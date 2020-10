BVB, News und Gerüchte: Watzke warnt vor Corona-Folgen, Hoffenheim wohl ohne Kramaric - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Watzke hat vor den Folgen eines erneuten Lockdowns für die Bundesliga gewarnt und 1899 muss wohl auf Kramaric verzichten. Alle News zum BVB heute.

Nach der Länderspielpause ist am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) gefordert. Gegen den BVB müssen die Kraichgauer jedoch gleich auf drei Spieler verzichten: Unter anderem soll sich Stürmer Andrej Kramaric mit dem Coronavirus infiziert haben.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat zudem vor den Folgen eines erneuten Lockdowns für die gewarnt. Sollte es wegen der steigenden Infektionszahlen zu einer erneuten Unterbrechung kommen, "dann könnten bei manch einem die Lichter ausgehen."

Außerdem: Der Trainer von , Zinedine Zidane, hat BVB-Stürmer Erling Haaland gelobt. Der spanische Rekordmeister war zuletzt mit einem möglichen Transfer des 20-Jährigen in Verbindung gebracht worden.

Alles zum BVB (Borussia Dortmund) heute am Samstag. Goal liefert alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten.

Bundesliga - Hoffenheim gegen den BVB wohl ohne Kramaric und Adams

Die TSG Hoffenheim muss im Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf Andrej Kramaric und Kasim Adams verzichten. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet, wurden beide Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich deshalb in häuslicher Quarantäne.

Bild: Imago Images

Die beiden Spieler sollen sich bei ihren Länderspielreisen infiziert haben, hatten seitdem aber keinerlei Kontakt zu ihren Teamkollegen, wie der Bundesligist am Freitag mitteilte. Neben Kramaric und Adams wird auch Pavel Kaderabek den Kraichgauern fehlen: Er hatte Kontakt zu einem positiv getesteten Familienmitglied.

BVB - Geschäftsführer Watzke warnt vor Corona-Folgen: "Kann nicht ewig gut gehen"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich den Warnungen von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor fatalen Folgen der Coronakrise für die Bundesliga angeschlossen. "Es ist klar, dass das in dieser Form wirtschaftlich nicht mehr ewig gut gehen kann", sagte der BVB-Boss in der Bild-Zeitung und beschrieb für den Fall eines erneuten Lockdowns ein Schreckensszenario für die Klubs: "Sollte es nochmal eine große Unterbrechung geben, dann könnten bei manch einem die Lichter ausgehen."

Sämtliche Profi-Klubs kämpfen aufgrund der Pandemie mit großen finanziellen Problemen. Dortmund kalkuliert für die laufende Saison mit einem Verlust zwischen 70 und 75 Millionen Euro, nachdem die Westfalen schon die vergangene Spielzeit nach dem Lockdown und den nachfolgenden "Geisterspielen" mit einem Fehlbetrag von 43,9 Millionen Euro abgeschlossen hatten.

Bild: Imago Images / Kirchner-Media

Rummenigge hatte zuletzt erklärt, die "Zukunft des Fußballs auf tönernen Füßen" zu sehen. Für seine Bayern schloss Münchens Vorstandsvorsitzender für die laufende Saison ein Minus von bis zu 100 Millionen Euro im Falle von einer kompletten Serie ohne Zuschauer nicht aus. Weitere Vereine meldeten ebenfalls schon Millionen-Verluste.

Für Watzke ist Fortsetzung der Bundesliga-Saison trotz des wieder weit verbreiteten Infektionsgeschehens Voraussetzung für das wirtschaftliche Überleben der Vereine: "Ich denke, dass wir diese Saison hinbekommen - zumindest der Großteil der Vereine, wenn es denn keine Unterbrechungen mehr gibt."

Durch den Lockdown in im vergangenen Frühjahr waren mehrere Klubs in kurzer Zeit in finanzielle Schieflage geraten. Angeblich soll rund ein Drittel der 36 Profi-Vereine in Insolvenzgefahr geschwebt haben. Durch die Beendigung der Spielzeit ohne Zuschauer und damit verbundene TV-Gelder konnten die Klubs sich letztlich in die Sommerpause retten.

Quelle: SID

BVB: Real Madrids Trainer Zinedine Zidane lobt Erling Haaland

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat lobend von Torjäger Erling Haaland (20) von Bundesligist Borussia Dortmund gesprochen. Der Coach des spanischen Rekordmeisters äußerte sich vor dem -Spiel gegen Cadiz (Samstag, 18.30 Uhr live auf DAZN) zu seinem Schützling Martin Ödegaard (21) und ließ dann auch noch einen Satz zu dessen Nationalmannschaftskameraden Haaland fallen.

Mit der norwegischen Auswahl schieden Ödegaard und Haaland zwar vor einer Woche in den EM-Playoffs nach einem 1:2 gegen aus, fuhren aber anschließend Nations-League-Siege gegen Rumänien (4:0) und Nordirland (1:0) ein.

Vor allem gegen Rumänien brillierten Ödegaard und Haaland. Der Real-Mittelfeldmann kam meist über die rechte Seite und legte zwei Tore auf, der BVB-Star schnürte gar einen Dreierpack. "Martin hat etwas anders als bei uns gespielt, in einem flachen Vierer-Mittelfeld", sagte Zidane und ergänzte mit einem Lächeln: "Haaland ist nicht mein Spieler. Aber er ist stark. Was soll ich mehr dazu sagen?"

Bild: imago images / Team 2 / Cordon Press / Miguelez Sports

Anfang September hatte die ABC, Spaniens drittgrößte Tageszeitung berichtet, Real plane für den kommenden Sommer eine Transferoffensive, in deren Zuge drei der begehrtesten jungen Spieler der Welt ins Santiago Bernabeu gelotst werden sollen. Neben Haaland nannte das Blatt auch die Namen von PSG-Weltmeister Kylian Mbappe und den des 17-Jährigen Supertalents Eduardo Camavinga ( ).

Bei Borussia Dortmund steht Haaland, der einen glänzenden Start in die neue Saison hingelegt hat, noch bis 2024 unter Vertrag. Anfang dieses Jahres hatten ihn die Schwarz-Gelben für 20 Millionen Euro Ablöse von Red Bull Salzburg nach Deutschland geholt.

Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim - alle Infos zur Übertragung

Mit der TSG Hoffenheim tut sich Borussia Dortmund fast schon traditionell schwer. Für das BVB-Team von Trainer Lucien Favre geht es nun am vierten Bundesliga-Spieltag zu den Kraichgauern, die in ihrem vergangenen Heimspiel den FC Bayern mit 4:1 abfertigten. Das Duell zwischen der TSG und den Schwarz-Gelben wird am heutigen Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Bild: imago images / Beautiful Sports

Der BVB gewann bislang in dieser Saison seine beiden Heimspiel gegen Gladbach und Freiburg souverän - aber auswärts setzte es beim eine überraschende Niederlage. Auch die Hoffenheimer leisteten sich einen Ausrutscher und gewannen zweimal, sodass beide Teams vor dem Anstoß nebeneinander in der Tabelle auf den Plätzen fünf und sechs liegen.

Kann Borussia Dortmund am vierten Spieltag erstmals auswärts punkten? Oder knüpft die TSG Hoffenheim an die starke Leistung des 4:1 gegen die Bayern an?