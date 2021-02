Wer zeigt / überträgt FC Sevilla - BVB (Borussia Dortmund)? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM

Die K.o.-Runde der Champions League geht los: Der BVB (Borussia Dortmund) muss zum FC Sevilla. Goal erklärt die Übertragungen der Königsklasse.

Es ist soweit: Das Achtelfinale der Champions League beginnt endlich! Am Mittwoch muss der BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla antreten, Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Der Erste der Gruppe F, Borussia Dortmund, trifft auf den Zweiten der Gruppe E - allerdings sollten die Schwarz-Gelben die Andalusier nicht unterschätzen: Sevilla hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach gezeigt, dass es wie gemacht für europäische Wettbewerbe ist.

Das Rückspiel wird am 9. März ausgetragen. Allerdings ist bisher noch unklar, ob das Spiel dann im heimischen Signal-Iduna-Park ausgetragen werden kann oder aber ob die Partie aufgrund der Corona-Einreiseverordnungen in einem Stadion außerhalb Deutschlands gespielt wird.

Gelingt dem BVB einen Auswärtserfolg oder wird es auch in der Champions League eng? Goal erklärt, wer das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla live überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla? Die Partie der Champions League im Überblick

Begegnung FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Mittwoch | 17.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr Ort Sevilla | Spanien Geschätzter Marktwert Sevilla: 344 Millionen Euro | Borussia Dortmund: 593 Millionen Euro

Bild: GettyI mages

Wer überträgt / zeigt die Champions League im TV? So seht ihr FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) im Fernsehen

Die Champions League ist der beliebteste Wettbewerb unter den Fußballern - nahezu jeder hat besondere Geschichten zum besonderen Wettbewerb zu erzählen. Allein die Hymne ist legendär und verursacht bei vielen Anhänger:innen auf der ganzen Welt Gänsehaut.

Es verwundert also nicht, dass viele Fans das Spiel des BVB beim FC Sevilla LIVE im TV verfolgen wollen - aber ist das überhaupt möglich? Wird das Spiel zwischen Sevilla und Borussia Dortmund am Mittwoch LIVE im TV übertragen?

Fußball Non-Stop auf DAZN! Zur Einstimmung aufs Champions League Achtelfinale sind hier die 10 schönsten Treffer der Gruppenphase. #UCL pic.twitter.com/DTUrB7skKL — DAZN DE (@DAZN_DE) February 11, 2021

FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund): Läuft die Champions League am Mittwoch im TV?

Die Antwort auf diese Frage dürfte viele Fans freuen - allerdings fangen wir vorne an: Nein, das Einzelspiel zwischen dem FC Sevilla und dem BVB wird am Mittwoch nicht LIVE im TV übertragen.

Pay-TV-Sender Sky, welcher sonst für die Übertragung der Champions League im Fernsehen zuständig ist, konnte sich keine Übertragungsrechte sichern und darf daher nicht das Spiel in voller Länge zeigen.

DAZN überträgt BVB-Spiel: Die Übertragung Champions League

Stattdessen kommt Streamingdienst DAZN ins Spiel: Dieser hält nämlich die passenden Lizenzen und wird das Spiel am Mittwoch auf der Plattform in voller Länge übertragen.

Dass DAZN das Spiel überträgt ist kein Zufall: Sky und DAZN teilen sich im Achtelfinale die Begegnungen. Da immer zwei Partien zur gleichen Zeit stattfinden, zeigt Sky die eine, DAZN die andere - Sky darf am Mittwoch also in voller Länge FC Porto vs. Juventus Turin übertragen.

Bild: GettyImages

FC Sevilla vs. Borussia Dortmund: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Beim Rückspiel von Borussia Dortmund im März wird Sky zuständig sein - allerdings wollen wir uns mit der Partie in dieser Woche beschäftigen. Die Übertragung von DAZN wird so ablaufen:

Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Trailer bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Extra-Option Fan-Atmosphäre verfügbar

DAZN macht's möglich: Dortmund-Spiel in Sevilla auf dem TV-Gerät sehen - so geht's!

Ihr seid es gewohnt, Fußballspiele auf eurem Fernseher zu verfolgen, und es ärgert euch, dass mit DAZN nur ein Streamingdienst die Champions League überträgt? Keine Sorge, dieses Problem kann schnell umgangen werden.

Fans, die einen Smart-TV zuhause haben, also einen modernen Fernseher mit Internetanschluss, können darauf nämlich mit der kostenlosen DAZN-App ganz einfach den Streaminganbieter zum Laufen bringen.

Dafür benötigt man zusätzlich ein gültiges DAZN-Abonnement. Daher raten wir euch, diesen Artikel aufmerksam zu Ende zu lesen - wir präsentieren nämlich, wie ihr dieses Abonnement kostenlos abschließen könnt.

ℹ️ El Ramón Sánchez-Pizjuán será centro de vacunación masiva contra el covid-19. #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 12, 2021

Cristiano Ronaldo und Erling Haaland in Aktion: Die Sky-Konferenz im TV

Alternativ ist das Spiel zwar auch im TV zu sehen - allerdings nicht im Einzelspiel. Sky überträgt im Achtelfinale an jedem Spieltag die Konferenz, bei der die beiden zeitgleichen Begegnungen übertragen werden.

Am Mittwoch ist es also Sevilla - BVB und Porto - Juventus - laufen wird die Konferenz auf Sky Sport 1 (HD). Was genau ihr benötigt, um Sky auf eurem Fernseher einzurichten, findet ihr hier.

Beginn der Übertragung: 20.50 Uhr

20.50 Uhr Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Gezeigte Begegnungen: FC Sevilla - Borussia Dortmund (Kommentar: Wolff Fuss) FC Porto - Juventus Turin (Martin Groß)

Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: ​ Erik Meijer Dietmar Hamann



Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM? So wird die Champions League im Internet übertragen

DAZN überträgt das Einzelspiel, Sky die Konferenz - so viel wäre schon einmal geklärt. Allerdings gibt es viele Fans, die keinen Fernseher im Haushalt stehen haben - für die sind die nächsten Abschnitte bestimmt.

Dass man DAZN per LIVE-STREAM verfolgen kann bzw. muss, ist selbstverständlich, aber auch Sky hat sein Angebot ins Internet erweitert. Dafür gibt es die Möglichkeiten Sky Go und Sky Ticket, auf die wir später eingehen.

Sevilla - BVB kostenlos streamen: Mit dem DAZN Probemonat die Champions League verfolgen

Erst einmal folgt jetzt der Blick zu DAZN und der beliebtesten Eigenschaft des Streamingdienstes: Der kostenlose Probemonat. Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang auf alle Inhalte der Plattform zugreifen.

Dabei bezahlt ihr nicht nur keinen Cent, sondern bleibt auch noch vollständig frei: Da der Probemonat unverbindlich ist, müsst ihr kein langfristiges Abonnement oder ähnliches eingehen - ihr könnt rechtzeitig kündigen und habt so Spitzensport umsonst zu sehen bekommen.

Zwei Optionen: So günstig ist die Champions League auf DAZN

Sobald der Probemonat einmal abgelaufen ist und ihr weiterhin auf das Programm von DAZN zugreifen wollt, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement buchen - das ist allerdings mehr als günstig, besonders im Vergleich zur Konkurrenz.

Dabei habt ihr zwei Möglichkeiten. Beide unterscheiden sich allerdings nicht in den gezeigten Übertragungen. Die einzigen Unterschiede belaufen sich auf Kosten und Laufzeit.

Monatsabo | 11,99 pro Monat | Monatliche Kündigung möglich | Monatliche Abbuchung

Jahresabo | 119,99 Euro pro Jahr | Jährliche Kündigung möglich | Jährliche Abbuchung

📝 Zweimal 15.30 Uhr, dreimal 18.30 Uhr: Der Samstag bleibt #BVB-Spieltach in der #Bundesliga.



Hier sind die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 24 bis 28. 👀 pic.twitter.com/MiitrctSkR — Borussia Dortmund (@BVB) February 11, 2021

Sky Go und Sky Ticket: Mit diesen Portalen könnt ihr Sky mobil streamen

Sky hat sich gleich zwei Varianten überlegt, um Anhänger:innen ohne Fernsehgerät das Streamen zu ermöglichen: Sky Go und das Sky Ticket. In der folgenden Tabelle präsentieren wir euch die Unterschiede.

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen

Zusätzlich: SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 zeitgleiche Streams Bis zu fünf Geräten registrierbar +5,00€ pro Monat

Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

FC Sevilla - BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen in der Champions League

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um ideal auf das Achtelfinal-Hinspiel vorbereitet zu sein.

Bild: Getty Images

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungsmethoden der Champions League im Überblick