BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Lazio Rom vs. BVB (Borussia Dortmund) - die UEFA Champions League startet mit dem 1. Spieltag. Goal ist heute mit dem LIVE-TICKER in Rom mit dabei.

Showtime in der UEFA ! Der erste Spieltag der Gruppenphase in der neuen Saison 2020/21 steht auf dem Programm und der BVB ( ) ist direkt gefordert. Heute Abend um 21 Uhr gastieren die Dortmunder bei .

Am Wochenende siegte das Team von Lucien Favre mit 1:0 in Hoffenheim, die Generalprobe ist also mehr als gelungen. Auf der Gegenseite muss Lazio eine 0:3-Schlappe bei Genua noch verdauen. Wer kommt heute besser rein in die Königsklasse?

In der vergangenen Saison scheiterten Reus, Haaland und Co. im Achtelfinale an PSG ( ). Nach einem 2:1-Heimerfolg musste man sich im Prinzenpark mit 0:2 geschlagen geben und schied aus. Doch mit neuem Mut geht der BVB an die neue Saison heran...

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio live: Die Champions League gibt es hier und heute im LIVE-TICKER von Goal, wenn Ihr das Spiel nicht in voller Länge im TV oder LIVE-STREAM schauen könnt. Hier gibt's weitere Infos.

LAZIO ROM - BVB (Borussia Dortmund) x:x

Aufstellung Lazio Rom: Strakhosa - Patric, Luiz Felipe, Acerbi - Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares - Immobile, Correa.

Aufstellung BVB: Hitz - Piszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus, Haaland, Sancho.

vor Beginn | Es ist einige Zeit lang her, dass der BVB in der Champions League in gewann. Im März 2003 triumphierten die Schwarzgelben dank eines Tores von Jan Koller mit 1:0 beim . Damals reichte das Tor allerdings nicht fürs Erreichen der K.o.-Phase. Seitdem verloren die Westfalen in der Königsklasse drei Mal in Folge in Italien. Allgemein lief es zuletzt nicht auf fremden Plätzen in der Champions League. Verliert man heute bei Lazio, wäre es die vierte Auswärtsniederlage in Serie für den BVB - das gab es im internationalen Vergleich zuletzt im Mai 1993, als man vier UEFA-Cup-Auswärtsspiele in Serie verlor.

vor Beginn | Beim BVB weiß man natürlich, welche Gefahr von Lazios Top-Stürmer ausgeht. Besonders knifflig machen die Angelegenheit die eigenen Personalprobleme in der Verteidigung. Akanji ist nach überstandener Quarantäne noch nicht bereit für Champions-League-Fußball, Zagadou fehlt schon die ganze Saison verletzt und Can ist aufgrund seines Platzverweises aus dem Achtelfinale in der vergangenen Saison noch für zwei Spiele gesperrt. Piszczek bekam im Spiel gegen die TSG am vergangenen Samstag einen Finger ins Auge und musste mit einer Einblutung ausgewechselt werden, steht heute aber wieder in der Startelf. Außerdem fehlen auch die Außenverteidiger Schmelzer und Schulz verletzt.

vor Beginn | Das Topduell zum Auftakt der Gruppe F zwischen Lazio Rom und Borussia Dortmund könnte unter vielen Überschriften stehen. Doch besonders im Fokus der Berichterstattung stand natürlich das erste Duell von Stürmerstar Immobile mit den alten Kollegen. In der Saison 2014/15 stand Gewinner des Goldenen Schuhs der vergangenen Saison beim BVB unter Vertrag, kam als Nachfolger des zum FC Bayern abgewanderten Lewandowski. Ein Experiment, das jäh scheiterte - auch weil sich Immobile in Dortmund nie zuhause fühlte. Nun kommt es zum Wiedersehen im Stadion Olimpico und Immobile ist wohl in der Form seines Lebens.

vor Beginn | Fünf Änderungen im Vergleich zum Sieg in Hoffenheim gibt es beim BVB. Haaland, Reus, Bellingham, Delaney und Guerreiro sind für Brandt, Reyna, Passlack, Dahoud und Can neu in der Startelf. Auch Lazio tauscht ordentlich durch. Für Parolo, Anderson, Calcedo und Hoedt sind Fares, Marusic, Luiz Felipe und Immobile dabei.

vor Beginn | Lucien Favre stellt dem diese Elf entgegen: Hitz - Oiszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reus - Haaland.

vor Beginn | So geht Lazio Rom ins Duell mit dem BVB: Strakosha - Patric, Luiz Felipe, Acerbi - Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares - Correa, Immobile.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Lazio Rom und Borussia Dortmund.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio live: Die Tabelle in Gruppe F der Champions League vor dem 1. Spieltag

Platzierung Team Spiele Tore Punkte 1. BVB (Borussia Dortmund) 0 0:0 0 2. Zenit 0 0:0 0 3. 0 0:0 0 4. Lazio Rom 0 0:0 0

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio live: Die offizielle Aufstellung

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Hitz - Piszczek, Hummels, Delaney - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro - Reus, Haaland, Sancho.

Borussia Dortmunds Abwehrprobleme sind zum Champions-League-Auftakt bei Lazio Rom am Abend leicht gelindert. Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek, der im Ligaspiel bei der TSG Hoffenheim (1:0) den Finger eines Gegenspielers ins Auge bekommen hatte, steht in der Startelf von Trainer Lucien Favre.

Piszczek bildet die Dreier-Abwehrkette mit Mats Hummels und der "Aushilfe" Thomas Delaney. Im Mittelfeld gibt Jude Bellingham sein Champions-League-Debüt. Im Tor steht statt Roman Bürki wie schon in Hoffenheim Marwin Hitz.

Aufstellung Lazio Rom:

Strakhosa - Patric, Luiz Felipe, Acerbi - Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares - Immobile, Correa.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio live: Die Opta-Fakten zur Champions League heute

Lazio und Borussia Dortmund haben bisher zweimal gegeneinander gespielt, in der Saison 1994/95 setzte sich der BVB im Viertelfinale des UEFA-Pokals gegen die Römer durch (0:1, 2:0).

In der Champions League bekam es Lazio bisher zweimal mit deutschen Teams zu tun – 1999/00 gab es in der Gruppenphase zwei Unentschieden gegen , 2007/08 folgten in der Gruppenphase ein Heimsieg und eine Auswärtsniederlage gegen .

Borussia Dortmund hat seine letzten drei Auswärtsspiele in der UEFA Champions League in Italien verloren – der letzte Sieg in Italien datiert vom März 2003, als der BVB dank eines Tores von Jan Koller mit 1:0 beim AC Milan triumphierte.

Lazio spielt erstmals seit 2007/08 wieder in der Champions League, damals scheiterte man in der Gruppenphase. Lazios Rekordspieler in diesem Wettbewerb ist der aktuelle Trainer Simone Inzaghi (31); mit 15 Treffern ist Inzaghi auch Lazios bester Torschütze.

Borussia Dortmund hat seine letzten drei Auswärtsspiele in der UEFA Champions League verloren, vier Europapokal-Niederlagen in Folge auf fremden Plätzen gab es zuletzt im Mai 1993, als man im UEFA-Pokal in vier Auswärtsspielen in Folge den Kürzeren zog.

Lazio hat acht seiner letzten zehn Europapokalspiele verloren (S2), eine Niederlage mehr als in den vorherigen 46 Europapokalspielen (sieben) zusammen, alle Partien fanden in der statt.

Borussia Dortmund nimmt zum fünften Mal in Folge an der UEFA Champions League teil, von den deutschen Teams haben dies bisher nur Bayern München (13 in Folge, 2008/09 – 2020/21) und Werder Bremen (5, 2004/05 – 2008/09) geschafft.

Lazios Stürmer Ciro Immobile erzielte 2014/15 in der Gruppenphase der UEFA Champions League vier Tore für Borussia Dortmund – Lazio ist der vierte Klub, für den Immobile in diesem Wettbewerb spielt (Juventus, Dortmund, Sevilla). Es könnte sein elftes Spiel in der Königsklasse werden, nur Burak Yilmaz bringt es - von allen Spielern, die für vier Klubs gespielt haben - auf weniger Einsätze (9).

Nur Robert Lewandowski (10) erzielte 2019/20 in der Gruppenphase der UEFA Champions League mehr Tore als Erling Haaland (8), der damals noch für RB Salzburg kickte. Haaland, heute für den BVB aktiv, bringt es in der Champions League alle 50 Minuten auf eine Torbeteiligung (10 Tore, ein Assist).

Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham könnte der viertjüngste Engländer werden, der in der Champions League debütiert und der jüngste seit Ainsley Maitland-Niles im Jahr 2014 (17 Jahre, 102 Tage). Sollten Bellingham und Jadon Sancho spielen, wäre es das erste Mal seit gegen Arsenal im Februar 2006 (Woodgate und Owen), dass 2 englische Spieler in der Champions League für einen nicht-britischen Klub auflaufen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio live: Die Übertragung auf einen Blick

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio heute ... live im TV ... Sky Sport 2 (Einzelspiel), Sky Sport 1 (Konferenz) im LIVE-STREAM ... Sky Go, Sky Ticket im LIVE-TICKER ... Goal in den Highlights ... DAZN

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio live: Der 1. Spieltag der UEFA Champions League heute