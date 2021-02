Liverpool-Coach Jürgen Klopp schwärmt von Ex-BVB-Star Dede: "Wahnsinn, wie gut der ist"

13 Jahre lang spielte Dede für den BVB und wurde dort zur Legende. Sein ehemaliger Trainer Jürgen Klopp fand nur lobende Worte für den Brasilianer.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp hat in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen BVB-Schützling Dede geschwärmt. "So einen Spieler habe ich noch nie gesehen, Wahnsinn, wie gut der ist", adelte Klopp den mittlerweile 42-jährigen früheren Außenverteidiger der Westfalen in der DAZN-Doku "BVB 09 - Stories wo we are".

"Am Anfang haben wir eigentlich nur Dede den Ball gegeben, der hat sechs, sieben richtige Entscheidungen getroffen und dann waren wir beim Gegner vor dem Tor – das war die Grundidee", erinnerte sich der 53-jährige Übungsleiter der Reds. Allerdings zog sich Dede zu Beginn der Saison 2008/09 einen Kreuzbandriss zu, woraufhin sich "diese Idee in Luft aufgelöst hat. Das war eine absolute Katastrophe", betonte Klopp.

Dede spielte 13 Jahre lang beim BVB

Der Publikumsliebling, der 13 Jahre lang im schwarz-gelben Dress auflief, fiel daraufhin mehr als ein halbes Jahr aus.

Dede kämpfte sich zurück in die Startelf der Borussia, wurde in der Saison 2009/10 jedoch vom damals aufstrebenden Marcel Schmelzer auf die Ersatzbank verdrängt.

Quelle: Imago Images / Contrast

2011 wechselte der ehemalige brasilianische Nationalspieler (ein Länderspiel) in die Türkei zu Eskisehirspor, wo er 2014 seine Karriere beendete.

Für den BVB absolvierte Dede insgesamt 398 Pflichtspiele (13 Tore, 56 Assists) und gewann zwei Meisterschaften.