielzeit erzielte der Engländer 17 Treffer und legte 17 Tore auf.

Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Saison 2004/05 ist es noch keinem Spieler gelungen, mehr als 15 Tore zu erzielen gleichzeitig 15 Assists zu liefern.

15/16 - @Sanchooo10 erzielte sein 15. Bundesliga-Tor in dieser Saison, wodurch er zum ersten Spieler seit Beginn der detaillierten Datenerfassung (2004/05) wird, der in einer Saison 15+ Tore und Assists erreicht (15 Tore, 16 Assists). Maschine. @BVB #SCPBVB pic.twitter.com/AUeJs7JCTv — OptaFranz (@OptaFranz) May 31, 2020

Kai Havertz: FC Bayern, BVB, oder doch ein internationaler Top-Klub? Die Transfer-Optionen im Check

Kai Havertz zählt zu den begehrtesten Offensiv-Talenten in Europa. Der hat in Person von Ehrenpräsident Uli Hoeneß aber Abstand von einer Verpflichtung des 20-Jährigen in diesem Sommer genommen. Welche Wechsel-Optionen bleiben Havertz in Zeiten von Corona noch? Oder ergibt ein weiteres Jahr bei Bayer Leverkusen sogar mehr Sinn als ein Transfer?

Fünf Reporter aus dem Netzwerk von Goal und SPOX geben Ihren Informationsstand und Ihre Einschätzungen zur Zukunft von Havertz preis.

"Wäre eine brillante Verpflichtung": Wes Brown vergleicht Jadon Sancho mit Cristiano Ronaldo

Der ehemalige englische Nationalspieler Wes Brown sieht in Jadon Sancho die ideale Verstärkung für und zieht sogar Parallelen zwischen dem Shootingstar von Borussia Dortmund und Cristiano Ronaldo. "Wir brauchen genau so jemanden im Verein", sagte der 40-Jährige bei MUTV .

Die Red Devils hätten bereits in der Vergangenheit von Spielertypen wie Sancho profitiert, meinte Brown. "Er würde die Begeisterung zurückbringen. Das wäre auch gut für die Mannschaft."

Hier geht es zur kompletten News .

BVB: Matthäus bleibt bei seiner Favre-These - "Dortmund sehnt sich nach Klopp-Klon"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt trotz der salbungsvollen Worte der Chefetage von Borussia Dortmund an die Adresse von Trainer Lucien Favre fest an eine baldige Trennung. "Wenn ich mir seine Reaktion nach dem Spiel nochmal vor Augen führe, bleibe ich bei meinem ursprünglichen Impuls. Ich glaube nicht, dass Favre in der nächsten Saison noch auf der BVB-Bank sitzt. Die Aussage, 'darüber werde ich in ein paar Wochen sprechen', interpretiere ich weiterhin so, dass es in ihm brodelt", schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne "So sehe ich das".

Laut Matthäus werde in Dortmund nach einer gewissen Zeit der Trainer von oberster Stelle nicht so unterstützt und öffentlich gestärkt, wie es nötig wäre. "Der Letzte, der diese Wertschätzung offen, ehrlich und regelmäßig bekommen hat, war Jürgen Klopp. Seit Jürgen weg ist, sehnt man sich in Dortmund quasi nach einem Klopp-Klon. Und den gibt es eben nicht", erklärte Matthäus.

Der 59-Jährige schätzt Favre "so ein, dass er ein total konsequenter Mensch ist, wenn er davon überzeugt ist, dass ein Weg zu Ende ist. Und mein Gefühl sagt mir, dass dieser Punkt für ihn nun auch in Dortmund erreicht ist." Weiter merkte Matthäus an, Favres vorsichtige Aufstellung am vergangenen Dienstag im Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München (0:1) habe dem BVB "am Ende vielleicht den Titel gekostet". Favre hole "nicht die Big Points, die nötig sind, um den Bayern die Meisterschaft ernsthaft strittig zu machen."

Matthäus hatte wegen seiner markigen Mutmaßung nach der wohl vorentscheidenden Dortmunder Niederlage ("Favre weg, Niko Kovac kommt") viel Kritik vonseiten des BVB einstecken müssen, Favre selbst bezeichnete die Ausführungen des Weltmeisterkapitäns von 1990 als "wirklich unglaublich und für mich auch nicht akzeptabel".

Quelle: SID