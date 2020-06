BVB, News und Gerüchte: Korb von Faustino Anjorin, Stepanovic hält Kovac für passenden Favre-Nachfolger

Ein Chelsea-Juwel entscheidet sich gegen Dortmund und Niko Kovac wird weiter bei der Borussia gehandelt. Alle BVB-News.

Dank eines knappen 1:0-Erfolges gegen Berlin machte am 30. Spieltag der einen weiteren Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation. Bei vier verbleibenden Partien liegt der BVB nun sieben Punkte vor einem Europa-League-Rang.

Auf dem Transfermarkt stehen die Schwarz-Gelben dieser Tage offenbar an mehreren Fronten dem gegenüber. So jedenfalls bei den Personalien Fastino Anjorin und Gerson.

Außerdem: Ex-Profi Paulo Sousa war in Dortmund 2017 als Tuchel-Nachfolger im Gespräch und Dragoslav Stepanovic äußert sich zu einem möglichen Kovac-Wechsel.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Dienstag auf einen Blick.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Vor Chelsea-Verlängerung: BVB war angeblich scharf auf Faustino Anjorin

Der englische Junioren-Nationalspieler Faustino Anjorin hat sich für eine langfristige Vertragsverlängerung beim FC Chelsea entschieden und bei den Londonern bis 2025 unterschrieben. Zuvor hatte auch Borussia Dortmund Interesse gezeigt, aber einen Korb bekommen. Das berichtet Sky Sports.

‘I’ve been at the club since I was six years old so to get to this stage and then be offered another five-year contract is amazing.’ 💙 pic.twitter.com/9j6RDp9z7M — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 8, 2020

Mehrere Klubs sollen ihre Fühler zuvor nach dem 18-Jährigen ausgestreckt haben - neben dem BVB unter anderem auch der , Arsenal und die beiden Manchester-Klubs City und United.

Anjorin, der im offensiven Mittelfeld zuhause ist, verlängerte am Montag offiziell sein Arbeitspapier.

Niko Kovac zum BVB? Für Stepanovic wäre es ein "passender" Wechsel

Für Ex-Bundesligatrainer Dragoslav Stepanovic wäre Niko Kovac bei einer Neubesetzung des BVB-Trainerpostens eine gute Wahl. Der Serbe, einst wie Kovac Trainer bei , sagte dazu bei Sport1 : "Er hat ja gerade auch bei Frankfurt bewiesen, dass er junge Spieler weiterentwickeln kann. Dortmund hat viele junge, talentierte Spieler und vielleicht wäre das genau der passende Verein."

Gerüchte um ein mögliches Engagement des ehemaligen Bayern-Übungsleiters in Dortmund kursieren immer wieder mal. Zuletzt in der vergangenen Woche . "Er hat mit drei Titeln in zwei großen Klubs in gezeigt, was er kann. Ich glaube schon, dass er bei einem Spitzenklub unterkommen kann", so Stepanovic weiter.

Allerdings steht bei der Borussia noch Lucien Favre bis 2021 unter Vertrag. Kovac, der im vergangenen Herbst beim FCB entlassen wurde, ist derweil auf der Suche nach einem neuem Verein für die kommende Spielzeit. "Er ist ein toller Mensch und ich hoffe, dass er keinen Fehler macht bei der Auswahl seines neuen Vereins", sagte Stepanovic.

BVB: Flamengo fordert wohl mindestens 35 Millionen für Gerson - auch Chelsea interessiert

Borussia Dortmund erhält im Werben um Wunschspieler Gerson von Flamengo offenbar weitere Konkurrenz aus der Premier League. Wie Fox Sports berichtet, hat auch der FC Chelsea seine Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt.

Anfang Mai hatte Gersons Vater bereits das Interesse des BVB bestätigt. Neben der Borussia erkundigten sich nach eigenen Aussagen auch und der nach dem Brasilianer.

Wie der Sender zudem berichtet, hat ein namentlich nicht näher genannter Verein aus der Premier League bereits ein Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro für den Linksfuß abgegeben. Für die Dienste des Mittelfeldmannes müsste der BVB allerdings wohl tiefer in die Tasche greifen: Dem Bericht zufolge fordert der hoch verschuldete Klub mindestens 35 Millionen Euro.

BVB: Verletzung von Marco Reus wohl schlimmer als gedacht - Saisonaus wahrscheinlich

Offiziell wird Marco Reus seit dem Pokalspiel gegen Werder Bremen am 4. Februar von Adduktorenproblemen zurückgehalten . Eine genaue Diagnose machte der BVB aber nie bekannt. Mittlerweile, vier Monate später, macht Reus offenbar deutliche Fortschritte, von einer Rückkehr ins Mannschaftstraining ist aber noch nicht die Rede.

Wie der kicker berichtet, handelt es sich bei Reus nicht nur um muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. Das Magazin schreib von einem "bisher nicht offiziell bestätigten Sehnenanriss im Adduktorenbereich".

Eine Rückkehr noch in dieser Saison gilt als unwahrscheinlich. Reus verpasste allein in dieser Saison aufgrund mehrerer Verletzungen bereits 16 Pflichtspiele.

Als Tuchel-Nachfolger: Paulo Sousa bestätigt Gespräche mit dem BVB

Paulo Sousa, Cheftrainer des französischen Erstligisten Girondins Bordeaux, hat verraten, dass er 2017 beim BVB als Nachfolger von Thomas Tuchel im Gespräch war. "Das stimmt, es gab Gespräche mit dem BVB, aber es wurde nie konkret", erklärte der 49-Jährige gegenüber dem kicker .

Der Portugiese war zwischen 1996 und 1998 als Spieler für die Borussia aktiv. Den Traum von einem Engagement als Trainer in der Bundesliga will er sich dennoch erfüllen. "Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, wie professionell Spieler und Vereine in Deutschland arbeiten, und auch wie sich der Fußball im Land entwickelt hat, gefällt mir. Trainer in der Bundesliga zu sein, ist noch ein Ziel in meiner Karriere", ergänzte Sousa.

Beim Ligue-1-Klub besitzt er noch einen Vertrag bis 2022.

VIDEO-Highlights, Bundesliga: Borussia Dortmund (BVB) vs. Hertha BSC 1:0