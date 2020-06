Als Tuchel-Nachfolger: Bordeaux-Coach Paulo Sousa bestätigt Gespräche mit dem BVB

2017 folgte beim BVB Peter Bosz auf Thomas Tuchel. Auch Paulo Sousa war ein Kandidat auf den Trainerposten, wie er selbst nun bestätigte.

Paulo Sousa, aktueller Cheftrainer des französischen Erstligisten , hat verraten, dass er 2017 bei als Nachfolger von Thomas Tuchel im Gespräch war. "Das stimmt, es gab Gespräche mit dem BVB, aber es wurde nie konkret", erklärte der 49-Jährige gegenüber dem kicker.

Die Schwarz-Gelben installierten damals schließlich Peter Bosz als neuen Cheftrainer. Nach einem fulminanten Start ging es unter dem Niederländer sportlich bergab. Nach bereits fünf Monaten musste er seinen Platz räumen und wurde durch Peter Stöger ersetzt.

Sousa über -Engagement: "Ziel in meiner Karriere"

Sousa war zwischen 1996 und 1998 als Spieler für die Borussia aktiv und gewann mit den Dortmundern 1997 die .

Den Traum von einem Engagement als Trainer in der Bundesliga will er sich dennoch erfüllen. "Aus eigener Erfahrung weiß ich ja, wie professionell Spieler und Vereine in arbeiten, und auch wie sich der Fußball im Land entwickelt hat, gefällt mir. Trainer in der Bundesliga zu sein, ist noch ein Ziel in meiner Karriere", ergänzte Sousa.

Beim Tabellenzwölften der abgebrochenen Ligue-1-Saison besitzt der Portugiese noch einen Vertrag bis 2022.