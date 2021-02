BVB: Edin Terzic unter Marco Rose wieder Co-Trainer

Marco Rose verlässt im kommenden Sommer Gladbach und heuert beim BVB an. Edin Terzic wird dann sein Assistent.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc freute sich vor dem Achtelfinhinspiel der Champions League gegen Sevilla im Gespräch mit DAZN auf den neuen Coach Marco Rose. Gleichzeitig klärte er auch auf, was die Zukunft von Noch-Cheftrainer Edin Terzic angeht.

"Wir freuen uns sehr, dass Marco Rose ab der neuen Saison Trainer bei uns sein wird. Die Reaktionen im Team waren positiv", erklärte Zorc. Rose wechselt im Sommer von Borussia Mönchengladbach zu den Schwarz-Gelben und folgt damit auf Terzic.

BVB: Edin Terzic bleibt Borussia Dortmund erhalten

Auch "mit Edin haben wir natürlich gesprochen", so Zorc: "Edin wird auch in der kommenden Saison bei uns im Trainerteam bleiben und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückgehen. Damit sind wir sehr offen und transparent umgegangen."

Terzic wird damit wieder jene Funktion ausüben, die er bereits unter Lucien Favre inne hatte. Nach der Entlassung des Schweizers Ende 2020 rückte Terzic auf und wird die Borussia noch bis zum Ende der Saison als Cheftrainer betreuen.