BVB, News und Gerüchte: Bartra tritt gegen Bosz nach, Favre droht in der CL Defensiv-GAU - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Marc Bartra hat auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurückgeblickt und dabei Ex-Trainer Peter Bosz kritisiert. Alles zum BVB am Freitag.

Nach der Länderspielpause wartet für den BVB am Samstag das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Trainer Lucien Favre muss dabei auf wichtige Spieler verzichten.

Vor dem Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen sprach Ex-Dortmunder Jacob Bruun Larsen über seine Zeit beim BVB und seinen Wechsel nach Hoffenheim. Marc Bartra kritisierte derweil Peter Bosz, der den Spanier vor seinem Abschied aus Dortmund degradiert hatte.

Trainer Lucien Favre könnte derweil in der nur ein gelernter Innenverteidiger für die Dreierkette zur Verfügung stehen. Und: Der BVB kann die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie wohl gut verkraften.

Mehr Teams

Alles zu BVB ( ) heute am Freitag. Goal liefert alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB – Marca Bartra kritisiert Peter Bosz: "Wurde zum Reservisten degradiert"

Innenverteidiger Marc Bartra von Betis Sevilla hat in einem Interview mit den Ruhr Nachrichten über seine Zeit bei Borussia Dortmund gesprochen und kritisierte dabei Ex-BVB-Trainer Peter Bosz. So sei er unter dem jetzigen Bayer-Trainer "von einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft, der ich über ein Jahr und mehrere Monate war, zu einem Spieler geworden, der nicht mehr gezählt hat" geworden.

"Ich denke, ich konnte Dortmund viel geben, aber plötzlich wurde ich vom Stammspieler, der gute Leistungen gezeigt hat, zu einem Reservisten degradiert", führte Bartra aus. Über die Gründe für diesen Abstieg sei der Spanier noch heute im Unklaren.

Unter Bosz absolvierte der gelernte Innenverteidiger 13 -Spiele und musste dabei zum Teil als rechter Verteidiger auflaufen, ehe er sich im Januar 2018 zu Betis Sevilla verabschiedete. Seine Zeit in Dortmund bleibt Bartra dabei trotz der Degradierung durch den Niederländer positiv in Erinnerung.

Bild: Getty Images

"Ich erinnere mich daran, dass mich alle super gut behandelt haben. Ich erinnere mich an all die Zuneigung, die die Fans für mich hatten. Ich erinnere mich daran, dass mich meine Teamkollegen sehr gut behandelt haben und die Wahrheit ist, dass ich zu einem sehr großen Verein gewechselt bin", resümierte der 29-Jährige: "Es war eine großartige Zeit."

Besonders gut habe er sich dabei mit Boszs Vorgänger Thomas Tuchel verstanden. "Ich bin Thomas Tuchel sehr dankbar für das Vertrauen, das er mir gegeben hat und für alles, was er mir beigebracht hat", schwärmte Bartra, für den der PSG-Coach "einer der besten Trainer in Europa" sei.

Ex-BVB-Talent Jacob Bruun Larsen im Interview: "Das hat mich bei Tuchel schon sehr erstaunt"

Mit 16 Jahren wechselte Jacob Bruun Larsen ins Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund. Beim BVB durchlief der Däne die U17 und U19, ehe er unter Thomas Tuchel sein Debüt als Profi feierte. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zum spielt der 22-Jährige mittlerweile für die TSG .

Im Interview mit Goal und SPOX spricht Bruun Larsen vor dem Wiedersehen mit dem BVB (Sa., 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) über seinen Wechsel nach Dortmund, "Wahrsager" Tuchel und die schwierige Zeit beim VfB.

Hier geht's direkt zum Exklusiv-Interview mit Hoffenheims Jacob Bruun Larsen vor seinem Wiedersehen mit dem BVB.

Bild: imago images

BVB: Corona-Finazkrise? Borussia Dortmund "wird das meistern"

Der Ökonom Henning Zülch von der Handelshochschule in Leipzig sieht Borussia Dortmund trotz der düsteren Prognose eines Jahresfehbetrags von bis zu 75 Millionen Euro aufgrund ausbleibender Einnahmen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie als finanziell gut aufgestellt.

"Der BVB wird die Krise meistern, die aktuellen Verluste sind Ausdruck der Extremsituation", schrieb Zülch in einem Gastbeitrag für die Ruhr Nachrichten. Dabei verwies er auf das in Dortmund vorhandene Eigenkapital, das er als Stabilitätsfaktor sehe. "Das Eigenkapital des BVB beläuft sich auf 305 Millionen Euro bei einer Eigenkapitalquote von circa 59 Prozent. Das ist ein hervorragender Wert."

Dadurch sei der BVB in der Lage, den Worst Case eines Fehlbetrags in Höhe von 75 Millionen Euro und die aktuellen Verluste in Höhe von 44 Millionen Euro auszugleichen und "die Krise abzufedern". Das könne sich auch "auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken". Das BVB-Management habe "seine Hausaufgaben gemacht".

Bild: Getty Images

BVB in der Champions League: Favre droht Defensiv-GAU

BVB-Trainer Lucien Favre droht zum Champions-League-Auftakt gegen am kommenden Dienstag (20.10.) ein Defensiv-GAU. Weil ein Einsatz von Manuel Akanji nach seiner Corona-Erkrankung nach Angaben der Ruhrnachrichten "unwahrscheinlich" sei und Emre Can eine Rotsperre aus der vergangenen Saison in der Königsklasse absitzen muss, steht Favre in Mats Hummels nur ein gelernter Innenverteidiger für seine Dreierkette zur Verfügung.

Ein Comeback des Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung) ist noch nicht in Sicht, außerdem gab der BVB im Sommer in Leonardo Balerdi seinen Innenverteidiger Nummer vier an ab. Alternativen für die Positionen links und rechts neben Hummels sind Lukasz Piszczek, Thomas Meunier oder die gelernten defensiven Mittelfeldspieler Thomas Delaney und Axel Witsel.

Möglich ist auch eine Systemumstellung auf eine Viererkette, die Favre zwar selbst favorisierte und im Sommer sogar in Testspielen einüben ließ, deren sportlicher Erfolg jedoch zu wünschen übrig ließ. In einer Viererkette könnte Piszczek neben Hummels auflaufen, Meunier auf rechts spielen und Raphael Guerreiro oder Felix Passlack als Linksverteidiger agieren.

Gegen Hoffenheim am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) steht Favre zumindest Emre Can noch zur Verfügung, weswegen es wohl auf eine Dortmunder Dreierkette mit Hummels, Can und Piszczek hinauslaufen dürfte.

Bild: Imago Images

BVB ohne Hazard, Schulz und Akanji gegen Hoffenheim

Vizemeister Borussia Dortmund muss am Samstag im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf Angreifer Thorgan Hazard und Innenverteidiger Manuel Akanji verzichten. "Thorgan Hazard kann nicht spielen. Manuel Akanji wird auch nicht dabei sein, er muss in Quarantäne bleiben", sagte Trainer Lucien Favre am Donnerstag.

Bei Hazard war im September ein Muskelfaserriss im Oberschenkel festgestellt worden. Der Schweizer Nationalspieler Akanji befindet sich nach einem positiven Coronatest weiter in Isolation. Auch Nico Schulz fällt mit einem Muskelfaserriss aus.

"Wir haben eine sehr schwierige Zeit vor uns mit der Pandemie-Situation und dem Spielkalender. Es kommt ja im November auch noch eine Abstellungsperiode dazu", sagte Sportdirektor Michael Zorc über den engen Terminkalender und die angespannte Personalsituation.

BVB (Borussia Dortmund): Der Spielplan in der Bundesliga