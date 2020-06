BVB, News und Gerüchte: Verletzung von Marco Reus wohl schlimmer als angenommen, Ex-Profi Paulo Sousa bestätigt Gespräche auf Tuchel-Nachfolge

Während die Verletzung von Marco Reus wohl schlimmer ist als zunächst gedacht, stand ein Ex-Profi als neuer Trainer im Raum. Alle BVB-News.

Dank eines knappen 1:0-Erfolges gegen Berlin machte einen weiteren Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation.

Bei vier verbleibenden Partien liegt der BVB nun sieben Punkte vor einem Europa-League-Rang.

Schlechte Neuigkeiten gibt es hingegen von Kapitän Marco Reus. Die Verletzung des 31-Jährigen scheint schlimmer zu sein als zunächst angenommen.

Außerdem: Ex-Profi Paulo Sousa war in Dortmund 2017 als Tuchel-Nachfolger im Gespräch.

Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zum BVB vom Montag auf einen Blick.

BVB: Verletzung von Marco Reus wohl schlimmer als gedacht - Saisonaus wahrscheinlich

Offiziell wird Marco Reus seit dem Pokalspiel gegen Werder Bremen am 4. Februar von Adduktorenproblemen zurückgehalten. Eine genaue Diagnose machte der BVB aber nie bekannt. Mittlerweile, vier Monate später, macht Reus offenbar deutliche Fortschritte, von einer Rückkehr ins Mannschaftstraining ist aber noch nicht die Rede.

Wie der kicker berichtet, handelt es sich bei Reus nicht nur um muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. Das Magazin schreib von einem "bisher nicht offiziell bestätigten Sehnenanriss im Adduktorenbereich".

Eine Rückkehr noch in dieser Saison gilt als unwahrscheinlich. Reus verpasste allein in dieser Saison aufgrund mehrerer Verletzungen bereits 16 Pflichtspiele.

Als Tuchel-Nachfolger: Paulo Sousa bestätigt Gespräche mit dem BVB

Paulo Sousa, Cheftrainer des französischen Erstligisten , hat verraten, dass er 2017 beim BVB als Nachfolger von Thomas Tuchel im Gespräch war. "Das stimmt, es gab Gespräche mit dem BVB, aber es wurde nie konkret", erklärte der 49-Jährige gegenüber dem kicker.

Der Portugiese war zwischen 1996 und 1998 als Spieler für die Borussia aktiv. Den Traum von einem Engagement als Trainer in der will er sich dennoch erfüllen. "Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, wie professionell Spieler und Vereine in arbeiten, und auch wie sich der Fußball im Land entwickelt hat, gefällt mir. Trainer in der Bundesliga zu sein, ist noch ein Ziel in meiner Karriere", ergänzte Sousa.

Beim Ligue-1-Klub besitzt er noch einen Vertrag bis 2022.

: Ex-BVB-Keeper Mitch Langerak positiv auf Corona getestet

Der australische Torhüter Mitchell Langerak (31) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sein japanischer Klub Nagoya Grampus mitteilte, sei der frühere Keeper von Borussia Dortmund der zweite infizierte Spieler in der Mannschaft. Langerak, der zwischen 2010 und 2017 für den BVB und den gespielt hat, zeigt laut Vereinsangaben keine Symptome.

In der vergangenen Woche war Stürmer Mu Kanazaki positiv getestet worden, daraufhin wurde das nähere Umfeld des Spielers untersucht. "Wir versuchen, in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Gesundheitszentrum Personen zu identifizieren, die engen Kontakt mit Langerak hatten", erklärte der Verein. Bei den Spielern, die noch nicht getestet wurden, sollen weitere Tests stattfinden.

In Japan soll der Spielbetrieb Anfang Juli nach einer viermonatigen Sperre aufgrund der Corona-Pandemie wieder aufgenommen werden.

BVB: Jürgen Klopp gibt Mario Götze nach Aus bei Borussia Dortmund einen Rat

Trainer Jürgen Klopp hat über die Zukunft seines ehemaligen Schützlings Mario Götze gesprochen. In den Augen des Liverpool-Coaches mache Götzes Abschied vom BVB "total Sinn", sein neuer Arbeitsgeber solle bestimmte Eigenschaften mitbringen.

Götze müsse einen Verein finden, bei dem er nicht das Gefühl habe "in jedem Spiel gleich die Welt verändern" zu müssen, sagte Klopp gegenüber Sky. "Er soll einfach normal spielen und dann wieder spielen und wieder spielen. Dann, glaube ich, werden wir den alten Mario Götze wiedersehen."

Dass Götzes Vertrag beim BVB nicht verlängert werde, sei für Klopp "keine Überraschung mehr" gewesen. Der Trainer des erklärt: "Jeder im Geschäft wusste, dass sein Vertrag ausläuft. Wenn die Dinge nicht schon ein Jahr vorher geregelt sind, deutet einiges darauf hin, dass es zu Ende geht."

