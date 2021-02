Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund)? Das Top-Spiel der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Das Revierderby wird nicht nur Schalke- und Dortmund-Fans an die Bildschirme locken. Doch wo müssen Zuschauer einschalten? Goal klärt auf.

Das Top-Spiel des 22. Spieltags der Bundesliga ist ein echter Kracher! FC Schalke 04 empfängt dabei Borussia Dortmund zum Derby im Ruhrpott. Angestoßen wird am Samstagabend um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena.

Das Revierderby bietet beiden Teams die Möglichkeit, Ihre Fans milde zu stimmen. Beide Mannschaften stehen nämlich nach knapp zwei Drittel der Saison hinter den Erwartungen.

In Schalke ist die Situation noch dramatischer als beim BVB. Die Knappen rangieren derzeit auf dem letzten Platz. Dortmund steht mit 16 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf Platz sechs.

Das Top-Spiel der Bundesliga wird live gezeigt! In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM? Das Top-Spiel im Überblick

Begegnung Schalke 04 - Borussia Dortmund Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag Datum Samstag, 20. Februar 2021 | 18.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Top-Spiel: Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV

Das Top-Spiel der Bundesliga ist selbstverständlich im Fernsehen zu sehen, wird allerdings nur im Pay-TV gezeigt. Goal erklärt Euch, wo Ihr am Samstagabend einschalten müsst.

Pay-TV: Sky zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live

Wer gehofft hatte, das Revierderby im Free-TV sehen zu können, wird enttäuscht. Das Top-Spiel wird lediglich im Pay-TV bei Sky gezeigt. Schalke gegen Dortmund ist dort auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen.

Bereits um 17.30 Uhr könnt Ihr dort einschalten und die Vorberichte anschauen. Sobald ins Stadion geschaltet wird, übernimmt Kommentator Wolff Fuss das Mikrofon und begleitet Euch während der 90 Minuten aus Gelsenkirchen.

Um das Angebot von Sky sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement mit dem Bundesliga-Paket. Zu welchen Kosten das derzeit buchbar ist, lest Ihr auf der Sky-Webseite unter diesem Link.

Top-Spiel: Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Ihr seid am Samstagabend unterwegs und könnt nicht vor dem Fernseher sitzen? Dann bietet Euch der LIVE-STREAM von Sky die Lösung. Hier könnt Ihr das Top-Spiel auch unterwegs streamen.

Sky Go zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Sky Go bietet allen TV-Abonnenten von Sky kostenlosen Zugriff auf die Übertragungen via LIVE-STREAM. Hier läuft dasselbe Angebot wie im TV und ist am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone verfügbar.

Ladet Euch dafür die Sky-Go-App herunter und loggt Euch mit Eurem Sky-Konto ein. Ab 17.30 Uhr ist Schalke gegen Dortmund verfügbar. Hier geht's zum kostenlosen Download der App.

Sky Ticket zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM

Für Kurzentschlossene ohne TV-Vertrag bei Sky bietet die Streaming-Plattform Sky Ticket Abhilfe. Hier könnt Ihr Euch noch rechtzeitig vor Anpfiff ein Abo zulegen und erhaltet damit Zugriff auf den LIVE-STREAM zum Revierderby.

Das Abo ist derzeit ab 19,99 Euro monatlich verfügbar und bietet Zugriff auf alle Sky-Übertragungen der Bundesliga. Mehr Details zu den Konditionen findet Ihr unter diesem Link.

Top-Spiel: Wer zeigt / überträgt die Highlights von Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt nicht nur Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live, sondern auch die Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff! Hier könnt Ihr die besten Szenen von Schalke gegen Dortmund ab 21 Uhr schauen.

Das Video mit den wichtigsten Ausschnitten ist für DAZN-Abonnenten nach Upload auf Abruf verfügbar. Somit könnt Ihr Euch die Highlights anschauen, wann immer es Euch passt!

Um das Angebot nutzen zu können, braucht Ihr lediglich ein Konto beim Streaming-Anbieter. Der erste Monat der Mitgliedschaft ist sogar umsonst! Erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo fällig. Hier gibt's noch mehr Infos zur Anmeldung.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Das Top-Spiel im LIVE-TICKER

Goal bietet allen Interessierten eine Alternative zum Sky-Programm. Auf unserer Webseite findet Ihr nämlich einen kostenlosen LIVE-TICKER, der das Geschehen ausführlich schildert.

Hier werden die Spielszenen beschrieben und mit interessanten Analysen und Statistiken aufbereitet. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Die Aufstellungen werden kurz vor Anpfiff offiziell bekanntgegeben.

Sobald das passiert ist, findet Ihr sie hier!